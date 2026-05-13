Est-il ’irrespectueux’ de comparer Antonelli aux grands de la F1 ?

Stefano Domenicali s’inquiète du battage médiatique excessif entourant Andrea Kimi Antonelli. Le début de saison fulgurant du pilote Mercedes F1 a déjà déclenché des comparaisons en Italie avec le numéro 1 mondial du tennis Jannik Sinner.

Le patron de Mercedes, Toto Wolff, a récemment mis en garde contre le danger de construire trop tôt des attentes énormes autour du jeune pilote, et auprès du journaliste italien Leo Turrini, Domenicali a convenu que la prudence était de mise.

"Kimi ne devrait être comparé à aucun des grands du passé" a déclaré Domenicali. "C’est injuste pour lui et irrespectueux envers les légendes du sport automobile. Je les ai tous connus, de Senna à Schumacher, de Räikkönen à Alonso, jusqu’à Hamilton et Verstappen. Chacun a laissé une marque indélébile sur la F1."

Pourtant, l’ancien directeur de Ferrari a admis qu’Antonelli faisait déjà preuve de qualités exceptionnelles : "Outre son instinct naturel pour la vitesse, ce qui me frappe chez Antonelli, c’est la rapidité avec laquelle il apprend de ses erreurs. Et il est juste que tant d’Italiens le comparent à Sinner, en reconnaissant les émotions qu’il suscite."

Interrogé pour savoir s’il fait d’Antonelli son favori, l’Italien a gardé une certaine neutralité : "Compte tenu de mon rôle, je ne peux pas dire cela. Mais je vais le dire, s’il gagnait le championnat du monde, je serais ravi. Nous parlons le même dialecte, il pourrait être mon fils."

Domenicali a également abordé le sujet de la réussite de Ferrari, car la Scuderia n’a plus été titrée depuis qu’il en avait pris la tête en successeur de Jean Todt. Selon lui, certaines choses ont compliqué la situation au sein de la Scuderia.

"Quand j’étais directeur d’équipe à Maranello, nous avons perdu trois titres de pilotes, en 2008, 2010 et 2012, pour quelques points. Vous avez écrit un jour que si nous les avions gagnés, mon histoire et celle du Cheval Cabré auraient changé, et c’est peut-être vrai, mais cela n’a pas d’importance."

Ferrari reste dans la lutte en 2026 malgré la dynamique plus forte de McLaren et Red Bull ces derniers temps, et derrière Mercedes, et Domenicali a analysé cette lutte.

"Pour l’instant, il me semble que les Rouges ont besoin de régularité pour atteindre leur objectif. Par ailleurs, je suis personnellement convaincu que ce championnat est encore ouvert, McLaren est de retour, tout comme Verstappen. Si Ferrari devait gagner une course d’ici la fin du mois de juin, les perspectives changeraient, l’enthousiasme aide."