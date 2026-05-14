Comment Schumacher et son ’aura’ fédéraient une équipe de F1

Sam Bird a révélé à quel point il avait appris auprès de Michael Schumacher en tant que pilote de réserve de Mercedes F1 en 2010. Selon lui, la plus grande force du pilote allemand révélé chez Jordan Grand Prix en 1991, sacré deux fois avec Benetton et cinq fois avec Ferrari, résidait dans sa manière de travailler avec l’humain.

Le septuple champion du monde a toujours été loué pour sa capacité à fédérer une équipe autour de lui, notamment chez Ferrari, mais Bird a confirmé que Schumacher avait été un exemple pour lui, et un sujet de fascination quand ils étaient ensemble chez Mercedes.

"Michael, tout d’abord, quel homme" a confié Bird à Lucas Stewart. "Ce que j’ai appris de Michael, ce n’était pas forcément sa façon de conduire, c’était sa façon de travailler avec les gens. Sa capacité à fédérer l’équipe autour de lui, à collaborer, à être aimable, tout en sachant être ferme quand il le fallait."

"Je pense que c’est probablement la chose la plus importante que j’ai retenue de mon travail avec lui. Il était vraiment, vraiment doué pour instaurer un bon environnement d’équipe. Et c’est sans doute la plus grande leçon de cette expérience."

Là où Nico Rosberg l’a impressionné pour d’autres sujets, notamment sa capacité à régler la monoplace et son talent brut, Schumacher avait un charisme et une présence naturelle qui a marqué celui qui a ensuite disputé 11 saisons de Formule E.

"Nico était son coéquipier, et Nico était très bon pour les réglages de la voiture, pour connaître les chiffres et les données techniques sur ce qu’il attendait de la monoplace. Michael était bon là-dedans, mais il était aussi brillant dans les relations humaines."

"Et je pense qu’on l’a vu chez Ferrari, à quel point ils l’aimaient, et il a apporté cela chez Mercedes. C’est le respect qu’il imposait tout naturellement lorsqu’il était dans l’équipe. C’était cette présence. C’était cette aura qu’il dégageait en entrant dans une pièce, tout le monde savait que quand Michael disait quelque chose, d’accord, cela avait du poids."

Bird est également revenu sur son propre rôle à l’époque. Que devait-il faire en tant que réserviste ?

"Beaucoup de simulation. Donc, avant et après l’événement. Avant l’événement, il s’agit de vérifier que les réglages sont optimaux, que la répartition de la puissance et la récupération d’énergie sont bien gérées."

"Après la course, on effectue une analyse comparative. Un pilote de réserve sera également présent sur simulateur pendant le week-end. Certaines équipes n’emmèneront donc pas forcément leur pilote de réserve à chaque épreuve."

"Le pilote de réserve effectuera peut-être des tests après les essais libres. S’il n’est pas satisfait d’un réglage, il pourra tester différents paramètres : le ressort, l’amortisseur, la hauteur de caisse. Quel sera l’effet sur le simulateur ?"

"Ces données seront ensuite transmises à l’équipe de course, qui pourra alors appliquer ces modifications à la voiture de course. Voilà comment ça fonctionne. C’est l’essentiel du travail. De nombreuses équipes organisent désormais des journées d’essais avec des voitures de deux ans tout au long de l’année, car la FIA considère cela comme des essais équitables."

"Il y a aussi les journées d’intégration des rookies en fin de saison. Pour un pilote de réserve débutant, les principales responsabilités sur le circuit sont les suivantes : boire du café, visiter les garages et rencontrer les sponsors, la presse et le service de relations publiques."

Dans le podcast, Bird a également salué l’évolution de la Formule E, qui va engager l’an prochain la quatrième génération de voitures (photo en bas), et qui a fait un énorme bond en avant technologique : "C’est complètement différent. Vous vous souvenez de la voiture Gen1, où nous devions changer de voiture à mi-course ?"

"Chaque pilote avait deux voitures pour une seule course, ce qui ne me dérangeait pas. Je trouvais que l’arrêt au stand pour changer de voiture était plutôt amusant, ouais, assez excitant. Mais regardez la puissance des voitures : à l’époque, en course, nous utilisions 150 kW."

"Maintenant, nous utilisons 300 kW, donc la puissance a doublé. En qualifications, c’est 350 kilowatts, désormais avec une transmission intégrale, à l’époque, c’était 200 kW. Les équipes sont désormais de classe mondiale. Les pilotes sont de classe mondiale. C’est un tout autre monde."

"Et à l’époque, nous n’étions pas un championnat du monde, maintenant nous le sommes. Quand on regarde le calibre des pilotes en Formula E... vous savez, la Formule 1 est perçue comme le sommet du sport automobile."

"Mais quand on regarde le plateau en Formula E, on n’est vraiment pas loin. Il y a les grands noms de la Formule 1, et à juste titre, ce sont les meilleurs au monde. Mais mis à part les sept ou huit premiers, je dirais que beaucoup de pilotes de Formula E auraient leur place en F1."