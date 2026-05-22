Colapinto espère qu’Alpine F1 va ’confirmer’ son niveau au Canada

Lors du Grand Prix de Miami 2026, Franco Colapinto a réalisé sa meilleure performance en Formule 1. Après s’être qualifié en huitième position, devant son coéquipier Pierre Gasly, le pilote argentin a terminé la course à la septième place, inscrivant ainsi six points au championnat du monde pour Alpine F1. Un châssis allégé et quelques nouveautés avaient propulsé l’équipe d’Enstone comme meilleure force derrière les top teams, avec un coup d’avance sur Haas en matière de développement.

Pour le Grand Prix prévu ce week-end sur le Circuit Gilles Villeneuve, Alpine et Colapinto chercheront à confirmer le niveau de compétitivité affiché en Floride et à optimiser l’exploitation de leurs dernières évolutions techniques, tout en se méfiant de la concurrence.

"Je pense que nous prenons les courses les unes après les autres. On a passé un très bon week-end à Miami, dès le départ, c’était un week-end de Sprint durant lequel on a bien progressé, mais globalement, c’était un bon début de saison" a déclaré l’Argentin.

"C’était important, mais quelque chose ne se mettait pas en place lors des courses précédentes, et ça a rendu ce week-end bien plus simple. Je suis confiant quant au fait que l’on puisse confirmer, mais il faudra voir où on en est par rapport aux autres équipes."

"On verra quelles sont les évolutions des équipes contre lesquelles on se bat, car c’est une course de développement et tout le monde apporte des nouveautés chaque week-end, on verra ce qu’il en est mais on espère continuer sur cette bonne dynamique."