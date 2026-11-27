Max Verstappen attend des progrès significatifs de la part de Red Bull Racing durant la nuit pour espérer rivaliser avec Mercedes lors de la suite du week-end du Grand Prix du Qatar. Cinquième des EL2 à quatre dixièmes de seconde du meilleur temps établi par Kimi Antonelli, le quadruple champion du monde s’est notamment plaint d’un manque de cohérence dans le comportement de sa RB22 et d’une direction particulièrement lourde. Isack Hadjar s’est classé juste derrière lui, en 6e position.

Max Verstappen a terminé la deuxième séance d’essais libres à Losail derrière les deux Mercedes et les deux McLaren, avec seulement sept millièmes de seconde d’avance sur son équipier Isack Hadjar.

Red Bull s’est ainsi positionnée assez clairement comme la troisième force du plateau ce vendredi au Qatar, avec une avance confortable sur les deux Ferrari, qui n’ont toutefois pas été en mesure de réaliser des tours propres avec les pneumatiques tendres.

Vainqueur de toutes les éditions du Grand Prix du Qatar depuis le retour de l’épreuve au calendrier de la Formule 1 en 2023, Max Verstappen n’a cependant pas retrouvé les bonnes sensations qu’il espérait au volant de sa monoplace sur le circuit de Losail.

Le Néerlandais a notamment souligné un manque de cohérence dans le comportement de sa Red Bull, dont l’équilibre ne lui permet pas encore d’exploiter pleinement le potentiel dans les nombreux virages rapides du tracé qatari.

"La direction était assez lourde. Nous ne sommes tout simplement pas là où nous voulions être, et la voiture manque un peu trop de cohésion dans son comportement pour le moment", explique Verstappen.

"Nous devons essayer de retrouver un équilibre plus homogène et voir si nous pouvons corriger cela pour samedi."

"C’est un circuit très différent, assez unique, et ce n’est pas un circuit sur lequel il est facile de trouver les bons réglages, donc j’espère que nous pourrons faire un peu mieux."

Si Max Verstappen reste convaincu que Red Bull dispose d’une certaine marge de progression en travaillant sur les réglages de sa RB22, le quadruple champion du monde reconnaît néanmoins que l’écart qui le sépare actuellement des Mercedes est particulièrement important.

Le Néerlandais estime qu’il faudra réaliser un véritable bond en avant pour espérer disputer les premières places à Kimi Antonelli et George Russell lors de la suite du week-end.

"Je pense que l’écart avec Mercedes est très important, donc nous devons faire un gros bond en avant pour cela. Et si nous pouvons retrouver un équilibre plus cohérent, cela représente probablement déjà la moitié du temps au tour que nous perdons."

Au-delà de la vitesse de pointe affichée par les Mercedes W17, Verstappen estime que les deux pilotes de l’écurie allemande disposent probablement aussi d’une monoplace mieux équilibrée que sa Red Bull dans les virages de Losail.

"Les Mercedes sont vraiment rapides en ligne droite, mais elles disposent peut-être aussi d’un équilibre un peu meilleur que le nôtre pour le moment."

"Je veux dire, nous ne sommes pas satisfaits nous-mêmes, et lorsque vous n’êtes pas vous-même satisfait, il est très difficile d’atteindre le même niveau."

Au Grand Prix du Qatar, Verstappen travaille de nouveau aux côtés de l’ingénieur de course Tom Hart, après un week-end fructueux passé ensemble à Las Vegas.

Malgré les difficultés rencontrées vendredi au Qatar, le pilote néerlandais a salué la qualité de sa collaboration avec Hart.

"Oui, très bien," a déclaré Verstappen au sujet de sa relation avec Hart.

"C’est sûr, ce n’est jamais facile quand la voiture n’est pas au niveau espéré, mais de son côté, la communication est bonne. Nous faisons donc tout notre possible, ensemble."

De son côté Isack Hadjar a évolué dans les temps de son équipier aujourd’hui au point de finir à 7 millièmes seulement. Le Français s’est beaucoup plaint du manque de train avant de sa RB22 lors des Libres 1, un phénomène qu’il a réussi à corriger en partie dans la deuxième séance.

"Je pense que toutes les équipes sont confrontées à des problèmes d’équilibre importants en raison des caractéristiques de ce circuit."

"Nous avons travaillé pour trouver le bon réglage, un travail que nous avons poursuivi lors des essais libres 2, où nous avons constaté des améliorations. Il subsiste toutefois un écart avec les leaders, les Mercedes s’étant montrées extrêmement performantes jusqu’à présent."

"Pour l’instant, notre objectif est d’atteindre la deuxième ligne, mais comme nous continuons à progresser jusqu’aux qualifications, il ne faut surtout pas nous écarter de la course. C’est assurément une bonne première journée, et il y a encore une marge de progression."

Le directeur technique, Pierre Waché, admet lui que "notre principal défi aujourd’hui a été de trouver un équilibre qui convienne aux deux pilotes, ce qui est essentiel pour ce week-end."

"Le sous-virage était bien plus prononcé que prévu, notamment lors de la première séance d’essais libres. Max a rencontré davantage de difficultés qu’Isack sur ce point, mais nous avons réussi à aller dans la bonne direction avec les deux voitures pour la deuxième séance, réalisant ainsi des progrès, même si cela a nécessité quelques compromis."

"Il reste encore beaucoup de travail à accomplir. Mercedes semble très performante dans les virages rapides, et il sera difficile de rivaliser avec eux. Nous allons avant tout nous concentrer sur notre propre travail, afin d’atteindre le niveau que nous visons."