Red Bull ’a encore beaucoup de travail’ malgré les progrès, prévient Mekies

Red Bull a fait des progrès impressionnants à Miami avec les évolutions apportées, et ceux-ci se sont matérialisés par la deuxième place de Max Verstappen sur la grille de départ de la course, même si Isack Hadjar a connu un week-end plus difficile.

Laurent Mekies, le directeur de l’équipe, se félicite de toutes les nouveautés apportées sur la monoplace, qui ont permis de combler une grande partie du retard affiché lors des week-ends précédents.

"Notre voiture est très différente maintenant de celle d’il y a cinq semaines au Japon, où nous étions à 1,2 seconde de la pole position. Il est clair que nous avons encore beaucoup de travail, mais au vu de notre rythme de course et de nos qualifications samedi, je pense que nous sommes sur la bonne voie" a déclaré Mekies.

"Nous avons apporté des améliorations, comme presque tout le monde, mais en plus de cela, nous avons pu résoudre certains problèmes que nous avions jusqu’à présent et nous avons également gagné du temps au tour."

"Je le répète sans hésiter, nous avons une équipe fantastique à Milton Keynes et ici, sur le circuit. À mon avis, ce sont les meilleurs talents du paddock, et c’est à eux que revient le mérite de cette progression. C’est un véritable travail d’équipe à 360 degrés, du côté du châssis et du groupe motopropulseur."

"Nous tirons également des enseignements importants de ce week-end sur les points à améliorer, et nous sommes bien conscients qu’il nous faut faire beaucoup plus pour pouvoir prétendre à nouveau à la première place. Max nous a rappelé à quel point il est incroyable lorsqu’il peut attaquer."

Le Français se félicite des progrès sur la monoplace et s’attend à voir l’équipe et Hadjar rebondir après les erreurs sur et dans la voiture n°6 : "La voiture, avec la RB22 en première ligne, a permis de se battre pour chaque millimètre de piste, en remontant tout le peloton et en effectuant un relais d’une cinquantaine de tours en pneus durs."

"Isack n’a pas eu un week-end sans accroc et notre erreur sur le fond plat, en le faisant partir du fond de la grille, ne l’a pas aidé. Son rythme en début de course était bon, une erreur arrive. Il s’en veut beaucoup. Mais je suis convaincu qu’il va, que nous allons nous ressaisir à Milton Keynes et revenir plus forts pour un week-end plus serein à Montréal."