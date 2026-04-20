La FIA salue la contribution ’inestimable’ des pilotes aux discussions sur les règles 2026 de la F1

Mohammed Ben Sulayem a publié une déclaration à la suite de des discussions qu’il a jugées cruciales avec les pilotes de F1 concernant la réglementation sur les moteurs de 2026. La grande majorité de la grille a critiqué les nouveaux V6 hybrides, et des problèmes de sécurité et de gestion en qualifications.

Des réunions devaient initialement avoir lieu après les premières manches, mais l’annulation des courses à Bahreïn et en Arabie saoudite a permis de les anticiper, pour profiter du mois sans course et trouver des premiers compromis dès la quatrième manche de la saison, qui sera à

Tout au long du mois d’avril, plusieurs réunions ont eu lieu pour discuter des changements pouvant être apportés à la réglementation, et Ben Sulayem a révélé que les pilotes ont également été consultés. Ces échanges ont permis à la grille de proposer les modifications qu’elle juge nécessaires, en amont d’une réunion cruciale qui se tient ce jour.

Ce lundi, la FIA rencontre les dirigeants de la F1 et les directeurs d’écurie pour approfondir la discussion sur les changements potentiels avant d’élaborer une proposition finale, laquelle sera envoyée au Conseil Mondial de la FIA pour approbation.

"Je suis ravi d’annoncer qu’il y a eu des discussions constructives et collaboratives entre la FIA et les pilotes de Formule 1 avant la réunion de demain avec les PDG et les directeurs d’écurie, afin d’aborder les modifications potentielles du règlement 2026" a déclaré Ben Sulayem.

"Les pilotes ont fourni une contribution inestimable sur les ajustements qu’ils estiment nécessaires, particulièrement dans les domaines de la gestion de l’énergie, afin de garantir des courses sûres, équitables et compétitives."

"La FIA a également tenu une série de réunions ces dernières semaines avec les représentants techniques des équipes, les motoristes et la FOM pour discuter des changements proposés. La sécurité et l’intérêt supérieur du sport sont au cœur de ces discussions. A la suite de la réunion de demain, les propositions finales seront soumises à un vote électronique."

Max Verstappen continue de dire qu’il n’est pas satisfait de la réglementation de la Formule 1 et assure que sa volonté de la changer n’est pas que pour lui, mais aussi pour assurer un avenir radieux à la discipline.

"Le fait que nous discutions est déjà un pas en avant. Le problème est simplement que l’on peut peaufiner un peu ce règlement, mais fondamentalement, quelque chose ne va pas. Tout le monde ne l’admettra pas publiquement, mais c’est la vérité" a déclaré le Néerlandais.

"J’essaie simplement de m’y adapter. Même si je prendrai ma retraite dans quelques années, je veux que cela reste un sport correct. Quelque chose doit changer. Dans ce cas, je choisirais de faire revenir les moteurs V10 ou V8."

Nelson Piquet Jr. a déclaré à Soy Motor que les règles actuelles sont le fruit de décisions collectives, et refuse de blâmer la F1 ou la FIA, car les règles ont aussi été faites par les équipes.

"Les gens doivent comprendre que la décision d’adopter ces règlements n’est pas seulement celle de la FIA, c’est une décision prise par tout le monde ensemble, les écuries, les constructeurs, la FIA" note le Brésilien.

"Tout le monde a participé à la décision, et il n’est pas juste d’en rejeter la faute uniquement sur la FIA ou sur la F1. Il est normal que les règles évoluent pour devenir idéales pour tout le monde. Si les courses sont bonnes et que les fans sont contents, tout le monde devrait s’adapter, mais pour le moment, ni les pilotes ni les fans ne sont satisfaits."