Liam Lawson estime que la dernière guerre des mots entre Max Verstappen et George Russell, survenue au Grand Prix de Las Vegas après des manœuvres particulièrement douteuses du pilote Red Bull, trouve son origine dans une rivalité bien plus ancienne. Les deux hommes s’étaient déjà écharpé au Qatar il y a deux ans, et à Bakou en 2023, alimentant des tensions qui ne sont jamais retombées.

La rivalité entre Verstappen et Russell s’est ravivée à Las Vegas lorsqu’ils se sont retrouvés roue contre roue pendant la dernière séance d’essais du week-end. La querelle s’est poursuivie en amont du week-end du Grand Prix du Qatar, les deux pilotes s’échangeant de nouvelles piques, et Lawson y voit des ressentiments plus anciens.

"Je pense qu’ils ont un passif plus profond que ce seul incident. Honnêtement, je ne peux pas vraiment commenter cela" a déclaré le néo-zélandais, qui assure de son côté qu’il n’a pas de pilotes qu’il cible en particulier quand il court, quel que soit leur historique. "Honnêtement, je cours contre tout le monde de la même manière."

"J’essaie de courir contre tout le monde de la même façon quand je suis en piste. Il y a parfois ces incidents, ces moments où les esprits peuvent s’échauffer, dont on peut faire toute une histoire, mais cela ne veut pas dire que j’aborde les choses différemment la fois suivante. J’essaie de courir contre tout le monde de la même manière."

Le pilote Racing Bulls a toutefois révélé que les pilotes qui s’affrontent en piste apprennent souvent les subtilités de la manière de courir contre leur rival et s’adaptent à l’identité de leur adversaire du moment.

"Honnêtement, oui, à 100 %. On apprend comment les gens courent. Donc je pense que quand je dis que je ne le fais pas, c’est plutôt dans l’idée, ou je dirais qu’on a une bonne idée du niveau d’agressivité de certaines personnes, ou si l’on pense qu’on va nous laisser de la place ou non, ou si une manœuvre risque d’être limite à cause du pilote en face."

"C’est toujours quelque chose auquel nous pensons. Mais je pense que j’essaie de n’aborder personne de manière spécifique à cause d’une bataille émotionnelle ou de quelque chose que j’aurais vécu avec lui par le passé. Mais j’essaierai d’être intelligent dans ma façon de courir contre lui."

Interrogé sur les raisons pour lesquelles courir contre Verstappen pourrait être différent, plusieurs pilotes ayant une approche très prudente face au Néerlandais, Lawson a botté en touche : "Je n’ai pas vraiment grand-chose à dire."