Norris assure qu’il n’a pas ’un manque de vitesse’ cette année

Lando Norris a commis des erreurs cette année qui l’ont repoussé en deuxième place du championnat derrière son équipier Oscar Piastri. Le pilote McLaren F1 est conscient des choses qu’il doit améliorer, mais il se sent prêt à le faire et assure qu’il n’a aucun problème de performance.

"Je travaille sur ce que j’ai à faire" a déclaré Norris. "Je travaille sur ce que je dois améliorer et j’essaie de comprendre tout ce que je dois faire en coulisses. Ce n’est certainement pas à cause d’un manque de vitesse ou de capacité à le faire."

"J’ai souvent mené en Q1 et Q2, mais quand j’arrive en Q3, ça ne se passe pas comme prévu. Alors oui, je pense qu’il y a des choses du côté du pilotage et d’autres du côté de la voiture où les choses n’ont pas cliqué. Mais j’y travaille et j’espère que ce week-end je pourrai mettre en pratique ce que j’ai appris."

Norris parle de la semaine sans course depuis Djeddah comme d’une pause, et assure qu’elle était nécessaire : "La pause était nécessaire pour tout le monde. Pour moi, c’était agréable de m’éloigner des choses et de me remettre un peu à zéro. Mais c’était productif. Je dirais deux semaines."

"Cela ne veut pas dire que beaucoup de choses ont changé pour ce week-end. Ce n’est pas comme si les choses allaient fonctionner comme par magie, comme je le souhaiterais. Mais je pense qu’au cours des deux dernières semaines, on a beaucoup mieux compris certaines choses, certains sentiments, ce qui aurait pu affecter les choses, ce qui ne l’a peut-être pas fait."

"La majorité de mon travail de simulation était donc basée sur cela et sur le fait d’essayer de comprendre certaines de ces choses, ce qui est une bonne chose. Mais il s’agit ensuite de les comprendre davantage, de savoir quelles mesures vous pouvez prendre pour commencer à changer des choses sur la voiture et dans quoi vous voulez mettre des ressources."

"C’est donc plus important que de simplement dire ceci ou cela. Mais oui, il y a eu beaucoup plus de compréhension. Et je pense que c’est la chose la plus importante. En tant qu’équipe, nous devons travailler sur la façon dont nous pouvons l’apporter à la voiture."

Malgré l’arrivée prochaine d’évolutions qui aideront surement le pilote britannique, ce dernier ne veut pas se reposer sur cela et veut améliorer sa situation sans attendre : "Je pense certainement que cela aidera. Honnêtement, je ne connais pas le calendrier exact des choses.

"Il s’agit également d’un mélange de choses qui seront probablement mises en œuvre lentement au fil du temps. Mais je ne veux pas non plus m’en remettre uniquement à cela. Il y a aussi des choses sur lesquelles j’essaie de travailler séparément. Et j’espère que c’est une meilleure solution que d’attendre que les évolutions arrivent."

"Mais c’est une bonne chose que nous travaillions en équipe. Et l’équipe travaille dur pour essayer de comprendre ces choses. Parce qu’il est clair qu’il y a des différences par rapport à l’année dernière. Dans la façon dont la voiture fonctionne et dont elle agit.

"Et puis je suis capable d’en tirer beaucoup de temps et d’être performant. C’est donc un mélange de choses. Mais oui, je suis convaincu que nous devons être un peu patients avec certaines choses. Certaines choses nous dépassent. Mais certaines de ces choses prennent du temps. Alors je garde la tête baissée et je continue à me dépasser."