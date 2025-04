Mercedes F1 qualifie de ’farce’ la nouvelle proposition pour les moteurs 2026

Mercedes F1 estime que les discussions visant à réduire un élément clé de la nouvelle réglementation moteur de la Formule 1 pour 2026 sont une « farce ».

Avant le Grand Prix d’Arabie saoudite, il a été révélé que les dirigeants de la F1 discuteraient avec les équipes la semaine prochaine d’une solution aux craintes de pannes d’énergie des voitures l’année prochaine.

Cette solution implique que la F1 abandonne l’un des éléments clés de la réglementation 2026 en course (mais pas en qualifications) : la répartition de puissance 50/50 entre le moteur à combustion interne et la batterie.

Une proposition de ratio 66/34 pour les courses a été soumise à discussion lors de la réunion de la Commission de F1 la semaine prochaine (voir notre article complet à lire ici).

Cette proposition n’a pas été bien accueillie chez Mercedes.

"Lire l’ordre du jour de la Commission F1 est presque aussi hilarant que lire certains commentaires que je vois sur Twitter sur la politique américaine," tacle Toto Wolff.

"Je veux vraiment me protéger et ne pas faire de commentaires, mais c’est une farce."

"Il y a une semaine, il y avait une réunion moteur [le vendredi à Bahreïn], et maintenant, des sujets comme celui-ci sont à nouveau à l’ordre du jour."

McLaren, cliente de Mercedes, semble beaucoup plus ouverte à certains changements, si c’est pour le bien de la F1.

"Mon opinion est très claire. Le principe que je tiens à affirmer avec force est qu’il est de la responsabilité de toutes les parties prenantes de garantir le succès du règlement 2026," dit Andrea Stella, directeur de l’équipe.

"Car il est inutile que des équipes s’affrontent si le sport automobile n’est pas de qualité. Or, la qualité du sport, la qualité du spectacle et la qualité des courses dépendent du produit, du point de vue du châssis et du groupe motopropulseur. Je pense donc qu’il est important de maintenir le dialogue ouvert, de manière à entrer dans les détails, notamment en ce qui concerne les dépassements, le déploiement de la puissance, la récupération d’énergie – tout ce qui détermine la qualité du produit, et donc le spectacle, et donc la santé de la F1. Nous devons nous pencher sur ces aspects et ne pas dire que tout est figé."

"Nous devons faire preuve d’ouverture d’esprit et continuer à travailler sur ce sujet. Évidemment, ces ajustements ne doivent pas être structurels. Nous n’allons pas modifier le matériel, mais s’il y a des changements mineurs à apporter à notre utilisation du matériel, et que cela améliore les caractéristiques que j’ai mentionnées, alors je pense que cela relève de la responsabilité de toutes les parties prenantes."

"Quand je parle de ’parties prenantes’, je parle de la F1, de la FIA et des équipes. Je pense que nous devons faire passer l’intérêt commun avant le nôtre."