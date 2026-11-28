Si le titre 2026 se jouait sur la deuxième moitié de saison, alors Max Verstappen serait leader du championnat… Le pilote Red Bull est en effet sur une incroyable série : 9 podiums d’affilée, dont 4 victoires. Un come-back qui sera certes insuffisant pour rafler le titre mondial, mais qui rappelle celui réalisé, l’an dernier à pareille époque, par le Néerlandais. Max Verstappen a-t-il jamais été aussi fort en F1 ?

Chaque année, le pilote Red Bull semble repousser les limites de sa propre performance. Est-ce alors le meilleur Max Verstappen qu’on ait jamais vu en F1 ? Même supérieur à celui de 2023 ? Son directeur d’écurie, Laurent Mekies, a été interrogé à ce sujet dans le paddock du Qatar.

« Il existe de nombreuses versions du meilleur Max Verstappen. Vous avez vu tellement de courses phénoménales au fil des années. »

Plutôt que le pur niveau de Max Verstappen, Laurent Mekies préfère insister sur le redressement de Red Bull, comme sur la confiance témoignée par le pilote néerlandais, qui a prolongé son contrat au cœur de l’été.

« Tout d’abord, nous sommes très heureux, d’un point de vue collectif, d’avoir réussi à inverser la tendance. Le début d’année a été difficile : côté châssis comme côté groupe propulseur, l’écart avec la tête était énorme. Chacun a joué son rôle pour redresser la situation. »

« Puisque vous parlez de Max, son attitude a probablement été décisive dans ce retournement de situation, car c’est au moment le plus difficile, au début de l’été, qu’il a choisi de se réengager et de prolonger avec l’équipe, alors qu’il n’était pas du tout évident que nous allions réussir ce retour et cette série de podiums. Le fait qu’il nous ait renouvelé sa confiance à ce stade a constitué un tournant majeur. Je ne pense pas qu’il pilotait différemment en début de saison, c’était simplement très compliqué sur le plan de la compétitivité. Mais à mesure que l’on se rapproche du sommet de la grille, il ne cesse d’élever son niveau de jeu. Quand on regarde ce qu’il a réalisé à Las Vegas, au Brésil et au Mexique, si ce n’est pas la meilleure version de Max, on en est très proche. »

À Las Vegas en effet, Max Verstappen a remporté un Grand Prix tactique et piégeux, en jouant avec l’aspiration et le déploiement d’énergie. Une nouvelle preuve de sa maestria en course… même s’il n’a lui-même pas apprécié ce Grand Prix « Mario Kart ».

Laurent Mekies pense-t-il que Las Vegas constitue une course absolument incroyable dans l’historique de victoires de Max Verstappen ?

« Je pense que oui. Il a fait tellement de courses incroyables qu’il est difficile de placer Las Vegas en numéro un. Ce qui est unique à Las Vegas, c’est que peu d’entre nous avaient anticipé que la course se transformerait en 50 tours de batailles et de dépassements. Après deux ou trois tours, j’ai regardé Pierre (Waché, le directeur technique, ndlr) sur le muret des stands et nous nous sommes dit : "Ça ne va sûrement pas être comme ça pendant les 46 prochains tours." Et c’est pourtant ce qui s’est passé. »

« Plongé dans une situation totalement inédite, avec cette combinaison d’aspiration incroyablement puissante et de gestion d’énergie, Max s’en est encore sorti vainqueur, dans une course où le rythme pur comptait moins et où tout reposait sur le duel. C’est un exemple supplémentaire de sa supériorité sur le reste du plateau. Est-ce sa plus belle course ? Je n’oserais pas l’affirmer. »

Le Grand Prix de Las Vegas a été marqué également par une forte polémique entre Max Verstappen et George Russell, le premier s’étant ostensiblement moqué du deuxième après la course. Laurent Mekies essaie-t-il de gérer son pilote en ces occasions ? De lui dire de se calmer ?

