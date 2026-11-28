Juan Pablo Montoya s’est amusé de l’incident impliquant Max Verstappen et Lewis Hamilton lors de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix du Qatar. Alors que les deux multiples champions du monde se préparaient à effectuer un tour rapide, le pilote Ferrari a contrarié la préparation du Néerlandais, attirant brièvement l’attention des commissaires sportifs. L’ancien pilote colombien estime que Verstappen, régulièrement impliqué dans ce genre de jeux psychologiques lors des essais libres ces dernières semaines, doit désormais s’attendre à ce que ses adversaires lui rendent la pareille.

Max Verstappen s’est retrouvé au cœur de plusieurs incidents lors des séances d’essais libres des derniers Grands Prix de Formule 1, et la deuxième séance disputée vendredi sur le circuit de Losail n’a pas fait exception.

Cette fois-ci, toutefois, le quadruple champion du monde n’était pas celui à l’origine de l’incident, puisque c’est Lewis Hamilton qui est venu perturber sa préparation alors que le pilote Red Bull s’apprêtait à lancer un tour rapide.

L’incident avait initialement été noté par les commissaires sportifs pour une potentielle conduite dangereuse, mais ces derniers ont finalement décidé de ne prendre aucune mesure après avoir examiné la situation.

Présent à Losail pour F1 TV, Juan Pablo Montoya a expliqué les circonstances de cet échange entre les deux anciens rivaux pour le titre mondial, qui cherchaient notamment à se placer dans des conditions optimales en matière de position en piste et de gestion de l’énergie électrique avant d’entamer leur tour chronométré.

L’ancien pilote de Williams et McLaren n’a d’ailleurs pas caché son amusement en découvrant les images de cet incident.

"Ils se préparent pour un tour. Mais ouf, c’était vraiment juste ! J’apprécie vraiment ce genre de choses", explique Montoya.

"Si vous vous préparez pour un tour et qu’ils vous dépassent alors que vous essayez de vous placer dans la meilleure position possible et de préparer votre batterie, vous vous dites : ’Est-ce qu’on va vraiment jouer à ce petit jeu maintenant ?’ Alors vous utilisez un peu plus d’énergie de la batterie pour les redépasser !"

Montoya estime que les adversaires de Verstappen commencent à riposter

Si Max Verstappen s’est régulièrement retrouvé à l’origine de ce genre de situations au cours des dernières semaines, c’est cette fois le Néerlandais qui a subi les conséquences de la manœuvre d’un de ses adversaires.

Une situation qui ne surprend pas particulièrement Juan Pablo Montoya, lequel considère que le pilote Red Bull cherche constamment à prendre un ascendant psychologique sur ses rivaux, y compris lors de séances d’essais libres où les positions en piste ne présentent aucun enjeu sportif direct.

Le Colombien a notamment fait référence aux incidents impliquant Verstappen et Liam Lawson au Mexique, puis le Néerlandais et George Russell à Las Vegas.

"Les jeux psychologiques sont vraiment bizarres", poursuit Montoya.

"Si vous êtes Verstappen, peu importe où vous roulez, vous voulez simplement que les autres sachent que vous allez les dépasser et que vous allez prendre cette position."

"On l’a vu avec Liam [Lawson, au Mexique] et George [Russell, à Las Vegas], et tout cela est très bien. Mais il doit aussi se rendre compte qu’à un moment donné, les autres vont riposter. Et c’est ce qu’ils font."

L’ancien pilote de Formule 1 reconnaît d’ailleurs prendre un certain plaisir à voir Max Verstappen se retrouver, pour une fois, dans la position de celui qui subit les manœuvres de ses adversaires.

Montoya estime également que ces confrontations, même lorsqu’elles interviennent lors de simples séances d’essais libres, contribuent au spectacle offert aux téléspectateurs de la Formule 1.

"C’est bien de voir ça ! Au final, c’est vraiment amusant à regarder pour nous, en tant que spectateurs. Plus il y en a, mieux c’est !" conclut le Colombien.