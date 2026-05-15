Cadillac F1 doit ’montrer une progression’ pour gagner en crédibilité

Dan Towriss estime que Cadillac F1 gagnera en sérieux et en soutien tant qu’elle continuera à progresser, mais qu’elle fera l’objet de critiques justifiées si elle cesse de s’améliorer. Le PDG de l’écurie est conscient de la manière dont s’acquiert la crédibilité en catégorie reine, et malgré des débuts très encourageants, il sait que seule une progression constante à long terme permettra à la nouvelle structure de changer son image et de se montrer sous un meilleur jour.

La toute nouvelle structure a fait ses débuts en Formule 1 en Australie cette année, et en quatre courses, Cadillac n’a lutté de manière réaliste qu’avec Aston Martin à ce jour, mais l’Américain pense que les fans apprécieront les performances de l’équipe s’ils continuent à franchir des étapes. Avec un seul abandon en huit départs pour les deux voitures, la fiabilité est elle aussi encourageante, en dépit de petits problèmes.

"C’est un argument de vente difficile" a déclaré Towriss. "C’est la Formule 1, les attentes sont élevées. Je ne vais pas essayer de justifier une 18e et une 19e places en qualifications comme une victoire morale. Je pense que nous voulons simplement garder la tête basse, faire notre travail et montrer un rythme de progression."

"Je pense que c’est l’élément le plus important, c’est simplement de montrer qu’il n’y a pas de stagnation, que cela change course après course et de créer cette trajectoire ascendante ; c’est ce que les gens finiront par remarquer."

Cadillac a également promis d’apporter une approche fraîche à sa manière de s’activer au sein de la F1, mais Towriss affirme que la capacité à le faire doit provenir d’une base d’exécution solide sur la piste : "L’objectif est de ne pas en faire trop, de faire les choses différemment juste pour être différent."

"Je pense que pour avoir le droit de faire les choses différemment, il faut très bien faire les choses de tous les jours pour montrer que nous savons comment fonctionne la Formule 1, que nous savons ce qui est attendu, et que nous pouvons gérer les tâches de base quotidiennes, et exécuter cela avec précision et qualité.

"Ensuite, je pense que nous serons en mesure d’organiser des événements différents et d’être différents d’une manière qui, selon nous, fait grandir le sport et n’est pas seulement un spectacle de ’regardez-nous’. L’objectif est de développer notre base de fans et d’aider à la croissance de la Formule 1 ici, aux États-Unis."

Towriss a également loué l’approche de Valtteri Bottas et de Sergio Pérez pour leur soutien au développement de Cadillac, étant donné que les deux vétérans ne sont pas encore en mesure de lutter sérieusement pour de bons résultats.

"Je pense que c’est là que l’expérience entre en jeu, et je pense que Valtteri et Checo ont tous deux eu un bon mélange d’équilibre, en poussant mais sans forcer au point que cela soit préjudiciable à l’équipe, en donnant à l’équipe de l’espace pour grandir et de l’espace pour répondre."

"Mais en même temps, ils tiennent l’équipe pour responsable. Ils soulignent ce que nous devons développer, ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, alors que nous continuons à tout peaufiner et à évoluer pour devenir une équipe du futur."