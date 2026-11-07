GP du Brésil, EL3 : Verstappen se montre avant la qualif, Antonelli et Norris confirment

Les Essais Libres 3 du Grand Prix du Brésil vont se tenir sur le circuit d’Interlagos, constituant une dernière préparation importante avant les qualifications qui se tiendront en début de soirée en heure française. Après une première journée durant laquelle McLaren F1 et Mercedes se sont illustrées, on s’attend évidemment à voir les choses évoluer grâce aux données qui ont été récoltées ce vendredi en essais libres 1 et 2.

La hiérarchie devrait possiblement être resserrée, voir évoluer au fil de cette dernière séance et avant les qualifications. Red Bull et Ferrari n’étaient pas loin, mais elles semblaient tout de même légèrement en retrait, et leur capacité à revenir dans le match sera intéressante à évaluer.

George Russell est pénalisé de cinq places sur la grille pour avoir dépassé à nouveau le quota de moteurs à combustion interne qu’il est possible d’utiliser sur l’ensemble de la saison, et il ne pourra donc pas être en pole sur le circuit de sa première victoire en carrière.

15h00 : La météo pourrait être finalement plus clémente que prévu ce samedi, avec des risques de pluie légèrement moins élevés qu’ils ne l’étaient en début de week-end pour cette même journée. La pluie est en revanche prévue tout au long de la journée de course ce dimanche.

15h04 : Toto Wolff, qui a longtemps été manager d’Esteban Ocon et a encore une relation proche du Français, a donné des détails sur le conflit entre le pilote et Haas, qui l’a définitivement écarté. Une différence de versions entre Ocon et Ayao Komatsu, le patron de l’équipe, semble au cœur du différend.

15h08 : Frédéric Vasseur, le directeur de Ferrari, a quant à lui expliqué comment il avait géré les tensions entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc après le Grand Prix du Mexique. S’il leur a rappelé les intérêts de l’équipe, il a aussi décidé de ne pas changer drastiquement les règles d’engagement entre eux.

15h13 : Wolff, qui a géré les conflits entre Nico Rosberg et Hamilton, et doit aujourd’hui composer avec Kimi Antonelli et George Russell, a prévenu Vasseur qu’il devrait être plus strict.

15h17 : Les deux directeurs sont en tout cas tombés d’accord sur un point : ils n’obligeront pas leur personnel à se déplacer au Qatar et à Abu Dhabi si les Grands Prix sont maintenus dans cette région du globe touchée par la guerre.

15h20 : Vasseur a aussi encouragé Rafael Câmara, qui fait ses débuts à la place d’Ocon chez Haas, et a demandé de la patience envers le pilote qui est plongé dans le grand bain au cœur d’un week-end difficile, sur un circuit très piégeux.

15h23 : Une des grandes questions du week-end est le possible remplacement de Liam Lawson chez Racing Bulls en 2027, alors que Nikola Tsolov serait sur le point d’être signé par l’équipe. Alan Permane, directeur fraîchement prolongé dans ses fonctions, a fait le point sur les rumeurs et les échéances à venir.

15h27 : Lewis Hamilton sera aussi pénalisé ce week-end, avec normalement dix places de recul sur la grille. La confirmation arrivera normalement pendant les EL3. Cela rappelle évidemment ses remontées au Sprint et en course en 2021, quand il avait pris une lourde pénalité et avait été renvoyé en fond de grille le dimanche, pour aller gagner la course.

15h29 : Et on apprend que Max Verstappen partira également du fond de grille ce dimanche ! Le Néerlandais aura donc une lourde tâche pour essayer de signer un bon résultat.

15h30 : C’est parti pour les EL3 !

15h33 : Nico Hülkenberg, qui n’a pas roulé hier, signe le premier chrono en 1’14"933.

15h35 : Andrea Kimi Antonelli dit avoir un problème avec son volant, il est au ralenti.

15h37 : George Russell signe un 1’13"307, et il est battu par Arvid Lindblad en 1’13"281.

15h38 : Lando Norris fait mieux en 1’13"064. Leclerc a fait une erreur dans le premier virage, qu’il qualifie de "très piégeux".

15h40 : Hier, Verstappen s’était amusé à s’imaginer parler à son volant quand il avait eu un souci, et il revient aujourd’hui vers son ingénieur : "Tu veux savoir quelque chose de drôle ? Le volant n’est pas aussi lourd qu’hier à droite". Tom Hart, avec qui il travaillera l’an prochain, lui dit qu’il note l’information, et ajoute : "Tes punchlines sont meilleures qu’hier". Visiblement amusé, le pilote assure qu’il va faire encore mieux : "La journée ne fait que commencer !"

