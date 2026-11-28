Frédéric Vasseur se fait inhabituellement discret dans le paddock du Grand Prix du Qatar, alors que les critiques se multiplient concernant sa gestion de la rivalité entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc chez Ferrari. Le directeur de la Scuderia aurait notamment décliné plusieurs demandes d’interviews en français, selon le commentateur de la RTBF Gaëtan Vigneron. Dans le même temps, l’ancien pilote de Formule 1 Christian Danner estime que Hamilton doit également assumer une part de responsabilité dans les tensions actuelles, tandis que George Russell a livré un portrait beaucoup plus élogieux de son ancien équipier chez Mercedes.

Alors que les deux pilotes Ferrari se sont exprimés jeudi au Qatar sur les discussions organisées en interne à la suite de leur accrochage lors du Grand Prix de Las Vegas, Frédéric Vasseur semble avoir choisi de limiter considérablement ses interventions médiatiques.

Le directeur de la Scuderia fait l’objet de critiques croissantes concernant sa capacité à gérer la rivalité de plus en plus tendue entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc, les différents incidents survenus cette saison ayant régulièrement compromis les intérêts de l’écurie italienne.

Gaëtan Vigneron, le commentateur historique de la Formule 1 pour la télévision belge RTBF, est sur place, contrairement aux équipes françaises de Canal+ qui font l’impasse sur le Qatar. Il a notamment révélé que plusieurs tentatives d’obtenir une interview du directeur français de Ferrari au Qatar s’étaient soldées par un refus.

"Il y a eu des discussions en interne. Il y a une volonté de trouver une solution, mais pas de véritables déclarations vers l’extérieur", rapporte Vigneron.

Le journaliste belge a également fait part de ses observations concernant les attitudes respectives des deux pilotes Ferrari et de leur directeur depuis leur arrivée sur le circuit de Losail.

"Hamilton est détendu et souriant. En revanche, il n’y a eu aucun commentaire de Charles Leclerc. Il a le visage fermé et tendu. Il en va de même pour Frédéric Vasseur."

"Malgré nos demandes, on nous a fait savoir, plus ou moins poliment, qu’il n’y aurait pas d’interviews en français."

Danner estime que Hamilton veut prendre le pouvoir chez Ferrari avant 2027

Dans le même temps, Christian Danner a rejoint Ralf Schumacher parmi les anciens pilotes de Formule 1 qui estiment que Lewis Hamilton doit également assumer une part de responsabilité dans le dernier accrochage entre les deux pilotes Ferrari à Las Vegas, même si Charles Leclerc a été le seul à recevoir une pénalité de la part des commissaires sportifs.

L’ancien pilote allemand considère que Frédéric Vasseur ne doit pas uniquement rappeler le Monégasque à l’ordre, mais également intervenir auprès du septuple champion du monde.

"Il faut être deux pour danser le tango. Vous ne pouvez pas simplement vous en prendre à Leclerc, vous devez aussi prendre Hamilton par les cornes", estime Danner auprès de RTL.

Selon lui, les tensions actuelles entre les deux pilotes dépassent largement le cadre des résultats des dernières courses de la saison 2026.

Danner considère en effet que la bataille entre Hamilton et Leclerc concerne déjà la volonté de chacun de s’imposer comme le pilote de référence de Ferrari pour 2027, notamment en ce qui concerne l’orientation du développement de la prochaine monoplace de la Scuderia.

"Il s’agit évidemment déjà d’une lutte pour la suprématie en 2027, et Hamilton veut clairement le statut de numéro un ainsi que l’implication des ingénieurs dans la direction à donner au développement de la voiture. Et Leclerc veut empêcher cela à tout prix", ajoute Danner.

L’ancien pilote de Formule 1 estime donc que Frédéric Vasseur doit intervenir de manière beaucoup plus ferme pour régler cette situation. Selon lui, de simples discussions destinées à apaiser les tensions ne suffiront pas nécessairement à résoudre un conflit entre deux compétiteurs aussi ambitieux.

"Vous avez affaire ici à d’immenses personnalités et à des egos énormes. Se dire ’prenons une tisane à la camomille’ ne servira à rien. C’est la Formule 1."

Russell salue les valeurs de Hamilton malgré son impitoyable esprit de compétition

Alors que les intentions et le comportement de Lewis Hamilton chez Ferrari font l’objet de nombreuses interprétations, George Russell a livré une appréciation sensiblement différente de la personnalité du septuple champion du monde.

Invité à évoquer sa propre rivalité avec Max Verstappen, le pilote Mercedes a établi une distinction entre l’attitude des deux multiples champions du monde en dehors du cockpit, tout en soulignant leur férocité commune lorsqu’il s’agit de se battre pour un résultat en piste.

Après avoir décrit Verstappen comme un "compétiteur impitoyable", Russell a expliqué que Hamilton possédait lui aussi cette caractéristique, qu’il considère d’ailleurs comme une qualité essentielle chez un pilote de Formule 1.

Le Britannique estime néanmoins que cette détermination au volant ne doit pas occulter les qualités humaines dont Hamilton fait preuve en dehors des circuits.

"Lewis Hamilton est tout autant impitoyable et je respecte énormément cela, mais il y a aussi le Lewis Hamilton que je connais, dont j’ai été l’équipier pendant trois ans et que j’ai regardé tout au long de ma vie", explique Russell.

"Et évidemment, Toto [Wolff] a passé 12 ans avec Hamilton, qui est tout autant un compétiteur impitoyable et une véritable bête derrière le volant, mais qui possède évidemment des valeurs incroyables, ainsi que beaucoup de classe et de dignité."

George Russell a évolué aux côtés de Lewis Hamilton chez Mercedes durant trois saisons, entre 2022 et 2024, avant que le septuple champion du monde n’entame un nouveau chapitre de sa carrière en Formule 1 en rejoignant Ferrari.

Malgré les confrontations sportives qu’ils ont pu connaître durant leur collaboration au sein de l’écurie allemande, Russell conserve une profonde admiration pour son ancien équipier.

"Lewis est quelqu’un que j’admire vraiment et qui constitue un incroyable modèle pour les jeunes qui arrivent dans ce sport."

Si George Russell établit ainsi une distinction entre les personnalités de Lewis Hamilton et Max Verstappen, le pilote Mercedes reconnaît toutefois que les différentes approches et attitudes des pilotes de Formule 1 séduisent naturellement différentes catégories de supporters.

Le Britannique estime également avoir acquis suffisamment de maturité au fil des années pour ne plus accorder autant d’importance qu’auparavant aux opinions que les autres peuvent avoir à son sujet.

"Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, il n’y a que des opinions. Tout le monde a des opinions différentes, certaines personnes aiment le pilote A et d’autres le pilote B, et en vieillissant, je ne laisse plus vraiment cela m’affecter autant."

Interrogé sur la position de Wolff concernant ses accrochages avec Verstappen, Russell a déclaré : "Eh bien, je connais son point de vue en privé, donc je ne vais probablement pas le répéter."

"Toto et moi rentrions en avion après la course à Vegas, et nous avons bien ri des commentaires qui ont été faits à l’issue de l’épreuve."

"Nous savons simplement comment certaines personnes s’y prennent."