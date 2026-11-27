Sergio Pérez ne regrette absolument pas sa décision de revenir en Formule 1 avec Cadillac, malgré les difficultés rencontrées par la nouvelle écurie américaine durant sa première saison dans la catégorie reine. Le Mexicain estime avoir réalisé une excellente campagne sur le plan personnel, même si ses performances sont largement passées inaperçues aux yeux du public. À l’occasion de la conférence de presse du Grand Prix du Qatar, Pérez a également salué la prolongation de Valtteri Bottas pour 2027, affiché son optimisme concernant les perspectives de progression de Cadillac et expliqué pourquoi la réussite de ce projet pourrait constituer le plus grand succès de sa carrière en Formule 1.

Depuis l’officialisation de la prolongation de Valtteri Bottas pour la saison 2027, Sergio Pérez n’avait pas encore eu l’occasion de s’exprimer sur la décision de Cadillac de conserver son duo de pilotes actuel.

Le Mexicain estime que le maintien du Finlandais constitue la meilleure décision possible compte tenu du stade de développement auquel se trouve actuellement l’écurie américaine. Pérez considère notamment que l’expérience et les qualités de Bottas représentent des atouts particulièrement précieux pour une équipe encore en pleine construction.

"Eh bien, je pense que Valtteri est très expérimenté. C’est un pilote rapide qui a fait ses preuves, vous savez, c’est l’un des pilotes les plus titrés parmi ceux qui sont actuellement sur la grille, et je pense qu’il apporte beaucoup d’expérience et beaucoup de valeur à l’équipe", explique Pérez.

"Et oui, je pense que c’était tout simplement la bonne décision, compte tenu de la situation actuelle de l’équipe. Je ne pense pas qu’il y avait de meilleures options disponibles et je pense que c’était définitivement la bonne décision de le garder."

Colton Herta, dont le nom avait également été évoqué pour un éventuel baquet de titulaire et qui dispose désormais du nombre de points nécessaire à l’obtention de sa Super Licence, pourrait néanmoins continuer à jouer un rôle important dans le développement de Cadillac.

Interrogé sur la possibilité de voir l’Américain poursuivre son travail en qualité de troisième pilote, Pérez s’est montré favorable à cette perspective, tout en reconnaissant ne pas connaître les détails de la situation.

"Oui, je pense qu’il faisait du bon travail pour l’équipe en tant que pilote d’essais. Maintenant qu’il a un peu plus d’expérience de la Formule 1, je pense que cela aurait du sens, mais je ne connais pas les détails à ce sujet."

Pérez estime avoir réalisé une excellente saison passée largement inaperçue

Sergio Pérez a ensuite dressé le bilan de sa première saison avec Cadillac. Le Mexicain reconnaît avoir éprouvé quelques doutes avant de décider de revenir en Formule 1, mais assure aujourd’hui être pleinement satisfait du choix qu’il a effectué.

Si les résultats obtenus par Cadillac ne lui ont pas permis de véritablement mettre en valeur ses performances, Pérez estime avoir réalisé une excellente saison sur le plan du pilotage. Cette campagne lui a notamment permis de se rassurer sur ses propres capacités après son année d’absence.

"Je pense que, tout d’abord, je suis vraiment heureux d’être revenu. Je pense qu’avant de revenir, j’avais quelques doutes concernant ce retour, mais je suis vraiment très heureux d’avoir pris la bonne décision. Je suis très satisfait de la saison que j’ai réalisée en matière de pilotage. Je pense avoir fait une très bonne année, même si elle est passée pratiquement inaperçue aux yeux des gens. C’était une année très solide et je me suis prouvé à moi-même que j’étais un très bon pilote, donc, à cet égard, je suis plutôt heureux."

Au-delà de ses performances personnelles, Pérez se réjouit également de l’expérience humaine et professionnelle que représente la construction d’une nouvelle écurie de Formule 1.

"Je pense que j’ai toujours su que ce serait très difficile de commencer avec une nouvelle équipe, mais le processus a été très agréable, et faire cela avec les propriétaires, avec Dan [Towriss], avec General Motors, a été une expérience très agréable. Je suis vraiment heureux."

"Je ne m’attendais jamais à prolonger ma carrière de trois années supplémentaires, mais compte tenu du bonheur que j’éprouve dans ce projet et de mon degré d’engagement envers celui-ci, je suis vraiment heureux de l’avoir fait et j’ai hâte de voir ce que l’avenir nous réserve avec cette équipe."

