Piastri averti : quitter McLaren F1 pourrait être une erreur

L’avenir d’Oscar Piastri fait déjà l’objet de nombreuses spéculations dans le paddock, malgré son engagement à long terme avec McLaren. Évoqué comme un possible remplaçant de Max Verstappen chez Red Bull Racing dans un hypothétique échange entre les deux pilotes, l’Australien se retrouverait face à un choix stratégique majeur pour la suite de sa carrière. Mais pour plusieurs observateurs expérimentés du paddock, quitter McLaren, même pour rejoindre Red Bull, pourrait finalement représenter davantage un risque qu’une opportunité.

L’idée d’un transfert de Piastri vers Red Bull dans le cadre d’un échange direct avec Verstappen alimente en effet de nombreuses discussions. Une telle opération offrirait à l’Australien un statut de pilote numéro un au sein de l’écurie autrichienne, tout en mettant potentiellement fin aux accusations de favoritisme envers Lando Norris après la perte du titre mondial 2025 face à son coéquipier.

En quittant McLaren, Piastri pourrait ainsi sortir de l’ombre supposée de Norris. Reste toutefois une question centrale : cela lui offrirait-il réellement davantage de chances de devenir champion du monde ?

À l’heure actuelle, McLaren semble disposer d’une monoplace plus compétitive que Red Bull, une tendance renforcée par les évolutions introduites à Miami. Norris et Piastri y avaient signé un doublé lors de la course Sprint avant de retrouver le podium du Grand Prix aux côtés de Kimi Antonelli.

Cette situation pousse notamment l’ancien directeur d’écurie Otmar Szafnauer à s’interroger sur la pertinence d’un éventuel départ de Piastri.

"La saison dernière, au milieu de l’année, je pensais que Piastri allait remporter le titre," a reconnu Szafnauer.

"Après avoir misé tout mon argent sur Lando, je me suis dit : ’Est-ce que je peux récupérer une partie de mon argent parce que je vais perdre ?’ Et puis tout s’est finalement bien terminé pour Lando. Mais au milieu de la saison dernière, je pensais vraiment qu’Oscar allait être champion du monde."

Concernant la saison actuelle, il juge encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives.

"Cette saison, c’est encore trop tôt. Nous ne sommes même pas vraiment avancés dans l’année. C’est difficile à prédire, et c’est pour cela qu’il y a ce grand ’si’."

Szafnauer imagine néanmoins le scénario dans lequel Piastri finirait par considérer qu’il ne peut pas battre Norris régulièrement sur la durée.

"Si, avec le temps, il apparaît qu’il va avoir du mal à remporter le championnat du monde face à ce gars-là... Pas forcément dans ses pensées tout le temps à 100 % mais... Par exemple, j’ai toujours pensé que Lewis allait battre Rosberg. Toujours. Et pourtant, il y a eu une année où Rosberg l’a battu, puis il a pris sa retraite."

"Quelque chose de similaire pourrait arriver si Lando continue à gagner et qu’Oscar y parvient ou non. C’est pour cela qu’il y a ce grand ’si’."

Szafnauer estime alors qu’un départ vers une autre équipe représenterait un véritable pari pour Piastri.

"Est-ce que vous quitteriez alors votre équipe pour aller ailleurs afin d’avoir une chance de devenir champion du monde ? Parce qu’Oscar est un grand pilote, mais Lando aussi. Je pense qu’ils sont globalement au même niveau."

La question du rapport de force interne chez McLaren reste également centrale pour Rob Smedley. L’ex-ingénieur de Ferrari considère que l’équipe britannique est aujourd’hui idéalement placée pour continuer à lutter au sommet.

"C’est une question difficile pour un pilote," a expliqué Smedley à ses côtés, dans le podcast High Performance.

Le Britannique estime que McLaren dispose désormais de toutes les bases nécessaires pour bâtir une domination durable.

"McLaren est en train de revenir très fort. Mercedes est devant à cet instant précis, mais ces deux dernières années McLaren a probablement été la meilleure équipe. Cette année, ils seront encore dans le match. Ils savent désormais comment gagner des championnats et ils pourraient maintenant enchaîner plusieurs titres constructeurs consécutifs."

Pour Smedley, McLaren entre désormais dans une période extrêmement favorable de son histoire récente.

"Cela montre que cette équipe entre dans son âge d’or, à condition de ne pas commettre d’erreurs. Si vous êtes pilote dans cette équipe et que vous avez du mal face à votre coéquipier, et là je repense à mon époque chez Ferrari, quelle est votre option ?"

"Est-ce que vous partez dans une équipe moins performante qui n’a en réalité aucune chance de gagner le championnat, mais où vous pourriez être le meilleur pilote de l’équipe ? Le numéro un ?"

"J’ai vu cela à de nombreuses reprises. J’ai vu des pilotes faire ce choix et je n’ai jamais vu cela bien se terminer. Je n’ai jamais vu un pilote être plus heureux après cela."

Piastri a prolongé son contrat avec McLaren l’an dernier grâce à un nouvel accord pluriannuel censé le maintenir au sein de l’équipe "sur le long terme". Le PDG de McLaren, Zak Brown, a par ailleurs déjà affirmé à plusieurs reprises qu’il n’avait aucune intention de laisser partir rapidement ni Piastri ni Norris.

A moins que Verstappen ne vienne réellement toquer à sa porte ?