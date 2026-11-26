La décision de la Formule 1 d’introduire une nouvelle réglementation moteur dès 2030 devrait entraîner le retour d’un gel du développement des groupes propulseurs actuels, potentiellement à partir de la mi-saison 2028. Si la maîtrise des coûts constitue naturellement l’un des principaux arguments en faveur de cette mesure, une autre considération entre cette fois en jeu : éviter que General Motors, qui a renoncé à développer son propre V6 pour Cadillac, ne bénéficie d’un avantage sur ses concurrents en consacrant l’intégralité de ses ressources à la conception de son futur V8. Cette perspective accentue également la pression sur les motoristes actuellement en difficulté, Honda en particulier.

La Formule 1 a déjà eu recours à plusieurs reprises au gel du développement des moteurs pour des raisons économiques. Ce fut notamment le cas durant la majeure partie de la précédente ère des V8, entre 2007 et 2013, puis pendant toute la durée de la réglementation aérodynamique 2022-2025, entre les difficultés financières provoquées par la pandémie de COVID-19 et l’introduction des tout nouveaux groupes propulseurs de 2026.

Cette fois, la perspective d’un nouveau gel du développement moteur, qui pourrait concerner la dernière année et demie de la réglementation actuelle, repose en partie sur une problématique inhabituelle : la possibilité qu’un nouveau motoriste bénéficie d’un avantage concurrentiel en 2030 si aucune mesure n’est prise.

General Motors avait initialement prévu de développer son propre groupe propulseur pour Cadillac à partir de 2029, conformément à la réglementation actuelle des V6 turbo hybrides.

Malgré les nombreuses discussions intervenues cette année concernant un éventuel retour des V8, le constructeur américain pouvait encore espérer utiliser son V6 pendant deux saisons, conformément au calendrier initialement envisagé pour le renouvellement de la réglementation moteur.

L’introduction anticipée des V8 en 2030 a toutefois changé la donne et, comme l’a confirmé Dan Towriss, le PDG de Cadillac F1, General Motors a désormais abandonné son projet de V6, sur lequel le constructeur affirme avoir effectué de premiers travaux sur un monocylindre.

Les futurs V8 devant conserver les mêmes dimensions de cylindres, ces premiers travaux ne seront pas perdus. Certains motoristes concurrents restent néanmoins sceptiques quant à la réelle intention de General Motors de construire un V6 à partir du moment où il est devenu évident que les jours de la réglementation actuelle étaient comptés.

Quoi qu’il en soit, Cadillac restera désormais cliente de Ferrari jusqu’au changement de réglementation moteur en 2030.

General Motors pourrait bénéficier d’un avantage sur ses concurrents

Le report des débuts du moteur Cadillac jusqu’à l’introduction des V8 soulève toutefois une nouvelle problématique pour les autres constructeurs engagés en Formule 1.

La perspective d’un gel du développement des V6 est apparue notamment parce que les motoristes actuels ne souhaitent pas voir General Motors bénéficier d’un avantage en consacrant dès maintenant l’intégralité de ses ressources au développement de son futur V8.

Si le développement des groupes propulseurs actuels devait se poursuivre jusqu’à la fin de la saison 2029, les motoristes déjà engagés en Formule 1 seraient contraints de mener deux programmes de front : continuer à améliorer les performances de leur V6 tout en concevant leur nouveau V8.

General Motors, en revanche, n’aurait qu’un seul programme à gérer et arriverait en 2030 après avoir consacré l’intégralité de son budget de développement au moteur destiné à cette nouvelle réglementation.

La plupart des motoristes finiraient naturellement par réorienter la majorité, voire la totalité de leurs ressources de développement vers 2030 afin de donner la priorité à la nouvelle génération de groupes propulseurs. La production et la maintenance des moteurs destinés à l’ensemble de leurs écuries resteraient néanmoins des tâches particulièrement importantes.

