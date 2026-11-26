Valtteri Bottas a révélé que l’arrivée du nouveau simulateur de Cadillac F1 a été retardée par rapport à son objectif initial de la fin d’année. Le pilote finlandais a confirmé l’information et a détaillé comment l’équipe va travailler en attendant l’arrivée de cet outil qui devait contribuer à la préparation de la future monoplace 2027 de l’équipe, qui sera la première à prendre la piste en bénéficiant de l’expérience sur les circuits du team.

Le nouveau simulateur jouera donc un rôle plus important dans le développement de la voiture 2028 de Cadillac. En attendant, l’équipe continuera d’utiliser son simulateur existant à Charlotte pour la préparation des courses, le travail de réglage et le soutien durant les week-ends de Grand Prix.

"Il y a eu un peu de retard" a déclaré Bottas. "Nous étions censés l’avoir d’ici la fin de cette année, mais cela n’arrivera pas. Ce sera l’année prochaine, probablement au milieu de l’année prochaine."

"C’est une autre étape. Je sais exactement de quel type de simulateur il s’agit, et c’est le tout dernier cri. Donc, oui, mais nous allons encore attendre pour l’avoir. Et en attendant, nous allons continuer à utiliser celui de Charlotte."

Interrogé sur la cause de ce retard, Bottas a indiqué que le fournisseur avait du retard dans ses livraisons : "Ils avaient simplement une longue file d’attente de commandes pour l’entreprise, et ils ont donc dû retarder de leur côté."

Le pilote finlandais, qui continuera avec l’équipe malgré plusieurs semaines de doute, a déclaré qu’il avait utilisé le simulateur de Charlotte avant le Grand Prix de Las Vegas et a expliqué comment Cadillac continue de s’appuyer dessus.

"Nous pouvons donc toujours l’utiliser pour la préparation des épreuves, pour le travail de réglage. Nous avons même toujours un soutien depuis là-bas tout au long des week-ends de course. Il est donc toujours utile, mais ce n’est pas le tout dernier cri."

Interrogé pour savoir si le simulateur existant était principalement un outil de réglage et de préparation des pilotes, Bottas a répondu par l’affirmative, ce qui confirme qu’il n’est pas assez poussé pour participer au développement.

"Je dirais que oui. Vous savez, nous en tirons toujours profit, mais pas le meilleur que nous pourrions. Cela arrive. Ce sera l’année prochaine. Nous ne pouvons rien faire contre ce retard."