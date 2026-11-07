Leclerc rentre aussi dans l’hécatombe de pénalités sur la grille au Brésil

La grille de départ du Grand Prix du Brésil va être profondément bouleversée par une série de pénalités moteur. La FIA a officiellement confirmé des sanctions pour cinq pilotes, dont Max Verstappen, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. Ces décisions interviennent après une première journée difficile pour plusieurs équipes à Interlagos, notamment Ferrari et Red Bull, contraintes d’intervenir sur leurs unités de puissance.

Après le début des Libres 3, la FIA a officialisé les pénalités sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil, confirmant un important bouleversement de la hiérarchie avant les qualifications. Cinq pilotes sont concernés par des changements de composants de leurs unités de puissance au-delà des quotas réglementaires autorisés pour la saison.

Parmi eux figurent Lewis Hamilton mais aussi Charles Leclerc, tous deux sanctionnés après la décision de Ferrari de remplacer leur moteur thermique. Il y a également Max Verstappen, qui devra composer avec une pénalité beaucoup plus importante.

George Russell et Sergio Pérez complètent la liste des pilotes pénalisés, avec des sanctions allant de cinq à 30 places selon les éléments remplacés.

Ferrari pénalisée sur ses deux monoplaces

La première journée du Grand Prix du Brésil a été particulièrement compliquée pour Ferrari.

Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont tous deux rencontré des difficultés vendredi à Interlagos, la SF-26 continuant de souffrir dans les portions rapides du circuit.

Face à cette situation, la Scuderia a décidé d’introduire un nouveau moteur thermique sur chacune de ses monoplaces, dépassant ainsi les quotas réglementaires.

Il s’agit, pour les deux pilotes, de leur premier moteur thermique supplémentaire au-delà de l’allocation autorisée cette saison.

Conformément au règlement sportif de la FIA, Hamilton et Leclerc écopent donc chacun d’une pénalité de dix places sur la grille de départ.

Cette double sanction complique considérablement les ambitions de Ferrari pour le Grand Prix du Brésil, puisque ses deux pilotes devront remonter dans le peloton pour espérer obtenir un résultat significatif.

Le circuit d’Interlagos offre certes plusieurs possibilités de dépassement, mais la Scuderia devra également résoudre les difficultés de performance rencontrées vendredi pour permettre à ses pilotes de progresser efficacement en course.

Verstappen écope de 30 places de pénalité

La situation est encore plus compliquée pour Max Verstappen. Le pilote Red Bull avait connu une journée de vendredi contrastée, avec une troisième place lors des EL2, mais également plusieurs problèmes techniques signalés à son équipe.

Red Bull a finalement décidé de procéder à plusieurs changements sur son unité de puissance, entraînant une sanction particulièrement lourde.

Verstappen a reçu un nouveau moteur thermique, un nouveau turbocompresseur et un nouvel ensemble d’échappement.

Chacun de ces trois éléments constitue le premier composant supplémentaire utilisé au-delà du quota réglementaire autorisé.

La FIA lui a donc infligé une pénalité totale de 30 places sur la grille de départ.

Compte tenu de l’ampleur de cette sanction, le quadruple champion du monde va s’élancer depuis la dernière ligne dimanche à Interlagos.

Cette perspective représente un sérieux handicap pour le Néerlandais, qui avait pourtant affiché un rythme encourageant lors des essais libres. Verstappen devra désormais compter sur les qualités de sa Red Bull en course et sur les possibilités de dépassement offertes par le tracé brésilien pour tenter de remonter dans le classement.

Russell et Pérez également sanctionnés

Les pilotes Ferrari et Verstappen ne sont pas les seuls concernés par ces pénalités.

Comme déjà annoncé hier, George Russell devra lui aussi reculer sur la grille de départ après l’installation d’un moteur thermique supplémentaire sur sa Mercedes.

Le Britannique écope d’une sanction de cinq places, cette nouvelle intervention intervenant après une défaillance mécanique qui avait contraint l’équipe allemande à procéder à un remplacement plus important de son unité de puissance lors du Grand Prix de Singapour, plus tôt dans la saison.

Mercedes avait donc déjà dépassé le quota autorisé pour ce composant, ce qui explique que Russell ne reçoive cette fois qu’une pénalité de cinq positions.

Enfin, Sergio Pérez figure également parmi les pilotes lourdement sanctionnés. Cadillac a décidé de remplacer trois éléments de l’unité de puissance du Mexicain : le moteur thermique, le turbocompresseur et le MGU-K.

Ces changements entraînent une pénalité cumulée de 30 places sur la grille de départ, identique à celle infligée à Verstappen.

Pérez devrait donc lui aussi s’élancer depuis le fond de la grille.

Une grille de départ profondément remaniée

Au total, cinq pilotes sont concernés par ces sanctions, qui devraient modifier sensiblement l’ordre de départ du Grand Prix du Brésil.

Les pénalités annoncées par la FIA se répartissent ainsi :

Max Verstappen (Red Bull) : 30 places, après le remplacement du moteur thermique, du turbocompresseur et de l’ensemble d’échappement.

Sergio Pérez (Cadillac) : 30 places, après le remplacement du moteur thermique, du turbocompresseur et du MGU-K.

Lewis Hamilton (Ferrari) : 10 places, après le remplacement du moteur thermique.

Charles Leclerc (Ferrari) : 10 places, après le remplacement du moteur thermique.

George Russell (Mercedes) : 5 places, après le remplacement du moteur thermique.

La position définitive de chacun de ces pilotes dépendra des résultats des qualifications et de l’application des différentes pénalités par les commissaires sportifs.