Le Grand Prix du Qatar se poursuit à Losail avec la dernière heure d’essais libres avant les qualifications. Les 22 pilotes vont pouvoir préparer la séance qualificative après avoir travaillé sur les longs relais hier, mais les pneus seront encore au centre du débat, et la longévité des tendres ou des mediums pourrait être testée une dernière fois avant de se lancer à l’assaut du chrono.

En effet, la course devra se faire par relais de 27 tours au maximum, Pirelli ayant obligé les équipes à faire deux arrêts en course pour éviter des problèmes liés à l’usure rapide des pneus. C’est une disposition similaire à celle de l’an dernier, mais avec deux boucles en plus, les voitures étant moins rapides en virages.

Lance Stroll souffre du dos et il a longtemps été évoqué entre vendredi soir et samedi matin qu’il laisse son volant à Jak Crawford. Aucune information n’est donnée à l’heure où nous écrivons ces lignes, mais nous vous tiendrons au courant dans les updates avant le début de la séance.

La FIA a aussi confirmé que McLaren et Red Bull ont toutes deux enfreint les règles relatives au couvre-feu avant la journée des qualifications en restant trop longtemps dans les garages pour travailler sur leurs monoplaces. Les deux écuries sont actuellement à la lutte pour la troisième place au classement des constructeurs. Red Bull devance McLaren de neuf points à l’approche des deux dernières courses de la saison 2026 de Formule 1.

Heureusement pour les deux équipes, aucune sanction ne sera appliquée, ces infractions entrant dans le cadre des exceptions autorisées pour chaque constructeur au cours de la saison. Il s’agissait de la troisième des quatre exceptions individuelles autorisées pour McLaren F1 tout comme pour Red Bull.

Sergio Pérez sera pénalisé de cinq places sur la grille de départ ce week-end, après avoir harponné Rafael Câmara à Las Vegas en course. C’est la seule pénalité annoncée pour l’instant, aucun changement de pièce moteur n’ayant été signalé hors du quota jusqu’ici.

15h00 : Pirelli a tout de même remarqué de grosses usures sur les pneus après des relais de seulement 15 tours, alors qu’ils sont censés en tenir 25 sur la course. Comme chaque année, ce circuit conçu pour le MotoGP inflige des contraintes beaucoup trop violentes et souvent inattendues aux pneus, et le manufacturier réfléchit à une augmentation inédite de la pression pour la suite du week-end.

15h04 : Pirelli qui pourrait d’ailleurs avoir un concurrent sérieux pour être fournisseur de pneus avec Hankook, qui prépare déjà son retour et a effectué des tests en vue de proposer un produit pour la catégorie reine. La firme n’a pas eu une bonne expérience du WRC et de la Formule E et va sûrement s’appuyer sur ces échecs pour progresser.

15h09 : La situation continue de sembler très tendue chez Ferrari malgré les sourires de façade entre Charles Leclerc et Lewis Hamilton en début de week-end. Le signe de cela est le refus de Fred Vasseur d’accorder plusieurs interviews, une posture inhabituelle pour le directeur de la Scuderia, qui semble vouloir éviter les déclarations publiques.

15h15 : Le Qatar a tenu à défendre sa présence au calendrier dans un contexte de guerre au Moyen-Orient qui inquiète évidemment les pilotes, les équipes et les médias présents sur place. Le pays assure que tout est prévu et que les plans d’évacuation sont les mêmes pour tout le monde, malgré les doutes qui planent à ce sujet.

15h18 : Un incident a eu lieu hier entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, ce dernier faisant une queue de poisson et ralentissant devant la Ferrari, qui s’est replacée devant lui en lui coupant la trajectoire. Une séquence qui a provoqué les plaintes du Néerlandais, mais qui n’étonne pas Juan Pablo Montoya. Selon lui, Verstappen doit s’attendre à être traité de la sorte, compte tenu de son comportement avec les autres pilotes.

15h23 : Aston Martin fera bien rouler Stroll en ces EL3, aucun remplacement n’ayant été annoncé par l’équipe.

15h30 : C’est parti pour les EL3 !

15h31 : Pierre Gasly est déjà en piste après avoir manqué du temps de roulage hier, la faute à sa sortie de piste.

15h34 : Nico Hülkenberg prend aussi la piste, alors que Gasly signe un premier chrono en 1’26"284.

15h38 : Gasly est de nouveau à l’assaut du chrono après ce premier tour plutôt lent.

15h39 : Il améliore avec un temps de 1’25"822.

15h40 : Plusieurs pilotes dont Stroll semblent se préparer à sortir, tandis que d’autres, comme Lando Norris ou Gabriel Bortoleto, sont devant les écrans du garage et ne semblent pas prêts à se lancer.

15h42 : Franco Colapinto est en piste.

