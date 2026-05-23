Alpine F1 veut ’faire mieux’ après un vendredi compliqué au Canada

Franco Colapinto continue de montrer des progrès, même si Alpine F1 n’était pas aussi à l’aise ce vendredi au Grand Prix du Canada qu’elle l’avait été lors du dernier week-end de course en date. Le pilote argentin s’est qualifié 13e, après avoir été hors du rythme pour viser le top 10 qu’il avait occupé tout au long du week-end de Miami, il y a trois semaines. Le signe que les évolutions apportées par Racing Bulls, Williams et Audi ont possiblement fait reculer l’équipe d’Enstone dans la hiérarchie.

Cependant, le jeune pilote se félicite de son résultat, car il a été immobilisé en essais libres à cause d’un problème d’accélérateur, ce qui l’a empêché de rouler, et a obligé son équipe à faire un travail colossal pour remettre la voiture en état.

"Vu la manière dont notre journée avait commencé, avec quasiment aucun roulage en essais libres, je pense que nous avons fait du bon travail en Qualifications Sprint" a déclaré le pilote argentin.

"La piste est très sale et offre peu d’adhérence, donc il faut simplement du temps dans la voiture et des tours pour continuer à apprendre. J’ai beaucoup appris tout au long des Qualifications Sprint, qui ont été très difficiles, donc nous nous sommes plutôt bien adaptés."

"Bravo à l’équipe pour avoir réussi à préparer la monoplace après ce qui s’était passé en essais. Nous pourrons clairement faire mieux demain, une fois que nous aurons davantage roulé après le Sprint. Nous avons des choses à améliorer et je pense que nous pouvons en trouver un peu plus d’ici les qualifications."

Pierre Gasly était agacé au moment de répondre au micro de Canal+, après avoir été piégé par une batterie mal chargée avant son tour rapide en SQ1, et avoir été bloqué par un drapeau rouge qui a ruiné sa dernière tentative.

"Le problème c’est que sur le tour qu’on fait, ma batterie est à 40 % quand je commence le tour avec les procédures qu’on a faites. Dans toutes les lignes droites sur le tour je perds plus d’une seconde. On avait une dernière chance mais le drapeau nous a fait rentrer dans les stands," détaille Gasly.

Il a dû effectuer des dépassements osés à la fin de la SQ1 pour tenter de faire un tour rapide : "Comme on est à l’arrière des stands j’étais derrière toutes les voitures, j’ai essayé de gagner tout ce que je pouvais pour passer sur la ligne mais malheureusement, ça n’a pas suffi."

Le Français ne cache pas sa frustration face aux moteurs 2026 : "On va essayer de prendre ce qu’on peut, c’est juste frustrant ce truc de batteries. On va voir ce qui s’est passé, on va en parler avec l’équipe, mais ce sont des choses qui ne se passaient jamais avec les anciennes voitures."

"Maintenant c’est pénalisant, et il faudra faire mieux demain. Le Sprint s’annonce compliqué en partant d’aussi loin, mais nous allons tout donner, essayer d’apprendre autant que possible et rectifier le tir."