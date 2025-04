Officiel : Russell échappe à une sanction, Hülkenberg disqualifié

Deux enquêtes étaient en cours après le Grand Prix de Bahreïn, la première au sujet de George Russell. Le pilote Mercedes F1 était accusé d’avoir ouvert son DRS dans une zone qui n’était pas prévue à cet effet. Lui et son équipe sont donc allés s’expliquer devant les commissaires, et il les ont convaincus de ne pas le sanctionner !

"La connexion entre l’activation automatisée du DRS et la voiture ne fonctionnait plus à cause des problèmes liés aux boucles de chronométrage fournies par un tiers" détaille la FIA dans son rapport. "La FIA a donc autorisé l’activation manuelle du DRS en accord avec l’Article 22.1 h)."

"A ce moment-là, le pilote subissait un problème de brake-by-wire et d’autres problèmes électroniques. Il a donc reçu la consigne d’utiliser un bouton auxiliaire dans le cockpit, qui sert de bouton de radio de secours, et peut aussi permettre d’activer manuellement le DRS."

C’est là que le système a dysfonctionné, mais Russell a pris les devants pour ne pas gagner d’avantage, et cela a satisfait la FIA : "Dans la ligne droite entre les virages 10 et 11, il a essayé de parler à la radio en utilisant ce bouton mais a accidentellement activé le DRS."

"Le DRS a été activé pendant une distance de 37 mètres sur une ligne droite d’approximativement 700 mètres. Bien qu’il ait gagné 0,02 seconde, il a perdu 0,28 seconde au virage suivant pour compenser. Cela a été confirmé par la télémétrie. Bien qu’il y ait eu une infraction réglementaire, les commissaires décident qu’aucun avantage sportif n’a été tiré, aucune pénalité n’est infligée."

La situation a été plus compliquée pour Nico Hülkenberg, dont la voiture était menacée de disqualification à cause d’une planche trop étroite sous celle-ci. Les mesures des commissaires ont été implacables, puisqu’aucune partie de la planche ne respectait les limites minimales.

"La planche de la voiture 28 a été mesurée à 8,4 mm (à gauche), 8,5 mm (au centre) et 8,4 mm (à droite). C’est en dessous de l’épaisseur minimale de 9mm spécifiée dans l’Article 3.5.9 e) du Règlement Technique", statue la FIA, confirmant qu’elle appliquait une disqualification.

