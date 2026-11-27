Ferrari a vécu une deuxième séance d’essais libres particulièrement difficile au Grand Prix du Qatar, marquée par des incidents impliquant ses deux pilotes et un manque de compétitivité préoccupant. Alors que Charles Leclerc a provoqué un premier drapeau rouge après un spectaculaire tête-à-queue, Lewis Hamilton a été contraint d’immobiliser sa SF-26 à trois minutes de la fin de la séance après avoir signalé une perte de puissance. Les deux pilotes de la Scuderia ont finalement terminé aux septième et huitième places, à plus d’une seconde du meilleur temps de Kimi Antonelli.

Les difficultés de Ferrari ont commencé peu après le début des EL2 sur le circuit de Losail, lorsque Charles Leclerc est parti dans un violent tête-à-queue dans le deuxième secteur du tracé qatari, projetant une importante quantité de gravier sur la piste.

Un débris s’est également détaché de la monoplace du Monégasque, entraînant le déploiement du premier des deux drapeaux rouges de la séance.

Leclerc a ensuite passé une quinzaine de minutes dans le garage de la Scuderia, le temps pour ses mécaniciens de procéder aux réparations nécessaires sur sa SF-26, avant de pouvoir reprendre la piste dans une séance dont la durée a finalement été prolongée.

"Nos rivaux semblent très solides, et les écarts que nous constatons actuellement sont assez inhabituels," note Leclerc, 7e temps du jour.

"Nous devons comprendre d’où proviennent ces différences et ce que nous pouvons faire, de notre côté, pour nous améliorer. Dans l’ensemble, ça a été une journée très difficile. Ce n’est pas qu’on n’a pas essayé en tendres, c’est qu’on n’a pas réussi à améliorer le temps en mediums."

"Je n’ai pas pu progresser car on a eu des réparations à faire, mais c’était le premier tour des EL2 que je n’ai jamais pu améliorer, même avec des tendres neufs plus tard. Une journée très difficile, on peine à avoir un bon feeling, et même avec beaucoup de carburant. Pour l’instant c’est un week-end qui s’annonce difficile mais on travaille dur pour trouver des choses. Mercedes est bien plus rapide que prévu, les écarts sont étranges et on doit comprendre cela."

Le Monégasque a évidemment été invité à commenter sa sortie de piste.

"J’ai perdu la voiture, j’ai remis les gaz trop tôt, c’est un circuit qui a des virages sur lesquels on peut prendre plus de risques car il y a de l’espace, et j’ai perdu la voiture. Je ne sais pas s’il y a quelque chose que j’ai pris en piste en plus, il y avait beaucoup de dégâts sur le plancher de la voiture."

Comment progresser demain ? Leclerc admet ne pas savoir encore...

"Pour être honnête, on ne sait pas ce qui crée ces écarts, et les autres équipes n’ont pas dû le trouver non plus vu leur avantage. Mais on va essayer d’analyser les données pour comprendre ce qui se passe et nous donnerons le maximum lors des qualifications demain."

Les difficultés de Ferrari ne se sont toutefois pas arrêtées là puisque Lewis Hamilton a également rencontré un problème à trois minutes de la fin des EL2.

Le septuple champion du monde a immobilisé sa monoplace loin dans le bac à gravier du premier virage, à hauteur de la jonction avec une voie d’échappement.

Le Britannique avait signalé à la radio qu’il n’avait plus de puissance avant de s’extraire de sa Ferrari, mettant ainsi prématurément un terme à sa journée d’essais et provoquant le deuxième drapeau rouge de la séance.

"La première séance d’essais libres s’est déroulée sans encombre et la voiture se comportait bien. Nous avons apporté quelques légères modifications avant la deuxième séance, mais celle-ci s’est avérée plus complexe."

"Malheureusement, nous avons rencontré un problème vers la fin de notre long relais, ce qui a mis un terme prématuré à notre séance. Nous allons tout analyser ce soir afin de déterminer où nous pouvons progresser pour demain."

Au-delà de ces différents incidents, le niveau de performance affiché par Ferrari constitue également un motif de préoccupation pour l’écurie de Maranello à l’issue de cette première journée de roulage au Qatar.

Les deux SF-26 ont en effet terminé aux septième et huitième places du classement des EL2, accusant toutes les deux un retard de plus d’une seconde sur la Mercedes W17 de Kimi Antonelli, auteur du meilleur temps.

Ferrari aura donc beaucoup de travail à effectuer durant la nuit, aussi bien pour identifier l’origine du problème rencontré par Hamilton que pour améliorer la compétitivité de sa monoplace avant les qualifications de samedi.

Diego Ioverno, le directeur sportif de l’équipe, est lui aussi revenu sur les divers incidents de la journée dans l’équipe, et notamment sur la sortie de piste de Leclerc, qui a causé des dommages à plusieurs organes de la SF-26.

"Charles a perdu la voiture et a fait un tête-à-queue dans les graviers, ce qui a endommagé le plancher. Et ça ajoute des dégâts aux freins et à ce genre de choses, mais heureusement pour Charles, il a pu repartir" indique l’Italien.

Ioverno ne détaille pas le problème subi par Hamilton, mais il confirme que Ferrari l’a bientôt compris, et il ne semble pas inquiet au sujet des conséquences de celui-ci sur la suite du week-end du septuple champion du monde.

"Lewis a eu un problème de fiabilité sur lequel on enquête. Ce n’est pas une inquiétude pour demain même si c’était un problème aujourd’hui. Ce qui s’est passé est presque compris de notre côté, et nous sommes globalement positifs pour cela."