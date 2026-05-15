Ferrari déclenche la folie des copies en F1, une Mercedes 2.0 au Canada

La bataille du développement technique en F1 s’intensifie déjà à grande vitesse en cette saison 2026, malgré seulement quelques Grands Prix disputés sous la nouvelle réglementation technique. Les écuries du plateau convergent rapidement vers certaines solutions jugées les plus efficaces, au point que plusieurs innovations apparues chez Ferrari sont désormais copiées à travers tout le paddock. McLaren et Red Bull Racing travaillent elles aussi sur des interprétations de plus en plus agressives de ces nouvelles idées techniques.

L’un des sujets majeurs du moment concerne notamment le désormais célèbre concept d’aileron arrière surnommé "Macarena", une solution initialement popularisée par Ferrari avant d’être reprise et poussée plus loin par Red Bull lors du Grand Prix de Miami. Le phénomène illustre parfaitement la vitesse à laquelle les équipes analysent et reproduisent les trouvailles de leurs rivales dans cette nouvelle ère réglementaire, même si Red Bull a assuré travailler sur son propre concept depuis la fin 2025.

Le directeur général de McLaren, Zak Brown, a d’ailleurs reconnu que l’écurie de Woking observait attentivement les solutions développées ailleurs sur la grille.

"Oui, nous l’avons fait. Comme vous pouvez l’imaginer, toutes les équipes regardent ce que font les autres," a-t-il expliqué.

Et le Macarena pourrait bien débarquer sur la MCL40 à un moment de la saison.

"C’est intelligent et nous pensons que cela pourrait être bénéfique, donc il n’est pas surprenant de voir une autre équipe l’utiliser."

Mais l’autre grand champ de bataille aérodynamique du moment concerne surtout l’astuce mise au point par Ferrari autour de l’exploitation des gaz d’échappement pour générer davantage d’appui.

Ferrari a surpris l’ensemble de ses concurrents lors des essais hivernaux de Bahreïn en introduisant un élément d’aileron positionné derrière l’échappement afin d’utiliser les gaz chauds pour produire un supplément d’appui aérodynamique.

Les ingénieurs de Ferrari auraient découvert une faille dans les zones de légalité de la FIA grâce à une disposition particulièrement astucieuse de la géométrie de suspension arrière et du positionnement des arbres de transmission autour de l’essieu arrière. Comme les gaz d’échappement du V6 Ferrari sont particulièrement chauds, l’astuce fonctionne particulièrement bien.

Selon les estimations de plusieurs ingénieurs, ce gain représenterait plusieurs dixièmes de seconde au tour, ce qui interroge donc d’autant plus sur les déficits de la SF-26 dans d’autres domaines.

Cette innovation a déjà provoqué une véritable vague d’imitations dans le paddock. Lors du Grand Prix de Miami, sept autres équipes avaient déjà modifié leur voiture selon ce principe.

Williams a installé un élément étroit mais très haut directement dans le flux d’échappement. Alpine F1 a opté pour un petit aileron plat et large, tandis que McLaren et Red Bull se seraient contentées de couvrir la partie inférieure de la sortie d’échappement avec un déflecteur. De son côté, Mercedes F1 a ajouté un double aileron autour de l’échappement.

Seule Haas F1 aurait réellement réussi à reproduire très fidèlement le concept original de Ferrari, notamment grâce à une architecture de suspension arrière commune avec la Scuderia.

Mais Ferrari ne compte pas s’arrêter là. À Miami, les Italiens ont déjà présenté une version modifiée de leur aileron d’échappement.

Pendant ce temps, Mercedes prépare sa propre contre-attaque technique après être restée relativement discrète lors de la guerre des évolutions à Miami.

L’équipe allemande aurait volontairement retardé l’introduction de développements majeurs en début de saison, la W17 ayant démarré l’année comme référence du plateau.

Mais après les importantes évolutions apportées par Ferrari, McLaren et Red Bull à Miami, Mercedes préparerait désormais un package bien plus important que prévu pour le Grand Prix du Canada.

"On parle déjà d’une Mercedes 2.0," indiquent des sources à la Gazzetta dello Sport.

Ce package comprendrait des évolutions aérodynamiques, mécaniques ainsi que des modifications du système de départ.

Mercedes travaillerait notamment sur un nouveau système d’embrayage au volant destiné à aider Kimi Antonelli, auteur de départs parfois irréguliers malgré trois victoires lors des quatre premières manches de la saison.