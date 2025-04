Piastri est fier de sa prestation et en confiance pour son duel face à Norris

Parti de la pole, Oscar Piastri a contrôlé le Grand Prix de Bahreïn par la suite et, sans jamais trembler, s’est offert son 2e succès de l’année, son 4e en carrière.

L’Australien revient à 3 petits points de Lando Norris et sans sa sortie de piste en fin de Grand Prix, en Australie, mènerait déjà le championnat.

Cette année, Piastri semble avoir changé de dimension et franchi un cap clair. De quoi mener bientôt le championnat du monde et en devenir le favori ?

« C’était un excellent week-end – peut-être à l’exception des EL1, qui étaient plutôt chaotiques pour tout le monde – mais à partir des EL2, tout a été très solide » souriait Oscar Piastri hier soir.

« J’étais satisfait après les qualifications, et je pense que ça a vraiment compté. Donc oui, très heureux de la façon dont tout s’est déroulé, et content de repartir avec une nouvelle victoire. »

Comme tous les pilotes de pointe, sauf les Ferrari, Oscar Piastri est parti en tendres. Un choix judicieux de son équipe mais aussi très logique selon lui.

« On s’attendait à ce que la majorité des F1 prenne le départ en tendres. George n’avait qu’un médium et un dur, et beaucoup d’autres autour de nous étaient dans la même situation. »

« On a donc estimé que les tendres étaient la meilleure option, et je pense que c’était effectivement le bon choix. On a bien géré la course dans son ensemble, le rythme nous permettait de contrôler les choses sans avoir à forcer, donc oui, toutes les décisions ont été les bonnes. »

Le seul incident de la course fut minime : le système de boisson d’Oscar Piastri ne fonctionnait pas ! Lorsque son ingénieur lui a rappelé qu’il lui fallait le boire, l’Australien, toujours aussi cool, a répondu : je le ferais volontiers, si ça marchait !

« Non, ça ne fonctionnait pas. Ça marchait encore pendant le tour de formation, et lorsqu’on l’a branchée pour la course, la gourde donnait encore un peu d’eau, mais il fallait vraiment aspirer fort. »

« Et une fois la course lancée, plus rien ne passait par la paille. Ce n’est pas idéal, mais Bahreïn n’est pas la course la plus physique de la saison. Si ça s’était produit en Arabie saoudite, ça aurait été bien plus problématique, mais on va régler ça. »

La meilleure F1… et le meilleur pilote dedans ?

Oscar Piastri a lui-même admis que McLaren F1 avait la meilleure F1 de l’année. Mais l’équipe anglaise a aussi peut-être le meilleur pilote, avec l’Australien… Comment Oscar Piastri juge-t-il son début d’année ? De la voiture et du pilote Piastri ?

« Je dirais que les deux sont bons. Je suis satisfait de mon pilotage depuis le début de la saison. Tous les résultats n’étaient pas forcément ceux espérés, mais ce week-end, c’est exactement ce que je visais. »

« Je suis fier du travail que je fais, et encore plus de celui de l’équipe. La voiture est dans une excellente situation. Elle a parfois des réactions imprévisibles, mais dans l’ensemble c’est un plaisir de la piloter, elle est clairement très rapide. C’est une piste qui ne nous réussissait pas vraiment par le passé, donc obtenir un week-end aussi solide ici, c’est une vraie satisfaction, au-delà même de la victoire. »

La McLaren F1 serait plus facile à piloter pour Piastri que pour Lando Norris, qui s’en plaint souvent ?

« Ce week-end, oui, je me suis senti très à l’aise. Il y a eu des moments plus compliqués, c’est vrai. Mais dans l’ensemble, j’ai été plutôt satisfait de la voiture. »

« On savait depuis les essais hivernaux qu’il y avait quelques points à corriger, et je pense qu’on les a bien traités. Personnellement, je suis confiant, surtout après ce week-end, quant à ce que la voiture permet de faire. L’équipe a vraiment accompli un excellent travail. »

Un duel s’annonce face à Lando Norris au championnat

Désormais, Oscar Piastri est revenu à la 2e place du championnat et à 3 points seulement de son coéquipier, Lando Norris.

Le duel au championnat au monde s’annonce, et ce pourrait bien être un duel interne à McLaren F1. Oscar Piastri n’écarte pas encore la concurrence définitivement mais s’attend surtout, effectivement, à lutter contre Lando Norris au classement.

« Actuellement, nous avons une excellente voiture et, dans l’ensemble, je pense que nous avons bien travaillé pour l’exploiter. »

« On est aux places qu’on mérite. La bataille sera serrée. Je pense qu’il y aura d’autres concurrents. Jusqu’ici, il n’y a pas eu d’adversaire régulier chaque week-end, et ça complique la tâche pour d’autres au championnat. Mais oui, je pense que ce sera une saison très disputée, et tant qu’on aura la meilleure voiture, la lutte entre Lando et moi restera intense. »