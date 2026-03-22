Red Bull Ford et Audi, deux nouveaux moteurs déjà synonymes de premiers succès en F1

Avec l’arrivée de la nouvelle ère de la Formule 1 cette saison, plusieurs équipes se retrouvent confrontées à un défi majeur : développer et exploiter une toute nouvelle unité de puissance. Parmi elles, Red Bull Racing et Audi F1 ont toutes deux lancé des projets moteur ambitieux, qui commencent seulement à se révéler en conditions réelles de course.

Interrogé à Shanghai sur les progrès réalisés avec la nouvelle unité de puissance conçue en partenariat avec Ford, le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a tenu à rendre hommage au travail accompli à l’usine de Milton Keynes.

"Pour répondre à votre question sur le défi, la première chose est de donner un immense crédit à toutes les personnes à Milton Keynes. Il y a trois ou quatre ans, ce n’était qu’un champ derrière l’usine de l’équipe de course, et aujourd’hui c’est une opération complète de groupe propulseur."

Le Français souligne à quel point le projet a progressé en peu de temps.

"Nous sommes allés à Melbourne et nous avons à peine parlé de l’unité de puissance. Et il est facile d’oublier que c’était la toute première fois que nous roulions avec le moteur Red Bull Ford Powertrains."

"C’est un accomplissement incroyable. Le fait que nous l’oubliions est un bon signe. Cela veut dire que la minute suivante, vous en voulez plus, vous regardez l’écart avec ceux qui sont devant."

Quoi qu’il en soit, le projet représente déjà une étape majeure pour l’équipe.

"Ce qui a été accompli là-bas par tout le monde à Milton Keynes est historique. Je pense qu’ils ont établi une nouvelle référence. Encore une fois, il faut rendre hommage à toutes les personnes qui étaient là il y a trois ou quatre ans, dès le premier jour, pour construire tout cela à partir de zéro."

Audi souligne l’ampleur de son projet

Du côté d’Audi F1, le directeur d’équipe Jonathan Wheatley a également mis en avant l’ampleur du défi technique.

"Pour faire écho aux commentaires de Laurent, pour Audi cela montre l’ambition globale de notre projet."

"Cela montre que l’entrée en Formule 1 n’est pas seulement un choix de marque. C’est un engagement absolument sérieux pour devenir à la fois constructeur de châssis et de groupe propulseur."

"Ce que nous avons accompli, ce que l’équipe a accompli à Neuburg, est tout simplement incroyable. Ces derniers mois, la quantité de travail, les efforts et l’énergie investis par l’équipe ont été incroyables."

Wheatley met aussi en avant la réactivité des ingénieurs face aux problèmes rencontrés en piste et lors des essais.

"Leur réponse aux situations que nous avons rencontrées en piste et pendant les essais, en trouvant des solutions et en apportant des corrections, a été remarquable. Nous essayons d’intégrer en même temps une toute nouvelle équipe châssis et une toute nouvelle équipe moteur."

Enfin, le dirigeant rappelle que les règles d’homologation limitent les évolutions possibles.

"Vous savez probablement qu’il faut homologuer le moteur, donc pour l’instant nous sommes tous figés en termes de performance et de fiabilité."

"La FIA a réfléchi à cela très en amont. Il existe des mécanismes pour évaluer la situation et essayer d’assurer des conditions de concurrence équitables entre tous les participants, et permettre aux équipes d’avoir des opportunités de développement si cela est justifié, mesuré correctement et au bon moment."

Wheatley a également été interrogé sur la difficulté supplémentaire pour Audi de disposer d’un moteur utilisé uniquement par ses deux voitures, contrairement à certains concurrents. Le Britannique admet que la question d’un client n’est pas d’actualité.

"Pour répondre d’abord à la question du client, je pense que nous sommes encore loin d’être capables de soutenir une équipe cliente pour le moment. Si vous regardez le kilométrage accumulé par les équipes équipées de moteurs Mercedes pendant les essais hivernaux, c’est environ quatre fois plus que ce que nous avons pu faire."

"Nous avons eu un programme fiable et nous avons quand même parcouru beaucoup de kilomètres. Mais ils apprennent aussi à un rythme plus rapide, donc nous devons être réalistes à ce sujet. Nous disons depuis un certain temps que notre ambition est d’être d’abord un challenger, puis de passer du statut de challenger à celui d’équipe compétitive au bon moment."

Wheatley rappelle enfin à quel point la conception d’un moteur moderne de Formule 1 reste un défi technologique majeur.

"En ce qui concerne l’unité de puissance, c’est incroyablement complexe. C’est une ambition audacieuse de la part d’Audi de montrer ce dont la marque est capable en Formule 1. Je suis assis à côté de Laurent et il n’a aucune illusion sur la difficulté du défi non plus."

"Construire une unité de puissance moderne en Formule 1 est incroyablement difficile, passionnant, et la technologie que nous apprenons évolue à une vitesse incroyable."

"Il sera intéressant de voir comment les unités de puissance vont évoluer au cours des prochaines années, et même à court terme dans les prochains mois."