Ford et General Motors également favorables à un retour des V8 en Formule 1

Le débat autour d’un possible retour des moteurs V8 en Formule 1 prend de l’ampleur, avec un soutien de plus en plus affirmé de la part des constructeurs américains, dans la foulée des déclarations du président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, qui a récemment assuré que ce scénario "se produira", et de Mercedes F1.

Interrogés par le Detroit News, deux acteurs majeurs appelés à jouer un rôle clé dans l’avenir de la discipline, Ford et General Motors (via Cadillac), ont clairement affiché leur position.

Du côté de Ford, qui est en partenariat avec Red Bull, la perspective d’un nouveau cycle réglementaire est accueillie avec intérêt, alors que les discussions s’intensifient déjà sur l’après-génération actuelle de groupes propulseurs hybrides V6.

"C’est formidable de voir la FIA et la Formule 1 déjà discuter de ce que seront les prochaines réglementations," a déclaré Mark Rushbrook, responsable de Ford Performance.

"Nous sommes une partie prenante de ce sport et nous partagerons notre point de vue."

Mais le message est limpide : la marque américaine verrait d’un très bon œil un retour à des motorisations plus traditionnelles.

"En tant qu’entreprise qui produit beaucoup de V8 atmosphériques, nous aimerions évidemment voir un V8 en F1."

Chez General Motors, qui s’apprête à faire son entrée en Formule 1 avec Cadillac, le discours est plus nuancé, mais tout aussi révélateur de l’attachement à ce type de motorisation.

"J’adore les V8 et la sonorité qu’ils produisent," a confié le président du groupe, Mark Reuss.

"Mais nous respectons beaucoup - en tant que nouvelle équipe - les investissements réalisés dans les V6 hybrides. Nous sommes en train de développer le nôtre donc avoir de la clarté assez rapidement serait appréciable."

Cette prise de position souligne l’équilibre délicat que devra trouver la Formule 1 entre tradition et innovation. D’un côté, l’attrait émotionnel et sonore des V8, largement plébiscité par les fans et les pilotes ; de l’autre, les enjeux technologiques et environnementaux liés aux groupes propulseurs hybrides actuels, fruit d’investissements considérables.

Alors que la discipline prépare déjà son avenir au-delà des cycles réglementaires en cours, le soutien croissant des constructeurs américains pourrait peser dans la balance et relancer un débat stratégique majeur pour l’identité même de la Formule 1.