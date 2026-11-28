Le Grand Prix du Qatar arrive à son premier verdict avec la séance de qualifications qui se déroule à Losail, en guise de conclusion de cette deuxième journée. L’avant-dernière manche de la saison 2026 a pour l’instant vu une domination totale de Mercedes F1 en essais libres, l’équipe faisant le doublé avec Kimi Antonelli et George Russell lors des trois séances disputées vendredi et ce samedi en début de journée.

La bataille pour la pole devrait donc se disputer entre ces deux pilotes, même si on ne peut jamais écarter un retour de Red Bull ou McLaren F1, ce que l’on a déjà vu par le passé cette saison. Et les deux équipes en question devraient aussi se battre avec acharnement pour la deuxième ligne de la grille.

L’avantage va pour le moment à Red Bull, qui semble pointer ce samedi à une demi-seconde de Mercedes, tandis que McLaren accuse toujours sept à huit dixièmes de retard, comme hier. Ferrari semble un peu plus loin du compte, avec des chronos à une seconde en moyenne des Flèches d’Argent.

A noter que Sergio Pérez écopera de cinq places de pénalité sur la grille pour la course, puisqu’il avait percuté Rafael Câmara à Las Vegas. Cela ne changera pas grand chose à son destin, tant Cadillac semble condamnée à la dernière ligne au Qatar.

18h30 : Des pénalités qui font encore parler d’ailleurs, puisque Carlos Sainz pense que le système entier doit être revu, tandis qu’Antonelli a carrément des propositions à faire à la FIA pour tout améliorer.

18h35 : Loin de ce débat, Red Bull ne semble pas vouloir limiter les comportements déplacés de Max Verstappen en piste. Laurent Mekies a assuré qu’il ne demanderait aucun changement au Néerlandais malgré ses récentes frasques à Las Vegas, et son habitude de ce type de comportement.

18h41 : Russell a été une des victimes du comportement de Verstappen à Vegas, et le Néerlandais en a profité pour se moquer de son niveau de pilotage puis de sa sortie de piste en course. Si le Britannique a paru affaibli après ce week-end, certains pensent que le mal est plus profond. C’est le cas de Nico Rosberg, qui l’écarte déjà de la course au titre 2027.

18h47 : Plus loin sur la grille, chez Haas F1, Oliver Bearman a été confirmé avant le week-end pour l’année prochaine. Ayao Komatsu, son patron, a assuré que l’équipe n’a jamais envisagé de se séparer du Britannique, en dépit des difficultés de négociation autour des conditions du contrat et du salaire du pilote.

18h51 : Du côté d’Audi, et en dépit d’une saison difficile, Nico Hülkenberg n’a pas caché son optimisme en vue de la saison prochaine, et même des suivantes. Selon lui, les premiers pas de la marque allemande en Formule 1 ont montré que le projet est viable à long terme.

18h53 : Russell a ce week-end un nouvel ingénieur de course, qui est d’habitude du côté d’Antonelli avec Peter Bonnington, et qui remplace Marcus Dudley dans la radio du pilote britannique.

18h56 : Liam Lawson a donné son avis sur l’incident entre Russell et Verstappen ce week-end. Celui qui s’était accroché avec Verstappen à Mexico a minimisé l’incident de Las Vegas en lui-même, et pense que la mésentente entre les deux hommes est ancrée plus profondément dans leur relation.