Carlos Sainz a appelé la FIA à revoir les modalités d’application des pénalités en Formule 1 pour la saison 2027, alors que les pilotes ont rencontré les commissaires sportifs jeudi au Grand Prix du Qatar afin de revenir sur plusieurs décisions controversées de cette année. Le pilote Williams estime néanmoins que les relations entre les pilotes et la Fédération internationale de l’automobile se sont considérablement améliorées ces derniers mois. Kimi Antonelli a également dressé un bilan positif de cette réunion, au cours de laquelle une nouvelle manière de sanctionner les dépassements effectués hors des limites de la piste a notamment été évoquée.

Comme souvent en Formule 1, plusieurs décisions prises par les commissaires sportifs ont suscité la controverse au cours de la saison 2026, les derniers exemples en date remontant au Grand Prix de Las Vegas.

Lewis Hamilton y avait notamment écopé d’une pénalité de dix secondes pour avoir dépassé Lando Norris par l’intérieur au virage 8, alors que les quatre roues de sa Ferrari se trouvaient en dehors des limites de la piste.

Le septuple champion du monde avait manifesté son incompréhension concernant la sévérité de cette sanction, alors que deux Grands Prix auparavant, au Mexique, son équipier Charles Leclerc n’avait reçu qu’une pénalité de cinq secondes pour avoir obtenu un avantage en dehors des limites de la piste.

"N’est-ce pas intéressant ?" avait ironisé Hamilton à la radio auprès de son ingénieur de course Carlo Santi.

"Lors d’une course, quelqu’un bénéficie de circonstances atténuantes, on lui donne cinq secondes, et ensuite, on me donne dix secondes pour avoir évité un incident."

Pour justifier leur décision d’accorder des circonstances atténuantes à Charles Leclerc à Mexico, les commissaires sportifs avaient expliqué que "les deux voitures étaient entrées dans le virage 4 avec une vitesse excessive et qu’aucune des deux n’aurait donc été en mesure de négocier le virage en restant dans les limites de la piste."

Lewis Hamilton n’était toutefois pas le seul pilote à considérer que son équipier s’en était tiré avec une sanction trop clémente.

Interrogé à Losail suite à la réunion entre les pilotes et les commissaires sportifs de la FIA, Carlos Sainz a révélé qu’il existait un large consensus parmi les pilotes concernant le caractère insuffisant de la pénalité infligée au Monégasque.

"Je pense que tout le monde est probablement d’accord sur le fait que la pénalité n’était pas assez sévère, et c’est tout", explique Sainz.

"Quant à la manière dont ils veulent appliquer la pénalité ou dont ils veulent procéder, ils doivent se pencher sur le règlement et trouver une solution pour l’année prochaine."

Carlos Sainz se montre relativement optimiste concernant la possibilité de parvenir à une solution satisfaisante pour la saison 2027, notamment en raison de l’évolution récente des relations entre les pilotes et la FIA.

"Honnêtement, récemment, ces réunions et la FIA ont été beaucoup plus coopératives, beaucoup plus ouvertes", souligne le pilote Williams.

"Vous avez vu les nouvelles l’autre semaine concernant les commissaires permanents. Donc, honnêtement, ces derniers mois, ces dernières semaines, les choses se sont déroulées de manière plus fluide à cet égard."

Cette réunion organisée au Grand Prix du Qatar a permis aux pilotes de faire part de leur perception de plusieurs incidents ayant donné lieu à des décisions contestées au cours des dernières semaines.

L’Espagnol a notamment cité l’enchaînement de trois Grands Prix disputés à Austin, Mexico et São Paulo, durant lequel plusieurs sanctions prononcées par les commissaires sportifs n’avaient pas convaincu une grande partie du plateau.

"Il s’agissait donc simplement de leur faire part de nos commentaires concernant quelques-uns de ces incidents."

"Je pense que c’était particulièrement lors de l’enchaînement des trois courses à Austin, au Mexique et au Brésil qu’il y a eu quelques décisions intéressantes, disons, concernant certaines pénalités avec lesquelles beaucoup d’entre nous n’étaient pas d’accord ou pour lesquelles nous ne partagions pas leur point de vue."

Antonelli souhaite que davantage d’accrochages soient considérés comme des incidents de course

Interrogé lui aussi à l’issue de cette réunion entre les pilotes et les commissaires sportifs, Kimi Antonelli a confirmé que les échanges avaient été particulièrement constructifs.

"C’était bien, particulièrement pour les commissaires, de voir comment nous percevons certains scénarios et de leur donner notre point de vue. Et ce qui était également bien, c’est que la plupart d’entre nous dans la salle étions tous sur la même longueur d’onde concernant les incidents que nous avons examinés", explique Antonelli.

Le champion du monde estime toutefois que les directives actuelles concernant les règles de pilotage ne nécessitent pas nécessairement de modifications importantes. Il considère que c’est davantage la manière dont ces directives sont interprétées et appliquées qui pourrait être améliorée.

"C’était bien pour les commissaires de voir cela, et également de parler des directives, qu’ils n’ont pas vraiment besoin de modifier."

"Il s’agit simplement de voir et de comprendre notre point de vue, et de comprendre que, dans certains scénarios, il faudrait simplement considérer cela comme un incident de course et ne pas infliger de pénalité."

"Certains scénarios sont tellement à la limite qu’il est très difficile d’établir qui est en tort et, plutôt que d’infliger une pénalité, cela devrait simplement être considéré comme un incident de course."

Rendre immédiatement une position plutôt qu’infliger une pénalité en temps

Kimi Antonelli a également révélé que les discussions entre les pilotes et les commissaires sportifs avaient porté sur la pertinence des pénalités en temps actuellement infligées aux pilotes qui quittent les limites de la piste pour effectuer un dépassement.

Le pilote Mercedes estime que les directives actuelles constituent une base satisfaisante, mais que les sanctions prononcées dans certaines circonstances peuvent se révéler disproportionnées ou insuffisamment efficaces.

"Je pense qu’avec les directives actuelles, nous sommes bien. C’est simplement que, parfois, la manière dont l’incident est jugé pourrait être différente", poursuit Antonelli.

"Parfois, la pénalité est justifiée, d’autres fois, elle est un peu trop sévère au regard de l’incident."

L’une des solutions évoquées durant la réunion consisterait à demander directement à un pilote de restituer la position acquise en dehors des limites de la piste, plutôt que de lui infliger systématiquement une pénalité en temps.

"Par exemple, nous avons beaucoup parlé du fait de couper un virage lorsque vous essayez d’effectuer un dépassement et nous avons dit que, par exemple, la chose la plus efficace serait simplement de dire au pilote de rendre immédiatement la position. Parce qu’autrement, même si vous recevez une pénalité en temps, parfois, si vous avez une marge en matière de rythme, vous pouvez simplement creuser cet écart et vous en sortir, alors que si vous rendez immédiatement une position, c’est également plus équitable."