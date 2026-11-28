La vente de parts de Cadillac F1 se complique
Fenway Sports Group perd son exclusivité
Les négociations concernant une éventuelle cession de la participation de Mark Walter dans l’écurie Cadillac F1 auraient rencontré plusieurs obstacles ces derniers jours. Le groupe américain Fenway Sports Group, notamment propriétaire du Liverpool FC et des Boston Red Sox, aurait perdu l’exclusivité dont il bénéficiait pour négocier avec l’homme d’affaires américain.
Si les discussions se poursuivent et que Fenway reste intéressé par cette opération, l’expiration de cet accord d’exclusivité ouvre désormais la porte à d’autres acquéreurs potentiels, alors que Mark Walter chercherait à obtenir au moins trois milliards de dollars, soit environ 2,76 milliards d’euros, pour sa participation.
Selon les informations de Front Office Sports, Fenway Sports Group avait obtenu une période d’exclusivité durant laquelle le groupe d’investissement américain pouvait négocier un accord avec Mark Walter concernant sa participation dans la nouvelle écurie de Formule 1.
Cet accord est toutefois arrivé à expiration sans avoir été prolongé, plaçant désormais Fenway Sports Group en concurrence avec d’autres acheteurs potentiels.
Deux sources ont indiqué au média américain que les négociations avaient rencontré plusieurs obstacles, sans pour autant remettre définitivement en cause la possibilité d’une transaction. Fenway Sports Group resterait intéressé par l’opération et les discussions se poursuivraient entre les différentes parties.
Cette évolution intervient après les révélations du début du mois de novembre selon lesquelles Mark Walter chercherait à obtenir au moins 3 milliards de dollars pour sa participation dans Cadillac F1, alors que jusqu’à sept acquéreurs potentiels auraient manifesté leur intérêt.
Ces informations constituaient un changement de situation radical par rapport au mois d’août, lorsque TWG Global, le groupe de Mark Walter, avait publiquement insisté sur le fait que l’écurie de Formule 1 n’était pas à vendre.
La fin de l’exclusivité ne signifie pas l’échec des négociations
Si l’expiration de la période d’exclusivité constitue un développement important dans ce dossier, elle ne signifie pas nécessairement que Fenway Sports Group a définitivement perdu ses chances de parvenir à un accord avec Mark Walter.
Une source issue du secteur du capital-investissement a notamment relativisé la portée de cette évolution auprès de Front Office Sports.
"Lorsqu’une période d’exclusivité arrive à expiration et n’est pas prolongée, cela ne signifie pas nécessairement que vous n’allez pas parvenir à conclure un accord", a-t-elle expliqué.
"La partie concernée pourrait s’éloigner de la table des négociations, mais y revenir plus tard, par exemple."
Cette éventuelle cession intervient dans un contexte plus large de turbulences financières et commerciales autour de Mark Walter, dont les activités dans le secteur des assurances ont fait l’objet d’une enquête fédérale aux États-Unis.
L’homme d’affaires a également entrepris de céder des participations dans plusieurs grandes organisations sportives, même si la part exacte du capital de Cadillac F1 qu’il détient reste inconnue.
À ce stade, ni Fenway Sports Group ni TWG Global n’ont publiquement confirmé qu’un accord concernant la cession de cette participation était imminent.
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