Depuis son arrivée en Formule 1 en 1993, l’écurie Sauber incarne la résilience et l’ambition d’une structure indépendante dans un environnement dominé par les constructeurs. Fondée par Peter Sauber, cette équipe suisse a traversé trois décennies de hauts et de bas, révélé des talents exceptionnels et s’est transformée en Audi F1 Team à l’horizon 2026, marquant une nouvelle ère avec son propre moteur et son propre châssis.

Les origines : de l’endurance à la Formule 1

L’histoire de Sauber commence bien avant la F1. Peter Sauber, ingénieur et passionné automobile, fonde son équipe en 1970 et s’illustre rapidement en sport-prototype. Les succès en endurance, notamment avec Mercedes à la fin des années 1980, forgent la réputation technique et la crédibilité internationale de la structure helvétique.

Fort de cette expérience, Peter Sauber franchit le pas vers la Formule 1 en 1993. Avec des moyens limités mais une organisation rigoureuse, l’équipe débute au Grand Prix d’Afrique du Sud avec JJ Lehto et Karl Wendlinger. Dès cette première course, Sauber marque des points, signe d’une entrée remarquée dans l’élite du sport automobile.

Les années fondatrices (1993-2005)

La seconde moitié des années 1990 voit Sauber s’installer durablement dans le paysage de la Formule 1. Le partenariat avec Ferrari à partir de 1997 permet à l’équipe de franchir un cap, avec plusieurs podiums à la clé et une reconnaissance croissante du paddock.

L’écurie se distingue également par sa capacité à détecter les talents. L’exemple le plus marquant reste celui de Kimi Räikkönen, recruté en 2001 après seulement quelques courses en monoplace. Son ascension fulgurante illustre le flair de Peter Sauber, mais aussi la difficulté de conserver les meilleurs éléments face aux équipes de pointe.

L’ère BMW Sauber (2006-2009) : l’apogée

En 2006, BMW rachète Sauber et transforme l’équipe en écurie constructeur. Les moyens financiers et techniques augmentent sensiblement, permettant à l’équipe de jouer régulièrement aux avant-postes.

La saison 2008 reste la plus aboutie de cette période. Robert Kubica décroche la première et unique victoire de l’équipe au Grand Prix du Canada, tandis que BMW Sauber termine troisième du championnat constructeurs. Malgré ces résultats prometteurs, BMW décide de se retirer fin 2009.

Renaissance et stabilité (2010-2018)

Redevenue indépendante, Sauber traverse une décennie marquée par des performances irrégulières et des contraintes budgétaires persistantes. Malgré cela, l’équipe continue de révéler des pilotes de premier plan, à l’image de Sergio Pérez ou Charles Leclerc.

Le rôle de Sauber comme tremplin vers les grandes équipes devient une constante. Cette capacité à former les futurs leaders du plateau constitue l’un des piliers de son identité.

L’alliance Alfa Romeo (2018-2023)

Le partenariat avec Alfa Romeo, amorcé en 2018, apporte une stabilité financière bienvenue et une visibilité accrue. Bien que les résultats restent modestes, l’équipe retrouve une certaine sérénité organisationnelle.

Le retour de Kimi Räikkönen, puis l’arrivée de Valtteri Bottas et de Guanyu Zhou, témoignent d’une volonté de combiner expérience et ouverture internationale.

En 2023, Sauber conclut un partenariat titre avec Stake.com, plateforme internationale de jeux en ligne. Cet accord marque une étape importante sur le plan financier et visuel, tout en illustrant l’évolution du modèle économique de la Formule 1 contemporaine.

Les enjeux réglementaires des sponsors en F1

Le partenariat avec Stake illustre les complexités réglementaires du sport automobile moderne. En Belgique, comme dans plusieurs pays européens, les sponsors liés aux jeux d’argent sont soumis à des réglementations strictes qui varient selon les juridictions. Certaines plateformes comme Stake.com opèrent dans un cadre international avec des licences offshore, tandis que d’autres comme Napoleon Sports, Ladbrokes ou Madison Casino disposent de licences belges délivrées par la Commission des Jeux de Hasard.

Ces différences soulèvent des questions d’harmonisation dans un championnat mondial. La FIA rappelle régulièrement que la conformité des sponsors relève des législations nationales, et non du règlement sportif.

2026 : la révolution Audi

L’arrivée d’Audi en tant qu’écurie d’usine à partir de 2026 marque un tournant historique. Le constructeur allemand s’engage pleinement, avec un moteur développé en interne et une intégration renforcée autour de l’usine de Hinwil.

Pour Sauber, ce projet représente l’aboutissement de trente années de persévérance. L’équipe passe d’un rôle de survivante ingénieuse à celui d’acteur pleinement armé pour rivaliser avec les plus grands noms du plateau.

Un héritage de révélateur de talents

Au fil des décennies, Sauber s’est imposée comme l’une des plus grandes pépinières de pilotes de la Formule 1 moderne. Räikkönen, Vettel, Kubica, Pérez ou Leclerc ont tous franchi un cap décisif sous les couleurs suisses.

Cette capacité à miser sur le potentiel brut constitue l’un des héritages les plus durables de l’écurie.

Conclusion

De 1993 à l’ère Audi, l’histoire de Sauber est celle d’une équipe indépendante qui a refusé de disparaître. À force de rigueur, d’intuition et de résilience, Peter Sauber et ses successeurs ont inscrit durablement le nom de l’écurie dans la mémoire de la Formule 1.

Alors que l’avenir s’écrit désormais sous les couleurs d’Audi, l’ADN de Sauber reste intact : celui d’un outsider capable de défier les géants, saison après saison.