15h44 : Colapinto fait mieux que Gasly en 1’25"478, tandis que Gasly est de retour en piste.

15h45 : D’autres pilotes sont prêts dans leur voiture, à l’instar de Verstappen et Hamilton, mais personne ne se précipite en piste.

15h48 : Colapinto améliore en 1’25"357, alors que Valtteri Bottas signe un chrono à plus de deux secondes de l’Argentin. George Russell et Lando Norris ont rejoint la liste des pilotes qui attendent dans le cockpit de leur voiture.

15h49 : Sergio Pérez est également en piste, et il est rejoint par Stroll, Oscar Piastri, puis Fernando Alonso, Arvid Lindblad, ou encore Verstappen et Leclerc.

15h50 : Isack Hadjar, Kimi Antonelli, Lewis Hamilton, Liam Lawson ou encore George Russell et Lando Norris sont à leur tour en piste.

15h52 : Lindblad prend le meilleur temps en 1’24"480, et Piastri le bat en 1’23"981. Verstappen fait encore mieux en 1’23"577. Leclerc se place troisième.

15h53 : Lawson prend la quatrième place juste devant Lindblad, et Hadjar en termine avec le deuxième temps, à deux dixièmes de Verstappen. Hamilton se place cinquième derrière Leclerc. Antonelli fait mieux en 1’23"129, et Russell va encore plus vite en 1’22"983.

15h54 : Norris s’est raté dans son tour rapide, mais il semble de toute manière que les Mercedes aient encore une nette avance sur la concurrence, comme hier.

15h57 : Bortoleto se place à une impressionnante septième place, entre les Ferrari.

15h59 : Piastri prend la troisième place à une demi-seconde des Mercedes. Les deux McLaren ont le nouveau plancher installé, ce qui devrait aider l’équipe à grappiller un peu de performance. Norris remonte en cinquième place, entre les Red Bull.

16h00 : On atteint la mi-séance, et Hülkenberg est le seul à ne pas avoir fait de chrono.

16h02 : Alonso prend la 15e place, ce qui est mieux que ce que faisait Aston Martin hier. Pérez a escaladé plusieurs vibreurs dans son tour, nul doute que le plancher de sa Cadillac n’aura pas apprécié.

16h06 : Lindblad en a fait de même avec sa Racing Bulls, avec une gerbe d’étincelles parmi les plus impressionnantes qu’il y ait eu depuis hier.

16h11 : Les pilotes des top teams sont encore au stand, mais Verstappen ressort en piste.

16h13 : Les McLaren reprennent la piste, comme Hadjar et les Racing Bulls.

16h14 : Verstappen améliore et s’empare de la tête de la séance en 1’22"910.

16h15 : Antonelli et Russell vont également refaire un chrono.

16h16 : Antonelli reprend la main en 1’22"400, et gagne notamment quatre dixièmes dans le dernier secteur ! Hadjar remonte à moins de deux dixièmes de Verstappen.

16h17 : Piastri améliore mais reste cinquième à près de neuf dixièmes, et Russell progresse en deuxième place, à deux dixièmes de son équipier. Norris boucle aussi son tour, et il remonte en cinquième place seulement, à huit dixièmes du meilleur temps.

16h19 : Hülkenberg n’a pas fait mieux que 14e, mais Bortoleto se place de nouveau devant les Ferrari ! Mais Leclerc et Hamilton sont en piste.

16h21 : Le chrono de Bortoleto a été effacé, il retourne à la dixième place. Leclerc remonte à la cinquième place, devant les McLaren.

16h24 : LIndblad se place devant Hamilton, et Lawson juste derrière, en huitième et dixième places respectivement.

16h27 : Les pilotes Red Bull sont ressortis mais n’améliorent pas.

16h28 : Hülkenberg progresse et revient en 11e place... sa préférée !

16h30 : Le drapeau à damier est brandi !

16h31 : Un incident entre Stroll et Colapinto a été noté. Hamilton finit un dernier tour chrono mais n’améliore pas.

Antonelli termine en tête à nouveau devant Russell, les Mercedes auront donc été imbattables lors des essais libres. Verstappen termine troisième à une demi-seconde, et il devance Hadjar d’un dixième.

Leclerc devance les McLaren de Norris et Piastri, puis la Racing Bulls de Lindblad, alors que Hamilton n’a pas réussi à refaire un tour rapide en fin de séance. Lawson complète le top 10 pour l’équipe de Faenza.

Les Audi de Hülkenberg et Bortoleto suivent en 11e et 12e places, devant Bearman et Gasly, puis Câmara et Colapinto. Alonso devance les Williams de Sainz et Albon, puis Stroll et les Cadillac de Bottas et Pérez.

On se retrouve à 18h30 pour la séance qualificative !