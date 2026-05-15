McNish veut aider Audi F1 avec son ’expérience’ et vise des entrées régulières en Q3

Lorsqu’Audi F1 a eu besoin de remplacer son directeur d’équipe Jonathan Wheatley, il n’a pas fallu chercher bien loin. Allan McNish, devenu nouveau directeur de la compétition juste à temps pour le Grand Prix de Miami au début du mois, collabore avec la marque sous diverses formes depuis deux décennies, autant comme pilote avec des victoires aux 24 Heures du Mans à la clé, mais aussi en Formule E comme patron d’écurie.

Cette association de longue date avec le constructeur explique pourquoi il considère le projet Audi F1 comme une partie de lui-même. Avant son premier jour de travail, l’Ecossais était presque fébrile d’excitation face à son nouveau rôle, qui consiste à diriger l’équipe sur le terrain et à rendre compte au patron, Mattia Binotto. Mais représenter la firme en Formule 1 est une opportunité unique pour un compétiteur pourtant chevronné comme lui.

"Ce n’est pas forcément un travail ou une fiche de poste, c’est le fait de pouvoir faire partie de quelque chose qui fait progresser un programme" confie McNish au site officiel de la Formule 1. "J’y mets tout mon cœur. En fin de compte, nous sommes ici pour essayer de gagner. Nous sommes ici pour réussir."

Triple vainqueur des 24 Heures du Mans, deux fois avec Audi et une fois avec Porsche, il a également remporté le titre mondial d’endurance en 2013. Avant cela, il avait aussi roulé en Formule 1 chez Toyota pendant une année.

Après sa retraite sportive, il a accédé à des postes de direction chez Audi, notamment en tant que conseiller principal, directeur de la coordination pour l’Audi Motorsport Group, et en menant l’équipe Audi de Formule E au titre de champion des constructeurs lors de leur première saison.

"Je suis chez Audi depuis 25 ans à différents postes, donc ils me connaissent. Ils connaissent toutes les facettes de mon parcours, depuis l’époque où j’étais pilote, puis directeur d’écurie en Formule E, jusqu’au moment où nous avons mis sur pied ce projet spécifique."

Ayant suivi le projet depuis ses débuts, McNish possède déjà une excellente compréhension des ressources humaines et matérielles à sa disposition : "Nous avons une équipe très solide ici au niveau des opérations de course, mais ce que Mattia a construit, tant à Neubourg qu’à Hinwil, constitue un soutien extrêmement efficace."

"Avoir une expérience de la course aide sans aucun doute, car je peux voir les choses à travers les yeux de Nico [Hulkenberg] et Gabi [Bortoleto]. Pour être honnête, c’est ce que je fais naturellement, je ne peux pas m’en empêcher."

"En même temps, j’ai une vue d’ensemble sur ce qui est nécessaire du point de vue de l’équipe, par opposition au simple point de vue du pilote. Parfois, la décision à prendre est légèrement différente. Et je pense que ces expériences aideront énormément."

McNish admet que le moteur est actuellement la plus grande faiblesse de l’équipe, mais il est convaincu qu’Audi trouvera le moyen de s’imposer, même si cela prend du temps.

"Du côté de l’unité de puissance, c’est sans aucun doute le travail le plus important et le plus difficile. En arrivant pour la première fois, il y a énormément à apprendre. Je ne pense pas que nous soyons au sommet de nos performances actuellement. Nous avons du travail à faire et nous sommes un peu en retrait en termes de puissance."

"Du côté de la voiture, je pense qu’ils ont fait du très bon travail. Globalement, je ne sais pas si beaucoup de gens s’attendaient à ce que nous démarrions aussi fort. L’aspect qui me rend le plus heureux, c’est quand je regarde les gens en coulisses."

"Que ce soit les opérations de l’équipe de course ou ce qui a été construit à l’usine, c’est une équipe jeune qui se construit ensemble. Et ce que je sais de mon expérience passée en sport automobile, Le Mans en est le parfait exemple, c’est que ce n’est pas toujours un sprint."

"Même si les courses individuelles sont des sprints, un championnat repose sur l’endurance et la vision à long terme. Et sur ce point, je pense que nous construisons assez bien l’avenir."

McNish sait que cela prendra du temps, tout comme le conseil d’administration d’Audi, c’est pourquoi ils se sont donné jusqu’en 2030 pour lutter pour les titres mondiaux. À court terme, l’objectif principal est donc d’être honnêtes quant à leurs ambitions.

"Nous devons être réalistes. Nous sommes les nouveaux venus. Nous devons apprendre beaucoup, sur la piste comme en dehors. De ce point de vue, je pense que notre situation actuelle est un très bon début."

"Évidemment, nous voulons nous améliorer. Nous voulons améliorer ce que nous faisons ici sur le circuit pour nous assurer que, sur le plan opérationnel, nous soyons performants à un niveau élevé et constant. Nous voulons progresser là où c’est possible."

"Où cela va-t-il nous mener ? Nous espérons frapper à la porte de la Q3 et des points de manière régulière, mais nous savons aussi que ce ne sera pas toujours possible. Nous devons simplement accepter que c’est la première année d’un projet à long terme et ne pas forcément faire une fixation sur la prochaine course, mais garder cette vision de là où nous voulons aller."