"Je pense qu’il y a des aspects vraiment prometteurs dans ce projet. Je pense que l’année prochaine sera une très bonne année pour l’équipe, et nous sommes en train de mettre toutes les bonnes personnes en place."

Interrogé sur l’ampleur des progrès que Cadillac pourrait être en mesure de réaliser au cours de la prochaine trêve hivernale, Sergio Pérez estime que son équipe dispose d’un potentiel de progression important, même s’il n’oublie pas que l’ensemble de ses concurrents continuera également à développer ses monoplaces.

"Je pense que ce sera un bond significatif, mais évidemment, tout le monde progresse. Je pense que je suis vraiment optimiste, avec une équipe mieux structurée, mieux adaptée à ce sport. Je pense que vers la fin de l’année prochaine, nous pourrons... Enfin, nous avons réalisé de très bonnes courses cette année, alors que nous étions à environ une seconde, une seconde et demie, et nous avons quand même réussi à nous battre avec certaines autres équipes. Je pense que si nous réduisons un peu cet écart, nous allons certainement pouvoir réaliser de belles courses."

Faire de Cadillac une grande équipe serait le plus beau succès de Pérez en F1

L’introduction anticipée des futurs moteurs V8 en 2030 a également bouleversé le calendrier initial de General Motors, qui a renoncé à son projet de développer un V6 pour Cadillac à partir de 2029.

Sergio Pérez avait récemment laissé entendre qu’il ne serait plus présent en Formule 1 au moment de l’introduction des V8. Le Mexicain pourrait donc ne jamais avoir l’occasion de piloter une Cadillac équipée d’un groupe propulseur conçu par General Motors.

Interrogé sur les éventuels regrets que pourrait lui inspirer cette perspective, Pérez préfère ne pas se projeter aussi loin dans l’avenir. Son engagement se concentre pour l’instant pleinement sur les deux prochaines saisons, durant lesquelles il souhaite jouer un rôle moteur dans la progression de Cadillac.

"C’est tellement loin dans le temps. Évidemment, il est trop tôt pour dire quoi que ce soit à ce sujet, mais mon engagement total porte sur ces deux prochaines années. Je veux vraiment faire de cette équipe une équipe qui connaît beaucoup de succès et mener cette équipe."

"Pour moi, le plus grand défi est de construire quelque chose d’unique, quelque chose de nouveau, et de faire de cette équipe une grande équipe. Que ce soit avec le moteur General Motors ou non, cela n’a vraiment pas d’importance. Il s’agit davantage de mettre les pièces aux bons endroits. Ce sera probablement mon plus grand succès dans ce sport."

Avant de pouvoir se consacrer pleinement à la préparation de la saison prochaine, Sergio Pérez devra encore disputer les deux dernières manches du championnat 2026, à commencer par le Grand Prix du Qatar.

Le Mexicain devra notamment composer avec une pénalité sur la grille de départ ce week-end, sur un circuit dont les caractéristiques ne devraient pas particulièrement mettre en valeur les qualités de sa Cadillac.

"Je ne pense pas que ce soit un circuit qui nous convienne. Je pense que ce sera difficile compte tenu du nombre de virages à haute vitesse. Je pense que ce sera un circuit sur lequel nous aurons très probablement beaucoup de mal à rivaliser avec nos concurrents."

Pérez aimerait toujours disputer les 24 Heures du Mans avec Verstappen et Alonso

Sergio Pérez a enfin été invité à revenir sur ses récentes déclarations concernant son envie de participer un jour aux 24 Heures du Mans en compagnie de Max Verstappen et Fernando Alonso.

Interrogé sur les qualités que chacun des trois pilotes pourrait apporter à cet équipage particulièrement prestigieux, ainsi que sur le nom que pourrait porter cette équipe, le Mexicain n’a pas avancé de proposition précise, mais a de nouveau manifesté son enthousiasme à l’idée de partager cette expérience avec ses deux anciens adversaires en Formule 1.

"Vous avez dit Le Mans ? Le Mans, oui. Ce serait bien. Ce serait bien de le faire avec ces deux gars. Ils sont très talentueux, mais ce sont aussi des personnes avec lesquelles il est vraiment, vraiment agréable de passer du temps."