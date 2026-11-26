Lewis Hamilton assure que les deux pilotes Ferrari restent libres de s’affronter en piste malgré leur nouvel accrochage lors du Grand Prix de Las Vegas. Après avoir pris le temps de réfléchir aux événements du week-end dernier et discuté avec Charles Leclerc, le septuple champion du monde souhaite désormais concentrer ses efforts sur la deuxième place du championnat des constructeurs. Le Britannique a également tenu à rendre hommage au travail effectué par les ingénieurs de Maranello cette saison, estimant que Ferrari a disposé du meilleur châssis du plateau en 2026, malgré son déficit de performance en ligne droite.

Le long déplacement entre Las Vegas et Doha a donné à Lewis Hamilton suffisamment de temps pour prendre du recul sur les événements survenus dans le Nevada, où un nouvel accrochage avec Charles Leclerc avait compromis les chances de Ferrari de maximiser son résultat.

À son arrivée au Qatar, le Britannique se montre néanmoins positif concernant l’état d’esprit qui règne au sein de l’écurie italienne et souhaite avant tout que les deux pilotes travaillent de manière constructive pour atteindre leur dernier objectif de la saison.

"J’ai eu largement le temps, avec un long vol de 16 heures pour venir ici. Beaucoup de temps pour y réfléchir. Je pense que l’ambiance et l’énergie sont bonnes à l’approche de ce week-end", explique Hamilton.

"Nous sommes vraiment concentrés sur la nécessité de maximiser le nombre de points lors de ces deux prochaines courses. Décrocher cette deuxième place au championnat des constructeurs est notre seul objectif, tout en travaillant ensemble de manière coordonnée, ce que je crois réellement que nous pouvons accomplir."

Hamilton confirme que les deux pilotes Ferrari restent libres de se battre

Interrogé sur sa confiance dans sa capacité à continuer de travailler avec Charles Leclerc malgré les différents incidents qui ont émaillé leur première partie de collaboration chez Ferrari, Lewis Hamilton s’est appuyé sur sa longue expérience en Formule 1.

Le septuple champion du monde rappelle avoir connu de nombreuses batailles avec ses précédents équipiers au cours de sa carrière, sans que celles-ci empêchent nécessairement les différentes parties de trouver des solutions et de poursuivre leur travail ensemble.

"C’est intéressant, vous travaillez avec différentes personnes tout au long de votre parcours et j’ai livré de grandes batailles avec de nombreux équipiers différents par le passé. Nous avons toujours trouvé des solutions et avons fini par avancer de manière positive, et je n’ai aucun doute sur le fait qu’il en sera de même avec Charles."

Hamilton a également confirmé que Ferrari n’avait pas retiré à ses deux pilotes la liberté de s’affronter en piste à la suite des événements de Las Vegas.

"Nous sommes toujours libres de nous battre en piste et je pense que c’est l’objectif ultime de notre présence ici. Nous voulons courir. Mais bien sûr, nous ne voulons absolument pas que ce qui s’est passé la semaine dernière se reproduise, et c’est pour cela que nous communiquons."

"Comme je l’ai dit, Charles et moi avons pris le temps de nous asseoir ensemble un peu plus tôt et nous avons eu une bonne discussion. Je pense qu’à l’avenir, les choses peuvent bien se passer. Nous sommes simplement concentrés sur le fait de nous battre durement mais loyalement en piste, et de continuer à essayer de prendre du plaisir."

Hamilton estime que Ferrari a disposé du meilleur châssis en 2026

Au-delà des tensions entre les deux pilotes, Lewis Hamilton souhaite également que les difficultés actuelles ne viennent pas occulter les progrès réalisés par Ferrari au cours de la saison 2026.

Le Britannique a notamment tenu à saluer le travail accompli par le personnel de Maranello dans le cadre du développement de sa monoplace. Selon lui, les évolutions introduites au fil de la saison ont permis à Ferrari de disposer du meilleur châssis du plateau cette année.

"Il est facile de regarder les aspects négatifs, mais j’aime regarder les aspects positifs. Nous nous battons pour la deuxième place du championnat des constructeurs et je pense que nous avons eu la meilleure voiture cette année en ce qui concerne le châssis. C’est grâce à toutes les personnes incroyables à l’usine qui ont travaillé et apporté des évolutions, et je suis tellement fier d’elles. Nous avons vraiment accompli des choses incroyables cette année."

Hamilton reste également convaincu que les moments difficiles traversés actuellement par Ferrari peuvent contribuer à renforcer la cohésion de l’équipe en vue de la saison prochaine.

"On apprend dans les moments les plus difficiles. Ce sont les moments durant lesquels on apprend vraiment et où l’on se rapproche les uns des autres en discutant, en communiquant et en prenant le temps de s’asseoir ensemble. Je n’ai aucun doute sur le fait que nous reviendrons l’année prochaine en travaillant ensemble dans de meilleures dispositions. J’espère que nous aurons mis en place des processus encore meilleurs afin de pouvoir véritablement faire passer l’équipe au niveau supérieur."

Ferrari devra compenser son déficit en ligne droite dans les virages de Losail

Concernant les perspectives de Ferrari pour le Grand Prix du Qatar, Lewis Hamilton préfère néanmoins rester prudent quant au niveau de compétitivité que pourrait afficher sa monoplace sur un circuit aux caractéristiques sensiblement différentes de celles des dernières épreuves.

Si les lignes droites de Losail devraient encore exposer une partie du déficit de performance de Ferrari dans ce domaine, le Britannique espère pouvoir compenser ce handicap dans les nombreux virages rapides du tracé qatari.

"Je ne sais pas vraiment si ce sera un bon circuit pour nous, mais je l’espère vraiment. Il y a des lignes droites ici, donc nous conserverons une partie du déficit que nous avons, mais l’objectif est d’essayer de récupérer ce temps dans les virages. Il y en a un certain nombre ici, et vous avez besoin d’une bonne stabilité et d’avoir confiance dans la voiture pour en tirer le meilleur parti. Nous ne le saurons pas avant demain, mais j’espère que nous serons dans le rythme."