Mais si Mercedes, Red Bull Powertrains ou n’importe quel autre motoriste se retrouvait engagé dans une lutte particulièrement serrée pour le titre mondial, les impératifs sportifs l’obligeraient à continuer de rechercher les moindres gains de performance encore accessibles sur son V6.

Un gel du développement permettrait donc d’éviter que les enjeux sportifs des dernières saisons de la réglementation actuelle ne compromettent la préparation de certains motoristes pour 2030, alors que General Motors pourrait se consacrer exclusivement à cette échéance.

Vers un gel du développement des V6 dès la mi-saison 2028 ?

La rédaction définitive de la réglementation moteur 2030 ne devrait probablement pas être achevée avant la mi-2027. Le développement des groupes propulseurs actuels pourrait donc être gelé à partir de la mi-saison 2028.

Les motoristes conserveraient alors jusqu’à la fin de l’année 2029 le niveau de performance qu’ils auront réussi à atteindre à cette échéance, sous réserve des possibilités d’évolution autorisées par les règles du gel.

Cette perspective n’est évidemment pas sans conséquences pour les constructeurs qui accusent actuellement un retard sur leurs concurrents. Ceux-ci ne disposeraient plus, dans les faits, que d’une saison et demie pour combler leur déficit de performance. Passé ce délai, la hiérarchie des motoristes serait en grande partie figée jusqu’à l’arrivée des V8.

L’instauration de ce gel entraînerait également l’interruption du dispositif ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), le mécanisme destiné à offrir des possibilités supplémentaires de développement aux motoristes en difficulté.

Cela ne signifie toutefois pas nécessairement que ce dispositif disparaîtra définitivement de la Formule 1.

Si son fonctionnement n’a pas tout à fait répondu aux attentes sous la réglementation actuelle, le principe consistant à aider un motoriste qui aurait manqué sa cible en matière de performances devrait vraisemblablement être inscrit de nouveau dans la réglementation de la prochaine génération de moteurs.

La maîtrise des coûts reste également un enjeu majeur

La situation particulière de General Motors n’est cependant pas l’unique raison pour laquelle le retour d’un gel du développement moteur est actuellement envisagé.

La réduction des coûts constitue un autre élément important de cette réflexion. Un gel permettrait également aux motoristes déjà engagés en Formule 1 de ne pas avoir à respecter simultanément deux plafonds budgétaires distincts : celui applicable au développement des groupes propulseurs actuels et celui qui encadrera la conception des futurs V8.

L’expérience des précédentes périodes de gel du développement moteur invite toutefois à relativiser l’idée selon laquelle les performances des groupes propulseurs resteraient totalement figées pendant la dernière partie de la réglementation actuelle.

Comme cela a régulièrement été observé par le passé, les motoristes cherchent à exploiter au maximum les possibilités de développement encore autorisées, notamment sous couvert de modifications destinées à améliorer la fiabilité, ou en profitant des autres marges de manœuvre prévues par le règlement.

Il ne faudrait donc pas s’attendre à ce que les performances des moteurs restent parfaitement statiques en 2028 et 2029, même en cas d’instauration d’un gel du développement.

Honda face à une course contre la montre encore plus pressante

En attendant, la perspective de voir les possibilités de développement des V6 prendre fin dès la mi-saison 2028 réduit considérablement le temps dont disposent les motoristes actuellement en difficulté pour revenir au niveau de leurs concurrents.

Honda est tout particulièrement concerné par cette situation, compte tenu du retard de performance que le constructeur japonais doit actuellement combler.

Alors que la réglementation actuelle devait initialement lui offrir plusieurs saisons pour poursuivre son travail de développement, Honda pourrait désormais ne disposer que d’une saison et demie supplémentaire pour redresser la situation avant que les possibilités de rattrapage ne soient fortement réduites.

Pour le partenaire motoriste d’Aston Martin F1, comme pour les autres constructeurs accusant un déficit de performance, la course contre la montre vient donc potentiellement de prendre une tout autre dimension.