Stella tient à ’saluer ce qu’Antonelli montre’ en ce début de saison

Andrea Stella a été impressionné par les débuts d’Andrea Kimi Antonelli lors de la saison 2026 de Formule 1, mais il estime que McLaren F1 possède le duo de pilotes parfait pour remporter le championnat des constructeurs. En dépit de l’avance actuelle de Mercedes, les champions du monde en titre sont convaincus de pouvoir aller chercher d’autres couronnes, et le directeur de l’équipe voit en son duo le parfait atout pour que McLaren retrouve le sommet.

Stella a admis qu’il s’attendait à ce que George Russell garde l’avantage chez Mercedes en cette saison 2026, et n’avait pas imaginé voir Antonelli avec une avance de 20 points au championnat après avoir remporté trois victoires lors des quatre premières courses de la saison. Mais cette nouvelle donne est avant tout, selon lui, une belle prouesse de son jeune compatriote, qu’il pense très bien accompagné chez McLaren, notamment grâce à son ingénieur de course Peter Bonnington.

"Je pense que nous devrions vraiment saluer la qualité du pilotage, la régularité, la vitesse aussi bien sur un tour seul qu’en course, et l’exécution globale. Nous devrions saluer ce que Kimi démontre, il concrétise réellement sur la piste" a déclaré Stella aux médias.

"J’aurais dit après les essais que George [Russell] était dans une position plus forte, ce qui était le cas jusqu’en Australie, mais pour une raison quelconque, les choses semblent s’être inversées et, encore une fois, je pense que c’est grâce au bon travail que Kimi doit accomplir avec ses ingénieurs et avec les personnes qui l’entourent."

"Il y a toujours un groupe de personnes autour d’un pilote et le succès vient parce que cette synergie fonctionne, et je pense que Kimi doit avoir toutes ces conditions en place. Bravo à Kimi, bravo à Mercedes."

McLaren occupe la troisième place du championnat des constructeurs avec 94 points, soit 86 de moins que le leader du championnat, Mercedes. Un important package d’évolutions a permis à l’équipe de s’imposer comme le plus proche rival de Mercedes à Miami.

Malgré un début d’année mouvementé, Stella maintient que son équipe possède la paire de pilotes la plus forte de la grille de F1 avec Lando Norris et Oscar Piastri, qui ont gagné les deux titres l’année dernière.

"Je pense que nous avons vu pour McLaren, si je puis dire, qu’au Japon avec une voiture qui n’était pas encore compétitive, Oscar était en mesure de se battre à nouveau pour la victoire et de signer un podium. Oscar a confirmé un podium à Miami et Lando, une victoire dans le sprint et également dans la lutte pour la victoire finale."

"Quand on regarde en particulier le championnat des Constructeurs, je pense que nous sommes, du point de vue des pilotes, probablement la paire la plus forte. Nous voulons capitaliser sur cette force que nous avons chez McLaren, mais nous devons rendre la voiture un peu plus rapide."