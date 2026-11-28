Laurent Mekies se montre particulièrement impressionné par la progression d’Isack Hadjar au cours de sa première saison chez Red Bull Racing. Le directeur de l’écurie de Milton Keynes estime que les performances du Français lors du Grand Prix de Las Vegas sont d’autant plus remarquables qu’elles interviennent à un moment où Max Verstappen évolue à l’un des meilleurs niveaux de sa carrière. Au-delà de sa pointe de vitesse, Mekies a également tenu à saluer les progrès accomplis par Hadjar dans la gestion de ses émotions et la qualité de ses échanges avec ses ingénieurs durant les courses.

Si Isack Hadjar n’a finalement pas obtenu le résultat qu’il espérait lors du Grand Prix de Las Vegas, sa capacité à lutter pour la victoire face à Max Verstappen durant la première partie de l’épreuve a constitué un nouveau signal particulièrement encourageant pour Red Bull.

Interrogé lors de la conférence de presse des directeurs d’équipe au Qatar sur l’importance que pouvait revêtir une telle performance pour la confiance du pilote français, Laurent Mekies a souligné que cette prestation s’inscrivait dans une progression constante depuis le début de la saison.

Le Français rappelle notamment que certains observateurs avaient relativisé le rapprochement chronométrique entre les deux pilotes Red Bull en début d’année, estimant que Max Verstappen n’évoluait peut-être pas à son meilleur niveau.

Mais alors que le quadruple champion du monde a remporté quatre des six derniers Grands Prix, Hadjar continue de réduire l’écart qui le sépare de son équipier, ce qui donne une tout autre dimension à ses performances récentes.

"Vous savez, Isack a été rapide et il est devenu de plus en plus rapide à chaque course. Parfois, cela se voit, parfois, cela ne se voit pas. Je me souviens qu’en début de saison, lorsque l’écart entre Isack et Max a commencé à se réduire un peu, certaines personnes estimaient que ce n’était peut-être pas la meilleure version de Max", explique Mekies.

"Mais maintenant, si vous regardez les six dernières courses, et c’est probablement l’une des meilleures versions de Max, puisqu’il en a remporté quatre sur les six dernières. Et vous voyez qu’Isack continue d’élever son niveau de jeu et qu’il continue de se rapprocher. Nous sommes très, très heureux pour lui. Il le mérite."

Mekies salue les progrès de Hadjar dans la gestion de ses émotions

Au-delà de la progression purement chronométrique d’Isack Hadjar, Laurent Mekies se félicite également du travail effectué par le Français sur lui-même au cours des derniers mois.

Le directeur de Red Bull souligne notamment les efforts consentis par son pilote pour mieux maîtriser ses émotions et conserver son calme dans le cockpit, deux éléments qui lui permettent désormais d’entretenir des échanges particulièrement constructifs avec ses ingénieurs, y compris dans les situations de course les plus complexes.

"Il a fourni beaucoup d’efforts pour contrôler ses émotions, pour rester calme dans la voiture. Et il évolue désormais à un niveau où nous avons de très, très bonnes interactions durant la course entre lui et les équipes d’ingénieurs. Et nous pouvons travailler en équipe."

Cette évolution se traduit également par une capacité accrue des deux pilotes Red Bull à collaborer en piste pour maximiser le résultat collectif de l’écurie, sans pour autant renoncer à leurs ambitions personnelles.

Mekies a notamment cité les exemples des Grands Prix d’Azerbaïdjan, de São Paulo et de Las Vegas, trois épreuves durant lesquelles Verstappen et Hadjar ont su travailler de concert dans des circonstances parfois très différentes.

"Et les deux voitures ont travaillé en équipe à Bakou. Elles ont travaillé en équipe au Brésil. Elles ont travaillé en équipe à Las Vegas, une fois encore, dans un scénario complètement nouveau. Et je pense que cela en dit long sur la progression d’Isack."

Le directeur de Red Bull regrette naturellement que son équipe n’ait pas pu concrétiser son potentiel avec ses deux monoplaces à Las Vegas, mais préfère retenir la manière dont ses pilotes avaient maîtrisé les exigences particulièrement inhabituelles de cette course jusqu’à l’intervention de la voiture de sécurité.

"Et vous savez, nous étions premier et deuxième en piste lorsque la voiture de sécurité est intervenue à Las Vegas. Et je pense que cela en dit long sur le rythme de la voiture et sur la manière dont Max et Isack ont tous les deux maîtrisé cette situation quelque peu nouvelle."