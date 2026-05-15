Même Hamilton et Verstappen vivent avec des insécurités profondes

Même les plus grands champions de l’histoire de la Formule 1 ne seraient pas épargnés par le doute. C’est en tout cas l’avis de Jenson Button, qui estime que des pilotes comme Max Verstappen ou Lewis Hamilton continuent eux aussi à composer avec certaines insécurités malgré leurs succès exceptionnels. Selon le champion du monde 2009, cette fragilité mentale fait partie intégrante du très haut niveau et peut même devenir une source de motivation, dans un sport où les défaites sont bien plus nombreuses que les victoires.

Invité du podcast Beyond the Grid, Button a livré une réflexion approfondie sur la pression psychologique qui accompagne les pilotes de Formule 1, même lorsqu’ils figurent parmi les plus titrés de l’histoire. Le Britannique souligne ainsi que "en tant que pilotes, nous sommes imparfaits. Nous avons des insécurités, et cela vaut pour n’importe quel pilote."

Button a notamment pris l’exemple d’Hamilton et de certaines communications radio entendues l’an dernier chez Ferrari pour illustrer ce phénomène.

"Quand j’entends Lewis à la radio l’an dernier chez Ferrari, lorsqu’il pose une question et qu’on ne lui répond pas, il réagit en disant : ’Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ?’ Franchement, cela m’interpelle sur son état mental."

L’ancien pilote estime justement que ce type de réaction prouve que même les plus grands champions restent vulnérables au doute.

"Pourtant, c’est un septuple champion du monde. Le niveau de confiance qu’il devrait avoir devrait être hors normes. Mais les insécurités reviennent malgré tout."

Interrogé sur le cas de Verstappen, Button estime que le quadruple champion du monde n’échappe pas non plus à cette réalité psychologique.

"Oui, je pense qu’il y a encore une forme d’insécurité chez lui," a-t-il affirmé.

"Vous oubliez ce que vous avez accompli et vous pensez uniquement à la dernière séance. Vous vous dites : ’Je ne suis pas assez bon. J’étais deux dixièmes plus lent que mon coéquipier’. Tout ce genre de choses qui remettent en question votre performance du moment."

Button souligne également la violence mentale de la Formule 1, un environnement dans lequel de nombreux pilotes talentueux finissent par craquer psychologiquement.

"C’est fou, et la pression que vous vous imposez est énorme. C’est pour cela que l’on voit autant de pilotes échouer dans ce sport, même s’ils ont le talent. Mentalement, ils se retrouvent simplement dans une période très sombre."

Button estime d’ailleurs que ces difficultés restent encore trop peu abordées publiquement dans le paddock.

"Et j’ai entendu cela de la part de nombreux pilotes. Voir un psy ? Nous considérons cela comme une faiblesse, donc nous n’en parlons pas."

L’ancien pilote britannique a en revanche salué l’attitude de Lando Norris, qui a régulièrement évoqué publiquement la question de la santé mentale ces dernières années.

"C’est ce qui m’a impressionné avec Lando, la manière dont il s’est exprimé ouvertement ces deux dernières années sur la santé mentale. C’est vraiment très bien et je pense que cela demande énormément de force."

Button considère également qu’un autre septuple champion du monde, Michael Schumacher, "cachait probablement des fragilités similaires malgré son image extérieure très sûre d’elle."

"Et il y a certains pilotes, ou pilotes MotoGP, pour lesquels je me suis dit : ’Il paraît un peu arrogant’. Mais ce n’est pas cela. Ils ne veulent simplement laisser entrer personne dans leur univers."

Button estime que ces champions savent eux-mêmes qu’ils possèdent certaines fragilités mais refusent souvent de les exposer.

"Ils savent qu’ils ont des insécurités et ils ne veulent pas laisser les autres les voir ou en profiter, ce qui est le plus gros problème, car vous ne dépassez jamais vraiment ces insécurités."

L’ancien pilote McLaren considère enfin que cette réalité touche une grande partie des sportifs professionnels de très haut niveau, notamment parce que leur carrière est statistiquement marquée davantage par les défaites que par les victoires.

"Cela vient du fait que vous perdez plus souvent que vous ne gagnez," a expliqué Button.

"En Formule 1, j’ai disputé 300 Grands Prix et j’en ai gagné 15. A peine ! Donc j’ai perdu 285 courses."

"Donc Lewis, malgré tout ce qu’il a accompli, a quand même perdu beaucoup plus qu’il n’a gagné. Et c’est mentalement ce qui rend n’importe quel sport aussi difficile, parce que vous perdez plus souvent que vous ne gagnez."