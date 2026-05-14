’Le Russell de 2025 a disparu’ : Hill s’inquiète de sa baisse de forme

Le début de saison 2026 de George Russell suscite des interrogations dans le paddock, au point que Damon Hill estime que la version du Britannique qui avait impressionné tout le monde l’an dernier semble avoir disparu. Le pilote Mercedes F1 est-il à la hauteur de l’enjeu d’un titre mondial ?

Dans le même temps, son jeune équipier Kimi Antonelli continue de prendre de l’ampleur chez Mercedes. Leader du championnat du monde avec trois victoires consécutives, l’Italien impressionne autant par sa vitesse que par sa maturité, au point d’éclipser momentanément Russell au sein de l’écurie allemande. Après les premières manches de 2026, c’est Antonelli qui a pris l’ascendant. Le prodige italien compte désormais 20 points d’avance sur Russell après une série de trois succès consécutifs.

Avant le début de la saison, Russell faisait pourtant figure de favori pour le titre mondial. La compétitivité annoncée de Mercedes, combinée à une campagne 2025 particulièrement solide, avait convaincu de nombreux observateurs qu’il était désormais prêt à décrocher une couronne mondiale. Un statut que le Britannique revendique lui-même depuis plusieurs années.

Pour Damon Hill, champion du monde 1996, il faut d’abord souligner que la progression d’Antonelli n’a rien d’un hasard.

"Il a trouvé quelque chose en lui-même," a expliqué Hill au micro du podcast Chequered Flag de la BBC au sujet d’Antonelli.

"Évidemment, le talent était déjà là. C’est pour cela que Toto Wolff et Mercedes ont investi en lui."

"Mais nous avions vu un garçon un peu fougueux arriver en Formule 1. Quand il est allé à Monza et qu’il a eu son accident, avec toutes ces choses-là, il avait un peu souffert l’an dernier."

Aux côtés de Hill, Juan Pablo Montoya estime que la montée en puissance d’Antonelli doit beaucoup à Peter Bonnington, plus connu dans le paddock sous le surnom de "Bono".

L’ingénieur britannique avait accompagné Lewis Hamilton lors de ses six titres mondiaux remportés avec Mercedes avant de devenir l’ingénieur de course du jeune Italien.

"Je pense que Bono joue un rôle énorme là-dedans," a déclaré Montoya.

"Bono a tellement gagné avec Lewis, et je pense qu’il façonne Kimi et travaille avec lui sur plein de petits détails."

Antonelli a signé sa troisième victoire en F1 à Miami, lors d’un week-end où Russell n’a jamais semblé en mesure de rivaliser avec son équipier, aussi bien sur un tour qu’en rythme de course.

Russell a lui-même reconnu que le circuit de Miami ne correspondait pas particulièrement à son style de pilotage. Mais Montoya estime que le Britannique aurait pu s’inspirer davantage de l’approche adoptée par Antonelli en qualifications. L’Italien a décroché la pole position tandis que Russell a dû se contenter de la cinquième place sur la grille.

"Ce que Kimi possède, et qui est vraiment très bon, c’est son niveau d’agressivité. Il est extrêmement déterminé," a souligné Montoya.

"Si vous regardez ses qualifications, la quantité de piste qu’il utilisait par rapport aux autres, il exploitait toute la largeur du circuit."

"Franchement, j’ai été un peu surpris quand on regarde George. George a les vidéos, les données et tout le reste, il peut voir où Kimi passe et ce qu’il fait. À un moment donné, il faut essayer."

"Que vous soyez à l’aise ou non, c’est une autre histoire. Mais il faut au moins tenter le coup sur un tour et voir comment faire fonctionner la voiture."

Pourtant, le début de saison avait semblé confirmer Russell comme leader naturel chez Mercedes. Le Britannique avait remporté le Grand Prix d’Australie depuis la pole position et semblait bien parti pour signer une nouvelle pole en Chine avant qu’un problème technique en Q3 ne le relègue au deuxième rang.

Pendant que Russell se retrouvait englué dans son duel avec les Ferrari de Lewis Hamilton et Charles Leclerc, Antonelli avait pu s’échapper en tête pour décrocher sa première victoire en Grand Prix.

À Suzuka, Antonelli avait déjà montré un léger avantage sur un tour, même si une intervention idéale de la voiture de sécurité avait largement contribué à son succès.

À Miami, en revanche, l’Italien a dominé l’ensemble du week-end. Une situation qui pousse Damon Hill à s’interroger sur le niveau actuel de Russell.

"Je pense que le George de l’an dernier a un peu disparu. Je pense qu’il a eu un peu de malchance et que cela l’a mis en difficulté."

Montoya continue néanmoins de considérer Russell comme le pilote le plus rapide des deux chez Mercedes, tout en avançant plusieurs explications possibles à ses difficultés actuelles.

"Kimi est très fort pour brusquer la voiture au maximum, mais George est capable d’assembler le tour parfait tout en restant très propre," a poursuivi le Colombien.

"Mais le problème, c’est qu’à mon avis il est davantage préoccupé par tout le bruit autour de Kimi et, je ne sais pas, peut-être qu’avec ce contrat d’un an renouvelable, son état d’esprit n’est pas au bon endroit."

"Parce que quand on vous donne un contrat d’un an, cela signifie : ’On va probablement te prolonger, mais nous ne sommes pas totalement sûrs de toi’. Ou on laisse des portes ouvertes, pour Max Verstappen."

Russell a toutefois affirmé clairement qu’il serait toujours pilote Mercedes en 2027, à condition de continuer à être performant cette saison. Le Britannique devra désormais réagir dès le Grand Prix du Canada.