Cet ancien cadre de Red Bull aurait dit à Verstappen de rendre la position

Jonathan Wheatley, l’ancien directeur sportif de Red Bull, a révélé qu’il aurait agi différemment face à l’incident entre Max Verstappen et Oscar Piastri au départ. Alors que le Néerlandais est passé hors piste, son équipe lui a demandé de rester devant, et celui qui est devenu depuis le directeur de Sauber F1 aurait géré différemment la situation.

"Je sais ce que j’ai pensé ! J’aurais fait quelque chose de différent, ou j’aurais conseillé de faire quelque chose de différent" révèle Wheatley. "Je ne veux pas que l’on commente ce que Sauber aurait fait en tant qu’équipe. Je ne veux pas commenter ce que les autres feraient."

"Mais dans notre équipe, nous aurions géré la situation différemment, et nous aurions certainement eu une conversation sur la possibilité de faire quelque chose de différent. C’était l’inverse, mais c’était un peu comme le virage 12 au Texas l’année dernière. Je pense donc que nous avons tiré quelques leçons de cette situation."

Wheatley reconnait que chaque situation est différente, mais il est néanmoins convaincu que le règlement est assez précis pour juger les incidents : "Je ne pense pas avoir jamais vu deux incidents identiques. C’est une situation tellement dynamique, les dépassements."

"Il faut tenir compte de la composition des pneus. Il faut tenir compte du fait que quelqu’un a une avance sur un autre pilote. Il faut tenir compte du fait qu’un pilote a le DRS ou qu’un autre pilote a le DRS."

"C’est une situation tellement dynamique et à travers tout cela et tous les jeux qui se font, vous devez choisir un point de freinage. Il y a eu des situations où j’ai eu des conversations avec des pilotes avec lesquels j’ai travaillé, où j’ai dit ’tu aurais pu lui donner 2 cm de plus ici et cela aurait rendu la vie des commissaires un peu plus facile’."

"Les commissaires doivent décider si vous avez laissé la largeur d’une voiture ou quoi que ce soit d’autre. J’aime cet aspect du sport et je pense que la FIA et les pilotes ont travaillé très, très dur sur les règles de course que nous appliquons actuellement."

Le Britannique pense aussi que les pilotes agiraient autrement si l’intérieur et l’extérieur des virages n’étaient pas praticables : "S’il y a du gravier, l’approche est légèrement différente. C’est tout à fait humain. S’il y a une opportunité de sortir de la piste et de régler le problème plus tard, nous l’avons déjà vu auparavant."

"Je ne veux pas vendre des commentaires avec le recul, mais je n’ai jamais vraiment regardé ce virage et je n’ai jamais pensé, par exemple, qu’il fallait du gravier. Par contre, j’ai toujours regardé le virage 12 à Austin et j’ai pensé qu’il avait besoin d’une solution."

Andrea Stella, le patron de McLaren, juge que la situation est très simple, et il rappelle que dans la situation inverse, ses pilotes rendent la position en piste : "La situation dans le premier virage était très serrée, en toute honnêteté. Mais vous savez, c’est une affaire de faibles marges."

"Cette fois-ci, Oscar, grâce à un très bon départ sur la grille et au positionnement de la voiture légèrement à l’intérieur, devant Max, et en réussissant à garder la voiture dans les limites de la piste, a gagné le droit d’être devant."

"Évidemment, dans cette situation, vous ne pouvez pas dépasser en dehors de la piste. Je pense donc que le cas est très clair. C’est comme nous l’avons fait avec Lando à Bahreïn, vous vous souvenez peut-être que nous avons réalisé que nous étions en train de dépasser [Lewis] Hamilton en dehors de la piste."

"Même si, en quelque sorte, Hamilton nous a fait sortir de la piste, mais c’est Lewis Hamilton, il sait comment courir, pour nous, il suffisait de demander au pilote de nous rendre la position. Je pense donc qu’il s’agit d’un cas clair."

L’Italien ne comprend même pas que cette situation donne lieu à un débat : "Cela ne devrait pas créer de polémique. Je veux plutôt profiter de l’occasion pour souligner la qualité de la course d’Oscar. C’est une course propre, c’est une course dure et extrêmement précise."