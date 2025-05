Langage et jurons en F1 : Russell veut des actions de la part de la FIA, pas juste des mots

Le directeur du GPDA, l’Association des pilotes de Grand Prix, George Russell, affirme que l’allusion du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, à des modifications des règles de conduite « n’a de sens » que si elle est mise en œuvre.

La publication de directives liées au langage à tenir a surpris de nombreux pilotes en F1 et a suscité la controverse dans diverses disciplines, dont le Championnat du monde des rallyes, les pilotes contestant la mise en œuvre du règlement et ce qu’ils considéraient comme une approche draconienne.

La situation semblait s’être assouplie en début de saison, lorsqu’il a été expliqué dans quelles situations la FIA s’attendrait à des niveaux de conduite différents. Cependant, Ben Sulayem a déclaré cette semaine que des « améliorations » étaient « envisagées » pour l’Annexe B, sans toutefois préciser de calendrier, de modalités ni de garantie.

Interrogé sur le fait que cela constituait une avancée positive, Russell a répondu : "Conceptuellement, oui. Mais nous souhaitons évidemment que ces choses soient mises en pratique, plutôt que de dire ’nous envisageons des choses’. Vous savez, nous ’envisageons’ tous beaucoup de choses."

"Nous [les pilotes] sommes clairs : nous voulons des changements. Et une fois qu’ils seront mis en œuvre, nous ferons des commentaires. Mais pour l’instant, c’est à l’étude – donc… les mots ne veulent rien dire tant que le changement n’aura pas été effectué."

Russell a confirmé qu’il n’y avait pas eu de communication avec la FIA à ce sujet, bien qu’une discussion approfondie ait eu lieu lors du briefing des pilotes lors de l’ouverture de la saison en Australie.

"Ce serait formidable que des changements soient apportés et que les pilotes soient au moins entendus. Je pense que c’est dans l’intérêt du sport, de garantir une certaine dose de bon sens dans ces situations."

"Mais comme je l’ai dit, je pense que nous pouvons tous commenter les mesures prises, plutôt que de simplement les considérer."

La FIA s’efforce d’interagir plus directement avec les pilotes lorsque cela est possible. Le briefing régulier des pilotes, le vendredi, est un forum utile pour discuter de sujets à plus petite échelle, notamment des problèmes survenus lors de la course précédente.

Des discussions plus longues sont également organisées chaque année, au cours desquelles les retours sur la direction de course et les questions de commissaires sont abordés.

Mais lorsqu’on lui a demandé si ces discussions devaient prendre une forme plus formelle, Russell a répondu : "J’ai le sentiment que nous traversons une période sans précédent depuis 18 mois, avec ce qui a changé et ce qui se passe."

"Je pense que lorsque le GPDA a été fondé il y a des années (en 1961 d’abord puis en 1994), ce n’était pas vraiment pour parler de politique, mais pour parler de sécurité et d’amélioration du sport et des courses. Personnellement, je me retrouve à aborder des sujets dont je n’avais pas vraiment l’intention."

"Mais nous vivons à une époque où nous ne nous concentrons pas sur les raisons qui nous motivent tous. Nous sommes là pour courir, pour offrir le meilleur spectacle aux fans, pour avoir les voitures les plus rapides, les plus sûres, la meilleure technologie, la meilleure ingénierie, et pourtant nous parlons d’amendes, de sanctions et de jurons."

"Alors oui, il faudrait peut-être que quelque chose change. Nous y sommes ouverts. Mais au final, nous voulons le meilleur pour le sport."