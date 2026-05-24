Colapinto atteint la Q3 au Canada après ’une journée parfaite’

Alpine F1 continue de briguer des top 10, comme depuis le début de saison, mais ce week-end au Grand Prix du Canada, c’est de nouveau Franco Colapinto qui y parvient. Le pilote argentin a encore atteint la Q3 sur le Circuit Gilles Villeneuve, comme à Miami, et il confirme se sentir de mieux en mieux depuis les évolutions apportées en Floride par son équipe sur l’A526, qui ont eu pour effet de le remettre en confiance, et donc dans un bon rythme.

Après avoir terminé dans le top 10 du Sprint, il détaille comment il a réussi la même chose en qualifications, et confirme qu’il n’avait pas encore eu autant d’aisance et de confiance depuis le début de saison.

"Je suis très heureux, c’était une journée parfaite, dans le Sprint et la qualification. La course était solide, j’avais un très bon rythme, et maintenant en qualifications, j’ai pu aller à fond du début à la fin avec la confiance, je suis heureux de ce qu’a fait l’équipe pour mettre la voiture comme ça en piste, pour jouer les points régulièrement" se félicite Colapinto.

"Je suis fier de tout le monde et de moi-même, un bon travail, et on a vraiment retourné la situation par rapport aux trois premières manches, ça fait plusieurs séances et courses qu’on est en position de marquer des points, donc je suis très content."

"Je me sens davantage comme ma première année en F1, 2024, je me sens plus à l’aise pour attaquer, et maintenant, tout se met bout à bout et on a un très bon rythme."

Pierre Gasly a en revanche échoué en Q2 et s’élancera 14e du Grand Prix du Canada. Le Français confirme qu’il subit des difficultés incompréhensibles depuis Miami, ce qui n’a pas été arrangé par un choc contre une marmotte en Q1.

"C’est sûr que ça fait deux week-ends de suite où il y a très clairement quelque chose qui ne va pas. Il y a beaucoup de choses à analyser aujourd’hui. Le fait de taper la marmotte ça a abîmé le fond plat et ça n’a pas aidé, mais il y a plein d’autres choses qui ne sont pas normales et on n’est pas à la place à laquelle on doit être" a déclaré Gasly.

Si la pluie est présente pour la course, Gasly craint que ce soit chaotique, après des propos difficiles à cerner dans la semaine : "Je n’en rigolais pas, ça a été pris hors de son contexte, mais je crois que ça va être très compliqué. On a déjà du mal à chauffer les pneus, en tout cas de mon côté, sur le sec, donc ça va être plus difficile, et je pense que ça va être une course par éliminations."