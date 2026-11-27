Lewis Hamilton souhaite profiter de la trêve hivernale pour renforcer ses liens avec Charles Leclerc et repartir sur de meilleures bases avec son équipier chez Ferrari en 2027. Le septuple champion du monde estime que l’absence de pression liée à la compétition constituera une occasion particulièrement propice pour échanger avec le Monégasque, notamment sur un plan plus personnel. Le Britannique reste également convaincu que les enseignements tirés des difficultés rencontrées cette saison permettront à la Scuderia d’améliorer ses méthodes de fonctionnement et de renforcer sa cohésion.

Après les différents accrochages survenus entre les deux pilotes Ferrari cette saison, Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont entamé des discussions afin de trouver des solutions permettant d’éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l’avenir.

Mais au-delà des échanges organisés en interne par la Scuderia, Hamilton aimerait également profiter des prochaines semaines pour entretenir une relation plus personnelle avec son équipier, loin de l’intensité des affrontements en piste.

Interrogé hier sur sa volonté de maintenir le dialogue avec Leclerc après la finale de la saison à Abu Dhabi, afin de s’assurer que les deux hommes seront sur la même longueur d’onde au moment d’aborder la campagne 2027, Hamilton avait répondu de manière positive.

Pressé de préciser ce qu’il comptait faire avec Leclerc, il a tout d’abord rappelé que le travail avec Ferrari ne s’arrêterait pas au passage sous le drapeau à damier du dernier Grand Prix.

Les deux pilotes seront encore mobilisés par les essais de fin de saison, mais aussi par différentes réunions de travail à Maranello consacrées au développement de la prochaine monoplace de la Scuderia.

"Eh bien, nous avons les essais après la dernière course. Nous avons encore des journées à passer à l’usine. Dès que la dernière course sera terminée, nous serons de retour à l’usine pour de grandes réunions, pour réfléchir ensemble à la voiture de l’année prochaine et travailler avec les gars qui travaillent déjà très dur pour améliorer la voiture de l’année prochaine", souligne Hamilton.

Hamilton souhaite entretenir une relation plus personnelle avec Leclerc

Une fois ces différentes obligations professionnelles remplies, le septuple champion du monde espère néanmoins rester en contact avec Charles Leclerc durant la période des fêtes de fin d’année.

Le Britannique aimerait notamment que leurs échanges ne soient pas exclusivement consacrés à la Formule 1 et aux intérêts sportifs de Ferrari. Hamilton a également évoqué la récente paternité de son équipier, qui constitue une occasion supplémentaire d’échanger sur des sujets plus personnels.

"Je suis sûr que d’ici Noël, nous aurons probablement un peu de temps pour nous détendre. Mais j’aime à penser que nous resterons en contact durant cette période. Probablement davantage sur le plan personnel. Il vient d’avoir un enfant."

Pour Lewis Hamilton, le fait de ne plus être directement opposé à Charles Leclerc en piste durant plusieurs semaines devrait également faciliter leurs échanges et leur permettre d’aborder les choses avec davantage de décontraction.

Le Britannique considère cette prise de recul comme une belle occasion de repartir sur de nouvelles bases, sans que leurs discussions soient constamment influencées par leurs performances respectives, les résultats de Ferrari ou les circonstances de leurs derniers affrontements.

"Nous ne serons plus en compétition, donc il sera beaucoup plus facile de discuter de tout et de rien."

"Comme je l’ai dit, nous reviendrons en 2027 avec de meilleurs processus, dans de meilleures dispositions. Ferrari attend beaucoup de nous pour passer cette dernière marche que nous voulons tous enfin gravir."