« Non, je ne lui ai donné aucun conseil. Il n’a vraiment besoin d’aucun conseil. Max est en compétition à 1 000 % chaque jour, à chaque tour, dans la voiture comme en dehors. En tant qu’équipe, nous y sommes habitués. C’est ainsi qu’il nous pousse toute l’année à devenir meilleurs, et c’est ainsi qu’il aborde chaque tour en piste, en essais libres, en qualifications comme en course. Cela fait partie de ce qui le rend aussi compétitif et performant, et je ne suis pas sûr que l’on veuille changer cela. »

Une collaboration efficace avec Tom Hart ?

Ce Grand Prix du Qatar, ce week-end, sera aussi important pour l’an prochain : car Tom Hart sera de nouveau l’ingénieur de course de Max Verstappen, en remplacement de Lambiase, absent pour raisons personnelles. Tom Hart est annoncé comme le successeur du fameux « GP » (qui partira pour McLaren F1), mais ce n’est pas encore 100 % officiel : pourquoi selon Laurent Mekies ?

« Tom fait un très bon travail. Il est extrêmement difficile de reprendre un tel poste en cours de saison, qui plus est avec un pilote comme Max. Il réalise un travail remarquable et il est très bien épaulé par toute l’équipe d’ingénierie, y compris par GP, à distance ou non. C’est davantage une question pour Max, mais d’un point de vue technique, c’est un excellent point de départ. On ne remplace pas une relation de dix ans en deux ou trois courses, donc nous allons soutenir Tom et Max pour qu’ils construisent et densifient cette collaboration. »

Laurent Mekies a pu qualifier Max Verstappen de meilleur « capteur » dans la voiture. Peut-il en dire plus sur les retours techniques de son pilote en cette saison de révolution réglementaire, sur le châssis comme sur l’unité de puissance ?

« C’est un avantage concurrentiel massif. Si nous l’appelons le meilleur capteur de la voiture, c’est parce qu’il nous permet d’identifier des limites avant même que nos systèmes de données ne nous les signalent. Il agit comme un amplificateur de nos points faibles, ce qui facilite grandement notre travail d’identification. Il ne nous donne pas encore la solution pour les corriger, mais nous comptons sur lui pour évoluer vers cela ensuite. Plus sérieusement, au-delà de sa pointe de vitesse, disposer d’une telle sensibilité sur le comportement de la voiture et sur ce dont il a besoin pour aller plus vite est un atout considérable. »

Red Bull favorite pour la saison 2027 ?

Laurent Mekies conclut en revenant sur le redressement de son équipe Red Bull, en effet impressionnant après une première partie d’année si compliquée.

« Même dans les moments les plus compliqués, nous avons toujours eu le sentiment d’avoir les meilleures personnes, et à tous les niveaux de l’entreprise, côté châssis comme côté groupe propulseur. Ajoutez à cela l’esprit Red Bull Racing : quand nous étions à 1,3 ou 1,5 seconde du rythme, on arrivait au bureau le lundi matin et on sentait le feu derrière chaque porte. Tout le monde cherchait à pousser davantage et à prendre plus de risques dans son département pour trouver de la performance. Notre retour est le fruit d’un million de petits détails, et tout le crédit revient à nos équipes. »

Au vu de la performance de l’équipe en cette deuxième moitié de saison, Red Bull ne serait-elle pas la favorite de la saison prochaine ?

« Est-ce que cela nous garantit quoi que ce soit pour l’an prochain ? Absolument pas. L’époque des duels entre deux équipes comme Mercedes et Red Bull est révolue. Il y a désormais quatre très grandes écuries qui se tiennent en un ou deux dixièmes sur la plupart des circuits : si vous réussissez votre tour, vous êtes en pole ; si vous le manquez, vous êtes septième ou huitième. Il faudra même se préparer à voir ce top 4 devenir un top 5 ou un top 6 au vu des forces qui montent en puissance. Nous devrons continuer à prendre les mêmes risques côté châssis et côté moteur pour rester dans la lutte, en essayant d’arriver un peu plus à l’heure au début de la saison prochaine. »