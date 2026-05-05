La FIA soutient le retour de Horner alors que la bataille pour les parts d’Alpine F1 s’intensifie

Le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, ne doute pas que Christian Horner fera son retour en F1 plus tôt que prévu. Cela fait maintenant près d’un an que le Britannique a été démis de ses fonctions par Red Bull.

Il envisageait un retour en Formule 1 encore récemment, avec une possible participation chez Alpine, mais rien ne s’est concrétisé. Ben Sulayem, qui a rencontré Horner à Paris en janvier, estime que l’homme de 52 ans mérite de retrouver sa place à la table de la F1.

"Qui peut effacer le nom de Christian Horner du sport automobile et de la Formule 1 ?" a déclaré Ben Sulayem. "C’est impossible. Il a toujours réussi. Mais le succès a aussi des ennemis, comme nous le savons."

"Si vous me demandez mon avis, il manque à ce sport, et il me manque. Je reste en contact avec lui. Il était bon pour l’équipe, bon pour le sport. Nous accueillerions volontiers son retour, et quelqu’un comme lui finira toujours par trouver sa voie."

"Je lui dis toujours ’tu parles trop, mais tu n’as pas de mauvaises intentions’. Il a un cœur pur. Et il veut revenir. Comme je l’ai dit, je lui parle régulièrement, et je sens qu’il sera de retour. Quand il reviendra, ce sera comme s’il était simplement parti en vacances."

Horner avait été visé par des accusations de harcèlement par son assistance, mais Ben Sulayem pense que son image est restée intacte. On peut remettre en cause la rhétorique de Ben Sulayem sur le fait que Horner soit attaqué pour ses succès.

En effet, le palmarès de Horner ne fait l’objet d’aucun doute, contrairement à sa gestion de l’équipe sur le plan humain, ou de certains de ses comportements : "Quand quelqu’un comme lui a un tel historique derrière lui, on ne remet pas en question sa crédibilité. Les gens iront vers lui."

"Mais cela doit aussi aller dans les deux sens, car comment les gens peuvent-ils savoir que vous êtes intéressé si vous ne manifestez pas votre intérêt ? Je ne donne pas de conseils. Je propose juste quelques idées, mais il est pétri de connaissances, son palmarès est incroyable, et je l’apprécie beaucoup. C’est une figure emblématique de ce sport."

Ces commentaires interviennent dans un contexte de débat relancé sur la question de la propriété des écuries, Toto Wolff et Mercedes F1 étant également intéressés par une participation dans Alpine F1. De nouvelles offres auraient été récemment déposées.

Ben Sulayem s’est montré prudent face à de tels scénarios.

"C’est probablement acceptable, sauf si l’on cherche à acquérir une participation dans une écurie uniquement pour empêcher d’autres d’en prendre, ou pour pouvoir influencer les votes sur la réglementation," a-t-il déclaré.

"Dans ce genre de cas, je pense qu’il serait erroné de posséder deux écuries, c’est mon avis personnel."