Gasly et Alpine F1 en position de force au Canada ?

La F1 a finalement peu roulé depuis le début de saison, mais certains pilotes ont passé plus de temps dans une F1 que d’autres. C’est le cas de Pierre Gasly. Le pilote Alpine F1 a été en effet mobilisé, entre Miami et le Canada, par le GP de F1 historique au Paul Ricard et pour des essais Pirelli à Magny-Cours (sous la pluie). De quoi encore renforcer la dynamique de confiance au sein de l’équipe anglo-française, qui s’est affirmée comme la meilleure des autres depuis le début d’année ?

Avant d’aborder le rendez-vous de Montréal, Pierre Gasly a donc été interrogé sur ses deux roulages fort différents, sur deux anciens tracés du Grand Prix de France. Les a-t-il abordés avec une émotion particulière ?

« Pour être franc, je l’ai déjà un peu oublié. Oui, je suis allé au Castellet, j’ai volé du Castellet à Magny-Cours, et j’ai fait deux jours d’essais là-bas. C’était vraiment sympa. Surtout au Castellet, être entouré de fans français, de passionnés de sport automobile, c’était un week-end très spécial. J’ai vu beaucoup d’anciennes F1, j’ai pu faire quelques tours dans une Renault turbocompressée de 1979, ce qui était assez incroyable et m’a fait réaliser à quel point notre sport a évolué au fil du temps. C’est presque un sport complètement différent de nos jours. »

« Ensuite, c’était bien d’aller à Magny-Cours, un tracé intéressant. C’était d’ailleurs ma toute première fois là-bas. Nous parlions justement du fait que nous ne roulons pas beaucoup jusqu’à présent. Nous sommes fin mai, nous n’avons disputé que quatre courses et j’ai vraiment hâte d’avoir plus d’action en piste. »

Si Alpine F1 a convaincu à Miami, les évolutions n’étaient pas encore pleinement maîtrisées par l’équipe. Ce qui fait que Franco Colapinto (qui ne disposait pas de toutes les nouvelles pièces) a pu afficher un rythme comparable, voire supérieur, à celui de Pierre Gasly. Pour le Grand Prix qui vient au Canada, Gasly peut-il donc affirmer que les leçons de Miami ont été tirées par l’équipe française ?

« Oui, nous avons tiré de bonnes leçons de Miami et nous arrivons ici avec davantage de réponses. Il reste encore quelques éléments à tester lors des essais libres pour comprendre pleinement ce que nous avons installé sur la voiture lors de la dernière course, mais je suis convaincu que nous avons fait le pas en avant dont nous avions besoin. Dans l’ensemble, le rythme était bon à Miami. Les deux voitures étaient en Q3, j’ai réussi à finir huitième lors du Sprint. Franco a terminé septième en course. Il y a une belle dynamique en ce moment et nous devons simplement continuer à attaquer pour essayer d’extraire encore plus de nous-mêmes. »

Miami semblait bien convenir également à l’Alpine F1 : en sera-t-il de même sur le tracé québécois ?

« Je l’ignore, mais je suis confiant dans le fait que nous disposons d’une bonne base pour nous battre pour les points. À Miami, nous avons été un peu surpris par les écarts, qui semblaient s’être légèrement creusés. Nous semblions assez clairement détachés [c’est-à-dire devant] le milieu de grille là-bas. J’espère que ce sera le cas ce week-end, mais nous le découvrirons demain. »

Durant la pause, Pierre Gasly a pu suivre aussi la performance de Max Verstappen aux 24 Heures du Nürburgring ? De quoi lui donner des idées à lui aussi ?

« Difficile de ne pas la suivre, honnêtement. J’ai trouvé ça plutôt cool. Je respecte la performance, l’engagement. J’aimerais beaucoup faire cette course et y participer de la même manière. Il a joué de malchance. Cela montre simplement son niveau actuel, et je n’ai pas été surpris de le voir très compétitif dans cette catégorie et au sein de ce peloton. Il y a eu d’excellents moments forts sur les réseaux sociaux. J’ai trouvé ça vraiment génial. »

Enfin, Pierre Gasly suivra avec grande attention la prochaine finale de Ligue des Champions entre le PSG et Arsenal.

« Je suis ravi qu’on commence à parler de choses sérieuses. Quel est mon avis ? Eh bien, je suis un grand fan du PSG et nous avons gagné la Ligue des Champions l’année dernière, ce sera donc un grand match. J’ai d’ailleurs beaucoup suivi la Premier League. Ces dernières années, Arsenal est passé tout près du but et j’étais heureux pour eux, pour toute l’équipe, pour l’entraîneur, qu’ils y parviennent enfin cette saison. Mon week-end est déjà organisé pour la semaine prochaine après le Canada, et je suis sûr que ce sera un match de football fantastique. Évidemment, je soutiendrai le PSG et j’espère qu’ils pourront remporter une deuxième Ligue des Champions. »