Les observateurs les plus attentifs auront remarqué un changement du côté du garage de George Russell chez Mercedes F1 à l’occasion du Grand Prix du Qatar. Le Britannique dispose en effet d’un nouvel ingénieur de course pour le week-end de Losail, Stéphane Folio ayant temporairement pris la place de Marcus Dudley. Bradley Lord, le directeur adjoint de l’écurie allemande, a toutefois tenu à préciser que cette modification ne résultait pas d’une demande de Russell, mais s’inscrivait dans une série d’expérimentations organisationnelles rendues possibles par l’obtention des deux titres mondiaux de la saison 2026.

Habituellement accompagné par Marcus Dudley à la radio, George Russell entend désormais la voix de Stéphane Folio dans son casque depuis le début du week-end du Grand Prix du Qatar.

Folio occupe normalement le poste d’ingénieur performance de Kimi Antonelli et constitue le bras droit de Peter Bonnington, l’ingénieur de course du nouveau champion du monde de Formule 1.

Il endosse temporairement pour la première fois le rôle d’ingénieur de course auprès de George Russell, sous la supervision de Marcus Dudley.

Ce changement n’a toutefois pas été spécifiquement demandé par le pilote britannique. Il fait partie d’une série de modifications planifiées au sein de l’organisation de Mercedes F1, destinées à offrir à certains membres du personnel l’opportunité de s’essayer à de nouvelles fonctions lors des dernières courses de la saison.

Les deux titres mondiaux étant désormais acquis, Mercedes peut se permettre de procéder à certaines expérimentations en conditions réelles, profitant ainsi d’une occasion aussi précieuse que rare de tester son organisation durant un véritable week-end de Grand Prix.

"Il n’y a absolument aucune pression de la part de George pour obtenir un changement, mais nous faisons travailler certaines personnes à différents postes ce week-end", explique Bradley Lord, le directeur adjoint de Mercedes F1.

"Nous avions en réalité déjà commencé à le faire à Las Vegas le week-end dernier. Il s’agit simplement de donner aux gens l’opportunité de franchir un cap, de passer d’ingénieur performance à ingénieur de course, ou de permettre aux ingénieurs pneumatiques et à d’autres personnes qui aspirent à devenir ingénieurs performance de s’essayer à ces fonctions."

Pour Mercedes, l’intérêt de cette démarche réside notamment dans la possibilité d’évaluer les capacités de ces différents membres du personnel dans des conditions de travail et de pression qu’il serait difficile de reproduire lors d’une simple séance d’essais privés.

"Et de leur permettre de le faire en direct durant un week-end de course, plutôt que dans une situation d’essais ou autre, parce que c’est à l’épreuve des faits que l’on peut véritablement juger. Il faut être jeté dans le grand bain pour voir comment les gens s’en sortent."

Mercedes dressera ensuite un bilan de ces différentes expérimentations durant la trêve hivernale, avant d’arrêter ses choix concernant son organisation pour la saison 2027.

"Nous avons deux courses à la fin de cette saison durant lesquelles nous pouvons nous permettre de faire cela. Nous ferons le point durant l’hiver et nous verrons où cela nous mène."

Mercedes estime que Russell a davantage souffert des problèmes de fiabilité

Bradley Lord a également été interrogé sur les domaines dans lesquels George Russell avait principalement perdu du terrain face à Kimi Antonelli au cours de la saison 2026.

Le directeur adjoint de Mercedes considère que la fiabilité a constitué le premier facteur ayant joué en défaveur du Britannique, même si les deux pilotes de l’écurie allemande ont été confrontés à des problèmes techniques à différents moments de la saison.

"Je pense que la première chose a été la fiabilité", répond Lord.

"Les deux pilotes ont souffert de problèmes de fiabilité à certains moments, mais cela a probablement davantage affecté George que Kimi. Il n’a pas vraiment bénéficié de circonstances favorables à cet égard."

Au-delà des problèmes techniques rencontrés par Russell, Bradley Lord souligne également la volonté du Britannique de remettre en question certains aspects de son propre pilotage afin de mieux exploiter le potentiel de la W17 et de ses pneumatiques.

"Ensuite, il y a eu des choses à propos desquelles il s’est montré très ouvert et très critique envers lui-même, en travaillant sur son pilotage et sur la manière dont il a pu tirer le meilleur parti de la voiture, mais également des pneumatiques."

Des essais importants à Abu Dhabi pour préparer la saison 2027

Mercedes compte notamment sur les essais organisés à Abu Dhabi après le dernier Grand Prix de la saison pour permettre à George Russell de poursuivre son travail de compréhension et d’exploitation des pneumatiques.

Le Britannique aura à cette occasion la possibilité d’évaluer les gommes que Pirelli mettra à disposition des équipes lors de la saison 2027.

"Il y aura des essais importants à Abu Dhabi pour rouler avec les pneumatiques de l’année prochaine après le Grand Prix. Ensuite, il faudra capitaliser sur ces enseignements durant l’hiver, fournir les efforts nécessaires en janvier et février avec l’équipe au simulateur et dans tous les autres domaines, afin d’être immédiatement opérationnel en mars."

"Je pense que ce sera l’élément crucial", conclut Bradley Lord.