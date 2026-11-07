Officiel : la F1 prolonge le Grand Prix du Brésil jusqu’en 2035 !

Le Grand Prix du Brésil restera au calendrier de la Formule 1 au moins jusqu’en 2035. À l’occasion du week-end de course à Interlagos, la F1 a officialisé une prolongation de cinq années de son contrat avec les organisateurs de l’épreuve de São Paulo. Une annonce majeure pour l’avenir de ce rendez-vous historique, particulièrement apprécié des pilotes et des supporters. Stefano Domenicali a salué la passion du public brésilien et l’importance du pays dans l’histoire du championnat, tandis que les autorités locales ont insisté sur les retombées économiques et touristiques de cet accord à long terme.

L’avenir du Grand Prix du Brésil est désormais assuré pour plusieurs années supplémentaires. La Formule 1 a annoncé lors de l’entame des essais libres 3 une prolongation de cinq ans de son contrat avec les organisateurs de l’épreuve de São Paulo, garantissant la présence d’Interlagos au calendrier jusqu’à la saison 2035 incluse.

Cette annonce confirme la volonté de la discipline de conserver l’un de ses circuits les plus emblématiques. Interlagos occupe une place particulière dans l’histoire de la Formule 1. Le tracé brésilien a accueilli sa première course comptant pour le championnat du monde en 1973 et s’est progressivement imposé comme l’un des rendez-vous les plus appréciés des pilotes et des supporters.

Avec son relief caractéristique, ses possibilités de dépassement et ses courses souvent spectaculaires, le circuit de São Paulo est devenu un incontournable du calendrier.

Cette nouvelle prolongation permet donc de préserver durablement une épreuve historique, dans un contexte où la Formule 1 poursuit son développement international.

Domenicali salue la passion des supporters brésiliens

Stefano Domenicali, président-directeur général de la Formule 1, s’est félicité de la conclusion de ce nouvel accord, soulignant l’importance du Brésil dans le passé comme dans l’avenir du championnat.

"Le Brésil occupe une place importante dans l’histoire de la Formule 1 et dans son avenir, et je suis ravi que cette prolongation de cinq ans nous permette de continuer à courir à São Paulo jusqu’en 2035", a-t-il déclaré.

"La passion de nos supporters brésiliens est extraordinaire et, chaque fois que nous revenons à Interlagos, nous ressentons leur énergie dans les tribunes et dans la ville de São Paulo."

Domenicali a également rappelé la contribution historique du Brésil à la Formule 1, un pays qui a vu émerger de nombreux pilotes au fil des décennies.

"Le Brésil a produit un nombre incroyable de 33 pilotes de Formule 1, dont Gabriel Bortoleto et Rafael Câmara, qui courent ce week-end devant leur public, ce qui viendra s’ajouter aux nombreux moments de course inoubliables déjà vécus à São Paulo."

"Le succès continu de cet événement et l’enthousiasme qu’il suscite montrent pourquoi il occupe une place si particulière dans notre calendrier, et cet accord souligne notre engagement à long terme envers le Brésil."

Domenicali a enfin tenu à remercier les responsables locaux qui ont contribué à la conclusion de cette prolongation, tout en promettant de poursuivre les efforts pour améliorer l’expérience proposée aux spectateurs.

"Je tiens à remercier le maire de São Paulo, Ricardo Nunes, ainsi que le président-directeur général du Grand Prix de São Paulo, Alan Adler, pour leur engagement et leurs investissements continus. Ensemble, nous allons nous appuyer sur ce succès et rendre l’expérience encore meilleure pour nos supporters dans les années à venir."

Interlagos conforté parmi les grandes destinations du sport automobile

Du côté des organisateurs, cette prolongation est accueillie comme une reconnaissance du travail entrepris pour développer et moderniser le Grand Prix du Brésil.

Alan Adler, président-directeur général du Grand Prix de São Paulo, considère que l’accord conclu avec la Formule 1 récompense une stratégie construite sur plusieurs années.

"La prolongation du contrat du Grand Prix de São Paulo jusqu’en 2035 est une immense source de fierté et représente la reconnaissance d’un travail fondé sur le dévouement, l’investissement et une vision à long terme", a-t-il déclaré.

"Ce renouvellement réaffirme la place de São Paulo parmi les principales destinations mondiales du sport automobile."

"Interlagos est un circuit unique, admiré par les pilotes, les équipes et les supporters du monde entier. Il a été le théâtre de courses mémorables et fait partie intégrante de l’histoire de la Formule 1."

Le dirigeant a également souligné l’importance de la collaboration entre les organisateurs, la Formule 1 et les autorités municipales.

"Je tiens à remercier Stefano Domenicali et la Formule 1 pour leur confiance et leur partenariat, ainsi que le maire Ricardo Nunes et le conseil municipal de São Paulo pour leur soutien extraordinaire et leurs investissements continus dans la modernisation d’Interlagos. Ce partenariat a été fondamental pour la croissance et le succès de l’événement."

Un accord majeur pour l’économie de São Paulo

La prolongation du contrat représente également un enjeu économique important pour la ville de São Paulo. Le maire Ricardo Nunes a salué une décision qui garantit la poursuite de l’un des plus grands événements sportifs internationaux accueillis par la métropole brésilienne.

"Le renouvellement du contrat de Formule 1 pour cinq années supplémentaires est une réussite très importante pour São Paulo", a-t-il déclaré.

Pour les autorités municipales, la présence de la F1 constitue un moteur d’activité pour de nombreux secteurs économiques, bien au-delà des seules installations du circuit.

"Nous garantissons la continuité de l’un des plus grands événements sportifs au monde, qui stimule l’économie, crée des emplois, renforce le tourisme et accroît la visibilité internationale de notre ville. La Formule 1 profite à un large éventail de secteurs, comme les hôtels, les restaurants, le commerce de détail et les services, en générant des opportunités et des revenus pour la population locale."

Ricardo Nunes a enfin insisté sur l’importance historique des relations entre São Paulo et la Formule 1, ainsi que sur la stabilité offerte par cet engagement jusqu’en 2035.

"São Paulo possède une longue tradition et une relation historique avec la Formule 1. Maintenir ce partenariat signifie garantir de la visibilité pour les investissements, renforcer le calendrier des grands événements et consolider la position de la ville comme référence mondiale dans l’organisation de compétitions internationales."