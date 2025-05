Malgré ses tests, Tsunoda a ’besoin de temps pour trouver la limite’ de la RB21

Yuki Tsunoda a bouclé une journée de roulage au volant de la Red Bull RB19 de 2023, pour mieux comprendre les difficultés de l’actuelle RB21. Le Japonais explique que ce roulage n’a pas été simple, et que le feedback était difficile à donner, mais qu’il a quand même bénéficié de cette expérience.

"J’ai rencontré la météo britannique classique" a déclaré Tsunoda. "Ca a commencé humide et nous n’avons pas apporté de pneus pluie parce que nous ne voulions pas perdre de kilométrage. Nous avons donc attendu assez longtemps avant de pouvoir rouler sur le sec."

"Malheureusement, nous avons également eu un petit problème en fin de journée, et nous n’avons donc pas beaucoup roulé. Mais c’est quand même une bonne expérience. Pour être honnête, il est difficile de sentir la différence parce que les conditions et les caractéristiques des virages sont complètement différentes de celles des courses précédentes."

"Aussi, je ne voulais pas vraiment dire quelque chose, ni des commentaires stupides pour créer la confusion. J’ai donc dit clairement la différence que j’ai ressentie, mais à part ça, c’était un bon test pour moi afin d’engranger des kilomètres."

Tsunoda espère qu’il aura accumulé suffisamment d’expériences différentes pour être plus à l’aise ce week-end : "Peut-être juste les choses qui viennent naturellement dans mon cerveau et ma mémoire musculaire. Une fois sur la piste, la sensation de Miami sera probablement différente."

"Mais pour ce qui est de la compréhension des réglages, cela n’a pas été utile car le temps était très limité. Nous voulions faire beaucoup de changements de réglages, mais nous n’avons pas réussi à les terminer. J’espère avoir l’expérience avec la voiture, du survirage, du sous-virage, et j’espère que cela me donnera un peu plus de confiance pour le Grand Prix de Miami."

Désormais, il doit se familiariser complètement avec la RB21, et il a déjà noté des progrès même s’il a des difficultés en qualifications : "J’ai juste besoin de plus de temps pour m’y habituer complètement. Je suis content des progrès réalisés jusqu’à présent et la confiance est bien là."

"Mais lorsque je pousse à 100% la limite en qualifications, je ressens un nouveau type de comportement de la part de ma voiture et je ne suis parfois pas en mesure d’y faire face. Je ne dirais pas que la voiture est super, super difficile, j’ai juste besoin de plus de temps pour définir où se trouve la limite."

Et le comportement de la RB21 est parfois difficile à anticiper : "Les réglages que j’ai essayés, par exemple, à deux reprises à Suzuka n’ont pas fonctionné. Dans la voiture, je me sens bien en termes d’équilibre, mais en termes de temps au tour, quand je regarde, cela ne reflète pas vraiment le sentiment que j’avais.

"Ce sont des choses qui viennent de l’expérience et il faut parfois accepter les difficultés de la voiture. Parfois, si vous ressentez beaucoup de survirage, beaucoup de sous-virage, si le temps au tour est quand même bon, restez dans la direction."

"Je dois juste m’y habituer. Même la limite, je ne la connais pas encore exactement, parce que lors du dernier tour en Q3 en Arabie saoudite, j’ai décidé de pousser plus fort et j’ai eu une énorme perte de contrôle, ce à quoi je ne m’attendais pas. Ça va venir, mais j’essaie juste de garder la tête baissée et de monter en puissance petit à petit."