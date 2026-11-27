Cadillac F1 a connu une journée très difficile pour débuter le Grand Prix du Qatar, sur un circuit de Losail qui ne convient pas du tout aux caractéristiques de sa monoplace. La MAC-26 a en effet de grosses lacunes en matière d’appui aérodynamique, ce qui est pourtant crucial dans les virages rapides qui s’enchaînent au fil de ce tracé, et cela s’est vu dans le classement des pilotes, Valtteri Bottas et Sergio Pérez terminant aux deux dernières places des EL2.

Le Mexicain était bon dernier après avoir fait des changements qui n’ont pas convenu à sa monoplace pour la deuxième séance, et il confirme qu’il va devoir faire un pas en arrière et revenir aux réglages des EL1 pour débuter la deuxième journée, même s’il pourra s’appuyer sur le travail fait par son équipier.

"C’était difficile, surtout en EL2 car on a fait des changements qui nous ont fait faire un pas en arrière. On a eu un problème dans la deuxième séance avec les réglages, donc on doit revenir sur les réglages des EL1" a déclaré Pérez. "On savait que ça allait être un circuit difficile pour nous."

Marc Hynes, directeur de la compétition de Cadillac F1, a donné des détails sur les difficultés de l’équipe, et notamment sur le fait que Pérez n’ait pas trouvé de direction qui permettait des progrès entre les deux séances, contrairement à Bottas.

"Ce n’était pas une très bonne journée, c’est un circuit difficile pour nous compte tenu de la quantité d’appui qu’il faut ici, nous en manquons" a noté l’ingénieur, qui reste peu optimiste pour la suite. "C’était une journée difficile et ça va être un week-end difficile."

"Valtteri est allé dans une bonne direction, pas trop avec Checo. On fera de notre mieux pour les performances sur un tour. Et pour la course, les mediums et durs semblent corrects, le dur est constant, et on va essayer de mettre la voiture dans la bonne fenêtre."

L’équipe a aussi fait la connaissance des vibreurs de Losail, qui sont réputés pour être rudes avec les monoplaces, et ne doivent pas être chevauchés n’importe comment. Hynes essaie de trouver le positif.

"C’est une bonne expérience sur ces vibreurs qui sont plutôt abrasifs. A ce moment de l’équipe, on sait où on en est et on sait où sont nos chances. Ce sera un long week-end mais on apprend toujours, on a encore deux week-ends pour faire des progrès."