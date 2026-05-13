Antonelli va voir ’la pression s’intensifier’ s’il continue à dominer

La pression ne fera qu’augmenter sur les épaules d’Andrea Kimi Antonelli, alors qu’il est devenu le plus jeune leader du championnat du monde de l’histoire de la F1, avant de signer une troisième victoire consécutive le week-end dernier à Miami pour porter son avance sur son coéquipier chez Mercedes, George Russell, à 20 points.

Le jeune Italien est désormais fermement sous les projecteurs, et le directeur de l’écurie Mercedes, Toto Wolff, est conscient qu’il doit maîtriser cette mise en avant. Juan Pablo Montoya, septuple vainqueur de Grand Prix, estime que la situation ne fera que devenir plus tendue pour Antonelli.

"Sa position est bonne pour l’instant, mais le plus difficile est que la pression va s’accentuer tout au long de l’année, et cela va devenir plus dur" a déclaré Montoya à RN365. "Mais avec un peu de chance, il aura creusé l’écart d’ici là."

"Je pense que le Canada sera un indicateur majeur car, en étant réaliste, je pense qu’en Chine, George aurait dû gagner. Au Japon, il était un peu plus rapide que George. Et, de plus, il a eu la chance de la voiture de sécurité, donc tout s’est aligné."

"À Miami, il a vraiment dominé, il a fait du bon travail. Je pense que Lando [Norris] était plus rapide que lui mais il n’a pas pu le dépasser. Je suis un peu surpris que Mercedes n’ait pas été plus agressive sur la stratégie, mais c’est la course normale."

Pour faire face à l’inévitable pression, Montoya estime qu’un atout clé pour Antonelli est la solidité de l’équipe qui l’entoure, en particulier son ingénieur de course Peter Bonnington, qui a travaillé auparavant avec Lewis Hamilton.

Avec Hamilton, Bonnington a été un allié vital pour aider le pilote britannique, et Montoya estime qu’il en sera de même avec Antonelli : "Je pense que son groupe d’ingénieurs, Bono et tout le monde, l’ont déjà fait de nombreuses fois. Ils savent ce qu’il faut faire, et je pense que cela rend les choses beaucoup plus faciles."