15h41 : Antonelli prend la tête en 1’12"497.

15h42 : Leclerc prend la tête en 1’12"439.

15h45 : Des gouttes vont arriver dans trois minutes, et l’ingénieur de Leclerc admet que la situation pourrait empirer.

15h46 : Antonelli a fait encore mieux en 1’12"214, et Verstappen revient à 0"070.

15h47 : Liam Lawson se place quatrième, juste devant les McLaren.

15h49 : On a le détail des pénalités pour ce week-end : Verstappen partira en dernière position, les deux Ferrari, Leclerc comme Hamilton, reculeront de dix places, tandis que Russell prendra cinq places également. Sergio Pérez est aussi renvoyé en fond de grille. Les petites équipes auront un coup à jouer en qualifs !

15h51 : Peu avant les qualifs, Verstappen avait expliqué qu’il allait être pénalisé : "Les qualifications n’ont pas vraiment tant d’importance que ça, pour être honnête. De toute façon, je pars dernier parce que nous avons un nouveau moteur sur la voiture. Il est logique d’y aller à fond dès le début. Cette décision a été prise quelque instants après la séance de vendredi, parce que nous avons vu qu’il devait être remplacé". Le Néerlandais avait aussi expliqué qu’il est agacé de devoir remonter chaque année à Interlagos après être parti 19e et 17e ces deux dernières années : "À un moment donné, on finit par s’en lasser, n’est-ce pas ? Bien sûr, c’était amusant, mais je n’ai pas vraiment envie de faire ça ici chaque année. Mais c’est comme ça".

15h53 : Isack Hadjar a été rappelé au stand pour changer les réglages et s’adapter aux conditions, mais Leclerc continue à rouler en pneus mediums.

15h57 : Verstappen était dans un tour rapide en pneus mediums mais il vient de faire une erreur.

16h01 : Verstappen et une Alpine ont failli s’accrocher, mais ça a été évité.

16h03 : Hamilton rentre au stand avec de la fumée dans le cockpit et des bruits étranges sur sa SF-26. Le nouveau moteur installé est-il en cause ?

16h06 : Les pilotes continuent à faire des longs relais, le classement n’évolue pas trop.

16h09 : Antonelli est au stand et sa monoplace n’attire pas l’attention des mécaniciens.

16h12 : Des pilotes se préparent à sortir en pneus tendres, à l’image de Russell qui reprend la piste.

16h15 : Russell améliore en 1’11"806, et Piastri se place deuxième.

16h16 : Norris fait encore mieux en 1’11"753, immédiatement battu par Antonelli en 1’11"647.

16h17 : Verstappen fait encore mieux en tête en 1’11"622, alors qu’Antonelli avait fait le meilleur temps avec 0"025 de moins bien. Leclerc s’est placé cinquième.

16h18 : Câmara signe un temps à 1"3 en pneus tendres, devant les pilotes Williams.

16h20 : Lindblad se place septième à 4 dixièmes de Verstappen, et Lawson se positionne juste derrière lui. Les deux sont devant Hadjar.

16h21 : Bearman prend le 13e temps, juste derrière Câmara !

16h25 : Les pilotes font des relais un peu rallongés en pneus tendres pour terminer la séance et voir s’il est possible de faire plusieurs tours chronos sur un seul train de gommes tendres, mais ce n’est apparemment pas possible.

16h26 : Les nuages sont très bas sur l’horizon et se rapprochent du circuit.

16h28 : Pérez est sous enquête pour un "unsafe release", et il semble qu’il ait été renvoyé en piste avec quelque chose dans son cockpit, un objet non identifié qu’il a jeté.

16h30 : C’est la fin des essais libres du GP du Brésil ! Et la pluie arrive sur Interlagos.

16h31 : Pérez dit avoir jeté une petite boîte avec des éléments radio de son cockpit.

Verstappen termine en tête devant Antonelli et Norris, puis Russell, Leclerc et Piastri. Lindblad et Lawson suivent devant Hadjar et Bortoleto. Des places dans le top 5 voire le top 4 seront jouables pour ces pilotes en qualifications.

Gasly est 11e devant Hamilton, qui n’a pas fait de tour rapide en tendres. Hülkenberg suit devant Colapinto et Câmara, qui devance Bearman. Les Williams, les Aston et les Cadillac ferment la marche.

Rendez-vous à 18h30 en direct pour les qualifications, probablement disputées sous la pluie ou sur une piste bien mouillée !