’Du nouveau là-dedans ?’ : Montoya répond et justifie ses critiques sur Verstappen

La tension entre Juan Pablo Montoya et Max Verstappen continue de monter après un nouvel échange musclé en marge du Grand Prix du Canada. L’ancien pilote Williams et McLaren a de nouveau répondu au Néerlandais, tout en niant toute véritable "guerre" entre eux malgré des désaccords persistants sur plusieurs sujets.

Le conflit verbal entre Juan Pablo Montoya et Max Verstappen a connu un nouvel épisode tournant autour des débats sur la réglementation 2026 en Formule 1. Aujourd’hui âgé de 50 ans, Montoya est devenu membre de la FOM et de l’équipe de diffusion officielle de la Formule 1 sur F1 TV.

Tout est parti des critiques formulées par le Colombien, qui avait suggéré que le quadruple champion du monde devrait être sanctionné, voire suspendu, pour ses prises de position publiques contre l’évolution du règlement. Des propos qui avaient immédiatement fait réagir Verstappen, très critique à l’égard de Montoya à Montréal.

"Je ne sais pas quel est son problème," avait répondu Verstappen dans notre article complet à retrouver ici. "J’ai aussi très peu de patience avec quelqu’un comme lui qui raconte autant de bêtises."

"Je ne comprends tout simplement pas pourquoi des gens comme ça sont payés par la FOM. Vous ne voulez quand même pas avoir quelqu’un comme ça dans le paddock qui raconte autant d’absurdités."

Interrogé sur le fait de "contrarier les Verstappen," Montoya a répondu avec ironie : "Du nouveau là-dedans ?"

Dans la foulée, l’ancien pilote Williams et McLaren a tenu à calmer le jeu.

"Non, non, il n’y a pas de drame," a-t-il assuré. "S’il y a du drame... si vous êtes en colère à cause de ça, c’est que vous avez plus de problèmes dans votre vie que vous ne devriez en avoir."

Malgré la polémique, Montoya insiste sur le fait qu’il n’existe aucune animosité réelle entre lui et le pilote Red Bull, ni même avec la famille Verstappen.

"J’ai déjà parlé à Max lors de courses et nous nous entendons très bien en réalité," a-t-il expliqué. "Nous ne parlons pas beaucoup, mais nous nous disons bonjour, et je dis aussi bonjour à Jos. Nous n’avons jamais eu de problèmes, et je ne pense pas que nous en ayons aujourd’hui non plus."

Cependant, le Colombien a également maintenu une position ferme sur un autre sujet récent : la participation de Verstappen à une course en GT3 avec une Mercedes sur la Nordschleife, alors qu’il est sous contrat avec Red Bull et Ford.

"Je pense que c’était une erreur pour Max de conduire cette Mercedes au Nürburgring," a-t-il affirmé. "Si Ford investit autant d’argent dans le sport chez Red Bull, ce n’est pas correct de piloter une Mercedes."

Montoya a également tenu à défendre ses propos initiaux qui ont provoqué la réaction de Max.

"J’ai simplement dit que les pilotes qui parlent mal de la Formule 1 devraient recevoir des points de pénalité ou une suspension de course, comme dans d’autres sports. Si je travaille pour vous et que je parle mal de votre entreprise, vous allez aussi me licencier. C’est comme ça que ça fonctionne. Personne ne peut me contredire là-dessus."

Selon lui, Verstappen n’est intervenu dans la polémique qu’après avoir été directement interrogé dessus par des journalistes. Le Colombien admet même qu’il aurait probablement réagi de la même manière à sa place.

"Il ne m’a rien dit directement ou rien écrit sur les réseaux pour réagir. Et si les rôles étaient inversés, j’aurais dit la même chose que Max."