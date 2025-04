Les F1 adopteront des patins en acier au lieu du titane sur de nombreux Grands Prix

La Formule 1 va discuter de modifications à apporter aux patins de protection, générateurs d’étincelles, afin d’éviter de nouveaux problèmes de feux d’herbe d’ici la fin de la saison.

Le récent Grand Prix du Japon a été fortement impacté par les étincelles projetées par les voitures dans différents virages, enflammant l’herbe sèche qui entourait la piste. Les séances ont dû être interrompues à cinq reprises au cours du week-end de Suzuka, et ce jusqu’en Q2, malgré les diverses mesures préventives (arrosage, tonte) prises par la FIA.

La F1 a échappé au problème de nouveaux feux d’herbe pendant la course, car les pluies nocturnes du samedi ont détrempé l’herbe le dimanche.

Le Japon n’était pas le premier pays où un week-end de F1 était touché par de tels feux d’herbe récemment, le Grand Prix de Chine 2024 ayant également été témoin d’événements similaires.

L’analyse post-événement de la FIA au Japon a notamment mis en évidence le comportement des éclats de titane qui se détachent des patins lorsque la voiture touche le sol.

Ces éclats, d’une blancheur incandescente et à l’origine des étincelles, sont réputés pour conserver leur chaleur pendant un certain temps ; lorsqu’ils atterrissent dans l’herbe, ils peuvent enflammer la zone environnante.

La FIA étant consciente que les équipes semblent rouler plus près du sol cette année, ce qui augmente le nombre d’étincelles projetées en l’air, certains craignent que le cas du GP du Japon ne soit pas un cas isolé.

Des discussions ont donc eu lieu avec les équipes afin d’éviter de nouveaux problèmes d’ici la fin de l’année.

Si certaines mesures nécessiteront des efforts supplémentaires pour tondre l’herbe et minimiser les risques d’incendie, un facteur important n’a pas été négligé : les voitures elles-mêmes, et en particulier le titane.

Une proposition a été avancée pour abandonner les patins en titane pour certaines courses cette année, où les risques d’incendie sont élevés. L’idée est d’obliger les équipes à utiliser des patins en alliage d’acier lors de ces épreuves. Bien que ce matériau alternatif produise toujours des étincelles, celles-ci ne seront pas aussi chaudes que celles en titane. Cependant, le plus important est que les éclats d’acier refroidiront plus rapidement, évitant ainsi le risque qu’ils atterrissent dans l’herbe et déclenchent des incendies.

Le plan, qui sera soumis au vote des équipes lors de la prochaine réunion de la Commission F1, prévoit que le reste de la saison soit divisé en courses où les patins en titane seront utilisés et celles où l’acier sera obligatoire. Ceci dépend de la nature du circuit, les pistes entourées d’herbe étant celles où l’acier sera obligatoire.

Ainsi les patins en acier seront à utiliser lors de ces Grands Prix : Imola, Espagne, Canada, Autriche, Grande-Bretagne, Belgique, Hongrie, Pays-Bas, Italie, États-Unis, Mexique, Brésil.

Les patins en titane pourront être conservés sur ces courses : Miami, Monaco, Azerbaïdjan, Singapour, Las Vegas, Qatar, Abou Dhabi.